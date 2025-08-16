Ultima ora
Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară" față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025
de Ioana Bucur

Donald Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin o scrisoare scrisă de Melania Trump. Ce rugăminte a avut Prima Doamnă pentru liderul de la Kremlin

Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a transmis o scrisoare personală liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care a ridicat problema copiilor ucraineni deportaţi în Rusia. Potrivit unor oficiali ai Casei Albe, citaţi de Reuters, documentul a fost înmânat direct de Donald Trump în timpul summitului pe care l-a avut cu Putin în Alaska.

Ce a vrut Melania Trump să îi transmită lui Vladimir Putin

Melania Trump, originară din Slovenia, nu a participat la întâlnirea de la Anchorage, dar scrisoarea sa a fost transmisă ca un gest personal, au precizat sursele citate. Conţinutul exact nu a fost făcut public, însă scrisoarea ar face referire la soarta copiilor ucraineni duşi forţat pe teritoriul Rusiei sau în zonele ocupate de aceasta.

Subiectul deportării minorilor este unul extrem de sensibil pentru Kiev, care acuză Moscova de răpirea a zeci de mii de copii, considerând acţiunea o crimă de război şi chiar un act de genocid, conform Convenţiei ONU. În acest context, Curtea Penală Internaţională a emis deja un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l de implicare directă în aceste deportări.

Autorităţile ruse resping însă acuzaţiile şi susţin că au încercat doar să îi protejeze pe copii din zonele de conflict. În paralel, Biroul ONU pentru Drepturile Omului a acuzat Rusia că a provocat suferinţe uriaşe milioanelor de copii ucraineni şi le-a încălcat drepturile fundamentale de la începutul invaziei, în februarie 2022.

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin a durat aproape trei ore şi a avut loc la o bază militară americană din Anchorage, Alaska. Cu toate acestea, summitul nu s-a soldat cu un acord privind încetarea focului în Ucraina, au precizat sursele Reuters.

