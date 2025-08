Wikipedia, „ștearsă” de pe internet de inteligența artificială. NotebookLM este viitoarea ta enciclopedie online

Traficul către Wikipedia a înregistrat o tendință de scădere semnificativă între martie 2022 și 2025, estimată la aproximativ 23 % conform datelor SimilarWeb — echivalent cu pierderea a 1,16 miliarde de vizite lunare și o reducere de circa 18 % a utilizatorilor unici.

În paralel, tot mai mulți utilizatori preferă să pună întrebări direct sistemelor AI, așteptând răspunsuri imediate, personalizate și ancorate pe surse multiple.

În acest context, lansarea de către Google a secțiunii Featured Notebooks în cadrul platformei NotebookLM marchează un punct de cotitură: conținut organizat, validat și interactiv, oferit de experți internaționali, preia rolul unor enciclopedii elaborate din surse disparate.

Mai mult, mai mult de 140.000 de notebook‑uri publice au fost create recent de utilizatori, sugerând un entuziasm real pentru formate noi de distribuție a cunoașterii, notează The Verge.

Google NotebookLM şi feature‑urile care schimbă regulile jocului

Pe 14 iulie 2025, Google a lansat oficial secțiunea Featured Notebooks pe NotebookLM, colaborând cu publicații de prestigiu precum The Economist și The Atlantic, autori ca Eric Topol și Jacqueline Nesi sau proiecte ca Our World in Data, scrie Tech Crunch. Printre opt primele căutări NotebookLM se numără:

Consilii pentru longevitate de la Eric Topol

Prognoze economice 2025 din raportul The World Ahead al The Economist

Sfaturi de viață din coloanele How to Build a Life ale The Atlantic

Ghid pentru vizitarea Parcului Yellowstone

Rapoarte financiare Q1 ale primelor 50 companii publice mondiale

Lucrările complete ale lui Shakespeare

Alte resurse științifice relevante

NotebookLM oferă utilizatorilor posibilități variate de interacțiune: rezumate audio (Audio Overviews), vizualizări sub formă de hărți mentale (Mind Maps), și conversații interactive bazate pe surse reale.

Interfața Studio a fost recent regândită pentru a facilita generarea simultană de ghiduri, prezentări, podcasturi și rapoarte din același notebook.

De asemenea, NotebookLM permite acum partajarea publică a notebook‑urilor, permițând altor utilizatori să interacționeze cu conținutul — fără login — ceea ce a stimulat crearea rapidă a peste 140.000 de noi notebook-uri publice.

Enciclopediile clasice versus enciclopediile AI

Wikipedia se bazează pe articole statice, fiabile, editate de comunitate, cu istoricul modificărilor transparent și surse verificabile. Credibilitatea sa este construită pe neutralitate, discuții și verificare colectivă.

În contrast, NotebookLM prezintă o abordare dinamică: utilizatorii pot pune întrebări în timp real, primesc răspunsuri personalizate, explorează documente relevante și primesc citări generate de IA din sursele selectate. Procesul este interactiv, dar adesea algoritmic — criteriile de selecție nu sunt întotdeauna transparente, scrie Toms Guide. Este diferența dintre autoritatea unei comunități și cea a unui algoritm care decide ce informații să afișeze.

Ce înseamnă pentru viitorul enciclopediilor

Conform analiștilor de la Gartner, utilizarea motoarelor de căutare tradiționale va scădea cu circa 25 % până în 2026, pe măsură ce interacțiunea cu chatbot‑uri AI și agenți virtuali devine dominantă. Când informațiile oferite de IA devin norma, criteriile de credibilitate și acces se reconfigurează — ceea ce vom accepta ca sursă validă se reinventează.

Deși Wikipedia rămâne un reper solid cu un sistem robust de verificare și transparență, formatul interactiv al NotebookLM – cu materiale expert‑curate, audio‑rezumate, hărți mentale și partajare instantanee – devine tot mai atractiv în special pentru educație și proiecte colaborative.

Cu secțiunea Featured Notebooks și un ecosistem interactiv, NotebookLM devine o enciclopedie modernă — ușor de accesat, multimedia, expert-curată și adaptată modului de consum informațional al zilelor noastre. O nouă eră a cunoașterii digitale e deja aici — iar Wikipedia trebuie să se reinventeze sau să piară în uitare.