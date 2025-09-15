Ultima ora
15 sept. 2025 | 09:31
de Iulia Kelt

Gaming
Jocul care transformă Wikipedia într-un thriller interactiv cu mistere și conspirații. Ce știm despre Neurocracy, de ce l-ai juca
Un nou joc pentru gameri / Foto: Schedivy Pictures Inc

Unul dintre cele mai neobișnuite jocuri independente din ultimii ani revine în atenția publicului. Neurocracy, proiectul care folosește o enciclopedie fictivă pentru a spune o poveste complexă despre crime, conspirații și viitorul internetului, ajunge pe 17 septembrie 2025 la finalul celui de-al treilea sezon.

La prima vedere, jocul video Neurocracy poate fi confundat cu o simplă versiune a Wikipedia. De fapt, jocul se desfășoară pe o platformă numită Omnipedia, o enciclopedie online creată în universul ficțional al anului 2049.

Cum funcționează „Omnipedia”, enciclopedia fictivă din joc

Potrivit poveștii, Wikipedia a fost închisă în 2048, iar antreprenorul Tony Hsiung a lansat Omnipedia drept succesorul său.

Structura jocului este, de altfel, unică: nu există personaje principale tradiționale, iar jucătorul devine investigatorul. Prin navigarea printre articole, imagini și știri, se descoperă treptat indicii despre o crimă misterioasă și despre rețeaua de interese care o înconjoară.

Fiecare pagină ascunde detalii aparent banale, dar care pot duce la fire narative complexe, scrie publicația RockPaperShotGun.

Versiunea completă a jocului include și o funcție suplimentară: un panou virtual de tip „conspiracy board”, unde jucătorii pot adăuga linkuri și fragmente de text pentru a-și construi propriile conexiuni. Astfel, experiența seamănă mai mult cu o investigație jurnalistică sau polițienească desfășurată în spațiul digital.

Neurocracy, un joc care se joacă pe termen lung

Lansat inițial în 2023, Neurocracy a atras atenția pentru formatul atipic pe care îl are, fiind descris mai degrabă ca un „roman interactiv” decât ca un joc video clasic. Universul său a fost extins treptat, fiecare sezon adăugând articole noi și evenimente care schimbă contextul general.

Sezonul al treilea, început la începutul lui 2025, se apropie acum de final, iar episodul decisiv va fi disponibil pe 17 septembrie. Acesta promite să închidă firele narative deschise și să ofere răspunsuri la misterele construite de-a lungul a trei ani.

Deși poate părea copleșitor la început, Neurocracy este conceput pentru a fi explorat pe îndelete. Jucătorii pot petrece ore întregi urmărind piste și conexiuni, dar pot reveni și ocazional, ca într-un roman pe care îl citești capitol cu capitol.

Mulți utilizatori descriu experiența ca pe un „rabbit hole” digital, în care fiecare sesiune de joc duce la noi descoperiri.

Pentru cei interesați, jocul este disponibil pe platforma Itch.io, unde poate fi achiziționat și explorat chiar acum. Accesul timpuriu la universul Omnipedia este o oportunitate pentru jucători de a se familiariza cu structura înainte ca finalul să fie dezvăluit.

Neurocracy reușește să îmbine mecanica simplă a navigării pe internet cu o poveste complexă, plină de întrebări despre viitorul tehnologiei, al informației și al adevărului.

