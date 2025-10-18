Incendiu într-un imobil din Tecuci. Apelul iniţial la 112 anunţa producerea unei explozii. Mai multe persoane au fost evacuate

Incendiu în orașul Tecuci, acolo unde un imobil a fost cuprins de flăcări! De frica fumului, un bărbat s-a aruncat de la etajul 2. Un apel la 112 anunța chiar că a avut loc o explozie, iar pompierii s-au deplasat rapid la fața locului.

Incendiu la Tecuci

Pompierii ajunși la fața locului nu au găsit dovezi ale unei explozii, însă incendiul era în plină desfășurare. La faţa locului au acționat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară mecanică şi un echipaj SMURD.

Opt persoane au fost evacuate, iar incendiul a fost stins de pompieri, care au semnalat și o victimă. Un bărbat care s-a speriat de fum a sărit de la etajul 2, fiind preluat de o ambulanță pentru a fi transportat la Spitalul Municipal Tecuci.

Un bărbat a sărit de la etajul 2

„Deşi apelul iniţial la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat o posibilă explozie, în urma verificărilor efectuate până la acest moment nu au fost identificate urme care să indice producerea unei deflagraţii. În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci”, precizează ISU Galaţi.

În imobil au ars obiecte de mobilier şi bunuri personale și urmează ca specialiştii să stabilească ce anume a provocat incendiul.