Accident rutier grav în Prahova: doi copii, printre răniți. S-a cerut intervenția elicopterului SMURD

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază pe Drumul Național 1D, Ploiești–Albești–Slobozia, în județul Prahova. Primele informații de la fața locului indică faptul că doi copii au fost răniți, fiind necesară intervenția unui elicopter SMURD.

Accident rutier în Prahova

Potrivit reprezentanților ISU Prahova, evenimentul s-a produs în localitatea Albești Paleologu, unde două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit.

Printre victime se numără doi minori, răniți în urma impactului. La locul accidentului au intervenit două ambulanțe SMURD, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic, precum și o autospecială de stingere din cadrul ISU Prahova.

Știre în curs de actualizare