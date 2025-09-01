Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 19:02
de Ioana Bucur

Accident rutier grav în Prahova: doi copii, printre răniți. S-a cerut intervenția elicopterului SMURD

Actualitate
Accident rutier grav în Prahova: doi copii, printre răniți. S-a cerut intervenția elicopterului SMURD
Imagine arhivă, foto: Facebook/ DSU

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază pe Drumul Național 1D, Ploiești–Albești–Slobozia, în județul Prahova. Primele informații de la fața locului indică faptul că doi copii au fost răniți, fiind necesară intervenția unui elicopter SMURD.

Accident rutier în Prahova

Potrivit reprezentanților ISU Prahova, evenimentul s-a produs în localitatea Albești Paleologu, unde două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit.

Printre victime se numără doi minori, răniți în urma impactului. La locul accidentului au intervenit două ambulanțe SMURD, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic, precum și o autospecială de stingere din cadrul ISU Prahova.

Vezi și:
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit patru români. Trupul șoferului nu poate fi repatriat. Poliția a decis să facă noi investigații
Patru tineri români au murit pe o șosea din Germania, în condiții necunoscute. Nimeni nu știe de ce mașina în care erau a zburat de pe drum. Familiile nu pot repatria trupurile

Știre în curs de actualizare

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
Prima imagine cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, în serialul „Wednesday” de pe Netflix FOTO
Prima imagine cu Lady Gaga în rolul lui Rosaline Rotwood, în serialul „Wednesday” de pe Netflix FOTO
Scandal într-un avion Bruxelles–București. Un pasager român a agresat echipajul, după ce a vrut să facă o plată: „S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni”
Scandal într-un avion Bruxelles–București. Un pasager român a agresat echipajul, după ce a vrut să facă o plată: „S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni”
Funcțiile ascunse din Waze care pot schimba modul în care conduci
Funcțiile ascunse din Waze care pot schimba modul în care conduci
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!