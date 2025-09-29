Cine sunt cele două femei care au murit în urma incendiului de la hotelul din Prahova. Unitatea funcționa fără autorizație ISU

Un incendiu devastator a izbucnit luni dimineață la un hotel din localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova, transformând întreaga clădire într-o capcană mortală. Deși unitatea fusese închisă de inspectorii ISU din cauza neregulilor grave privind securitatea la incendiu, în interior se aflau mai multe persoane. Din nefericire, două tinere și-au pierdut viața în condiții cumplite.

Primele minute ale tragediei

Pompierii militari din Prahova au fost alertați în zorii zilei pentru stingerea incendiului izbucnit la hotelul Daly, o clădire cu regim P+1 și o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Flăcările s-au extins rapid către acoperiș, iar fumul dens a îngreunat intervenția. Cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD au fost mobilizate la fața locului pentru a limita dezastrul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, în momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane. Trei dintre acestea au reușit să iasă la timp, însă alte două au rămas captive la mansardă.

„Pompierii continuă intervenția pentru stingerea incendiului. Potrivit informațiilor de până acum, în momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, dintre care trei au reușit să se autoevacueze. Echipele de intervenție desfășoară în prezent operațiuni de căutare a celor două persoane dispărute”, a transmis ISU Prahova în timpul intervenției.

Victimele, două tinere din Nepal

Odată cu stingerea incendiului și încheierea căutărilor, pompierii au confirmat cel mai sumbru scenariu: două persoane au fost găsite carbonizate în hotel. Potrivit informațiilor Digi24, victimele erau două tinere nepaleze, cu vârste de 21 și 24 de ani. Acestea nu se aflau în România ca turiști, ci erau angajate în zonă.

Inițial, surse din poliție anunțaseră că trei persoane erau date dispărute. Ulterior, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Andreia Ursachi, a precizat că la momentul izbucnirii incendiului în hotel erau cinci persoane:

„Trei au reușit să iasă, iar doi sunt căutați în prezent. Sunt cetățeni străini și, din primele informații, nu erau turiști, ci angajați”.

Hotelul, sancționat anterior pentru lipsa autorizației

ISU Prahova a confirmat că hotelul Daly funcționa fără autorizație de securitate la incendiu. În urma unui control efectuat pe 16 septembrie 2025, inspectorii au constatat deficiențe majore: lipsa instalațiilor de stingere, a sistemelor de detecție și a iluminatului de siguranță. Operatorul economic a fost amendat cu 100.000 de lei și s-a dispus oprirea funcționării clădirii.

„Menționăm faptul că obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu”, a transmis ISU Prahova. Instituția a precizat, de asemenea, că la verificările din 2024 operatorul nu desfășura activitate. Totuși, pe 19 septembrie 2025, la solicitarea firmei, a fost ridicat sigiliul doar pentru executarea lucrărilor de conformare, fără reluarea activităților comerciale.

O tragedie care putea fi evitată

Incendiul de la hotelul Daly arată cum nerespectarea măsurilor de securitate poate avea consecințe dramatice. Deși autoritățile aplicaseră sancțiuni și opriseră funcționarea unității, prezența persoanelor în interior a dus la pierderea a două vieți omenești.

Cazul din Prahova ridică noi semne de întrebare asupra modului în care sunt respectate controalele și dispozițiile ISU și asupra responsabilității operatorilor economici care ignoră măsurile de siguranță. Din păcate, pentru două tinere venite din Nepal în căutarea unui trai mai bun, neglijența s-a transformat într-un final tragic.