Anchetatorii nu au găsit sigiliul la locul exploziei din Rahova, dronele încă adună probe. Toate persoanele decedate sunt femei, conform expertizelor ADN

Anchetatorii nu pot pătrunde încă în zona exactă unde s-a produs explozia devastatoare din Sectorul 5, din cauza riscului ridicat de prăbuşire a clădirii. Pentru a continua investigațiile, Poliţia Română foloseşte nacele şi drone, care le permit să obţină imagini detaliate şi fotografii din interiorul imobilului afectat.

Sigiliul de care vorbeşte Distrigaz nu a fost găsit

„Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagraţie, este foarte instabilă, abia reuşim să facem partea de cercetare în zonă adiacentă. Probabil va dura un pic până când experţii ne vor da accesul să putem să facem activitatea şi acolo. Cu toate astea, s-au folosit nacele şi drone ca să poată fi făcute fotografii şi să poată fi văzută zona din exterior”, a explicat comisarul-şef Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, conform News.ro.

El a precizat că echipele de criminalişti au început cercetările imediat ce au primit permisiunea de acces din partea echipelor de salvatori şi a Inspectoratului de Stat în Construcţii:

„Activitatea de cercetare la faţa locului a început de ieri, imediat ce ne-a fost permis accesul în zonă. Activitatea s-a desfăşurat până târziu în noapte, ocazie cu care s-au făcut fotografii judiciare şi s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagraţii”, a mai spus acesta.

Peste 20 de persoane au fost audiate

Potrivit Poliţiei Române, peste 20 de persoane au fost audiate până acum în cadrul anchetei, printre acestea numărându-se locatari ai blocului afectat şi martori care se aflau în zonă în momentul tragediei.

Dosarul penal deschis în urma deflagraţiei are ca obiect infracţiunea de distrugere din culpă, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

„Ceea ce vă putem spune este că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze, cauzele şi dinamica acesteia urmează să le stabilim ulterior. De asemenea, urmează să stabilim eventualele participaţii”, a declarat, sâmbătă după-amiază, chestorul de Poliţie Gheorghe Cristian, şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale.

Acesta a precizat că ancheta are mai multe ipoteze de lucru, de la posibile defecţiuni tehnice, până la culpă umană.

„Lucrurile sunt în dinamică şi această dinamică nu se va încheia în cursul zilei de azi. Cercetarea la faţa locului clarifică foarte multe dintre problemele la care sunt întrebări”, a subliniat oficialul.

Anchetatorii continuă investigațiile în condiții dificile, cu acces limitat, în încercarea de a stabili cu exactitate cauza exploziei care a zguduit cartierul Rahova și a provocat pierderi de vieți omenești și distrugeri masive.

Toate cele trei victime decedate sunt femei

Două dintre victimele care și-au pierdut viața în explozia devastatoare produsă vineri în Sectorul 5 al Capitalei urmează să fie identificate prin expertize ADN, întrucât identificarea vizuală nu este posibilă, au anunțat sâmbătă autoritățile. Toate cele trei victime decedate sunt femei.

„S-au demarat deja activităţile de identificare a victimelor. Toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă, la momentul actual, urmează să fie făcută identificarea pe partea de ADN. E vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra şi cu soţul şi o victimă în vârstă de 65 de ani care locuia singură. Acum, la Institutul Naţional de Criminalistică se face identificarea lor pe bază de ADN”, a declarat Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică.

În cazul celei de-a treia victime, identitatea a fost stabilită cu exactitate. În schimb, pentru celelalte două femei se aşteaptă rezultatele testelor genetice pentru confirmarea oficială.

Chestorul de poliţie Georgian Drăgan a precizat că bilanţul tragediei rămâne dramatic: trei persoane au murit, 15 au fost transportate la spital, iar alte trei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar au refuzat internarea.

„Dintre cei 15 pacienţi duşi la spital, şapte au fost externaţi, iar un bărbat a fost transferat în Austria pentru tratament de specialitate”, a precizat oficialul Poliţiei Române.

El a mai adăugat că poliţiştii vor audia victimele internate imediat ce starea lor de sănătate o va permite, întrucât mărturiile acestora pot fi esenţiale pentru reconstituirea momentelor dinaintea deflagraţiei.

De asemenea, primele echipaje de ordine publică au ajuns la faţa locului la doar trei minute după apelul de urgenţă.

„Primele echipaje din cadrul Poliţiei Capitalei au ajuns la ora 9:11, la trei minute după ce explozia a fost anunţată”, a declarat Georgian Drăgan.

Explozia, provocată de o acumulare de gaze, a distrus o parte dintr-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 şi a afectat grav imobilele din jur. Ancheta aflată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti continuă, în timp ce familiile îndurerate aşteaptă confirmarea oficială a identităţii celor două victime încă neidentificate.