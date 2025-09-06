Incendiu de proporţii la o hală din Galaţi: uleiuri şi peleţi cuprinşi de flăcări, pompierii intervin cu mai multe echipaje

S-a dat alarma la Galați, acolo unde incendiu imens a izbucnit la o hală plină cu uleiuri și peleți! Mai multe mașini de pompieri au ajuns la fața locului pentru stingerea incendiului.

Incendiu puternic la o hală din Galați

Un incendiu puternic a cuprins, sâmbătă dimineaţă, o hală a unui operator economic din judeţul Galaţi, unde sunt depozitate materiale care ard uşor, respectiv uleiuri şi peleţi.

La faţa locului acţionează mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

Hala, plină cu peleți

Flăcările au izbucnit la o construcţie amplasată în localitatea Şendreni. Este vorba despre o hală de producţie şi depozitare peleţi, care are pereţi din beton acoperiş din tabla.

Incendiul s-a extins pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. „În interior sunt depozitaţi peleţi si câteva butoaie cu uleiuri, se intervine cu 4 autospeciale detaşamentul de pompieri Galaţi, o autospecială de la garda intervenţie Pechea, este în sprijin şi Serviciul Voluntar Şendreni”, informează ISU Galaţi.