Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 09:22
de Filon Stan

Incendiu de proporţii la o hală din Galaţi: uleiuri şi peleţi cuprinşi de flăcări, pompierii intervin cu mai multe echipaje

Social
Incendiu de proporţii la o hală din Galaţi: uleiuri şi peleţi cuprinşi de flăcări, pompierii intervin cu mai multe echipaje
Incendiu puternic la o hala din Galati

S-a dat alarma la Galați, acolo unde incendiu imens a izbucnit la o hală plină cu uleiuri și peleți! Mai multe mașini de pompieri au ajuns la fața locului pentru stingerea incendiului.

Incendiu puternic la o hală din Galați

Un incendiu puternic a cuprins, sâmbătă dimineaţă, o hală a unui operator economic din judeţul Galaţi, unde sunt depozitate materiale care ard uşor, respectiv uleiuri şi peleţi.

La faţa locului acţionează mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

Hala, plină cu peleți

Flăcările au izbucnit la o construcţie amplasată în localitatea Şendreni. Este vorba despre o hală de producţie şi depozitare peleţi,  care are pereţi din beton acoperiş din tabla.

Incendiul s-a extins pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. „În interior sunt depozitaţi peleţi si câteva butoaie cu uleiuri, se intervine cu 4 autospeciale detaşamentul de pompieri Galaţi, o autospecială de la garda intervenţie Pechea, este în sprijin şi Serviciul Voluntar Şendreni”, informează ISU Galaţi.

Prognoza meteo până pe 6 octombrie: temperaturi neobișnuite în România la început de toamnă
Recomandări
De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real
De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele precocității: „Doar am învățat”
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele precocității: „Doar am învățat”
De ce să nu cumperi apartamente din clădiri încadrate U1, U2, U3. De ce sunt o capcană imobiliară și ai șanse mici la ipotecă
De ce să nu cumperi apartamente din clădiri încadrate U1, U2, U3. De ce sunt o capcană imobiliară și ai șanse mici la ipotecă
Cristian Popescu Piedone, anunț despre posibila candidatură la Primăria Capitalei. Fostul șef ANPC își face partid
Cristian Popescu Piedone, anunț despre posibila candidatură la Primăria Capitalei. Fostul șef ANPC își face partid
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
Europa pornește supercomputerul Jupiter, cât jumătate de teren de fotbal. Ce face și unde va fi folosit
Europa pornește supercomputerul Jupiter, cât jumătate de teren de fotbal. Ce face și unde va fi folosit
Donald Trump amenință UE cu o ofensivă comercială după amenda „nedreaptă” pentru Google
Donald Trump amenință UE cu o ofensivă comercială după amenda „nedreaptă” pentru Google
Cum începi școala cu oferte de nota 10 și profiți de reduceri substanțiale pentru elevi și studenți
Cum începi școala cu oferte de nota 10 și profiți de reduceri substanțiale pentru elevi și studenți
Revista presei
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 6 septembrie 2025. Trei zodii atrag norocul și banii ca un magnet
Playtech Știri
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie. Zodia împinsă de la spate să îşi găsească drumul în viaţă
Playtech Știri
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...