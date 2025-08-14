Incendii în Thassos și Lefkada, măsuri, restricții și experiențe ale turiștilor români. “Au fost groaznice flăcările și fumul”

În ultimele zile, temperaturile ridicate și vântul puternic au amplificat riscul de incendii în mai multe zone din Grecia, afectând și destinații de vacanță populare pentru români, precum insula Thassos și Lefkada. Pe forumurile de călătorii, turiștii români au împărtășit informații utile despre restricțiile impuse și starea drumurilor.

Situația incendiilor, în Thassos

Deși incendiile din Grecia creează dificultăți de circulație și impun restricții în zonele forestiere, majoritatea destinațiilor de vacanță rămân sigure. În Thassos, problema este legată în principal de accesul la anumite drumuri și plaje izolate, în timp ce în Lefkada provocarea principală este găsirea unei rute de ieșire spre continent fără a trece prin zone afectate de flăcări.

Cei aflați în vacanță sunt sfătuiți să respecte măsurile autorităților și să se informeze constant din surse oficiale sau de la turiști aflați la fața locului.

Începând cu 14 august 2025, autoritățile din Thassos au interzis accesul în zonele forestiere ale insulei până la noi ordine, din cauza riscului extrem de incendii. Concret, nu este permisă circulația pe anumite drumuri forestiere, printre care:

Limenas – Golden Beach;

Laimos – Teatrul Antic;

Sf. Panteleímonas – Ag. Marína;

Potamiá – Pigés Potamiás;

Theológos – Kamíni;

Limenária – Kástro;

Mariés – barajul Marión;

Mikró Kazavíti – Sf. Pantelimon;

Kazavíti – Toúmpa;

Rachoni, Kallirachi, Sotiros.

Accesul la Marble Beach și Porto Vathy este momentan interzis. În schimb, turiștii confirmă că Golden Beach este accesibilă și sigură, chiar dacă vântul ridică valuri. Autoritățile fac apel la respectarea regulilor: fără foc deschis, fără grătare și fără aruncarea chiștoacelor.

„Marble este încă închis, la Golden Beach puteți veni fără probleme, noi suntem pe plajă, sunt valuri și bate vântul, dar se poate face baie fără probleme”, spune un internaut.

Situația în Lefkada, conform românilor aflaţi în vacanţă

Relatările turiștilor români arată că, deși pe insulă atmosfera este în mare parte liniștită, incendiile de pe continent afectează accesul și plecarea de pe insulă.

„Am venit azi din Lefkada și a fost închisă autostrada și a trebuit să așteptăm pentru că nu se găsea o rută alternativă, au fost groaznice flăcările și fumul”. „Azi a fost închisă autostrada între Arta și Ioannina. Am ocolit pe la Igoumenitsa”, sunt câteva comentarii de pe Forum Lefkada.

În mai multe rânduri, autostrada spre Ioannina a fost închisă, în special între Arta și Ioannina, din cauza incendiilor din apropiere. Poliția a redirecționat șoferii pe drumuri secundare, însă unii turiști s-au trezit traversând zone cu flăcări vizibile, ceea ce a provocat panică.

Un turist povestește că a încercat să plece spre Halkidiki, dar a fost nevoit să se întoarcă în Lefkada din cauza blocajelor. Altul spune că a mers spre Igoumenitsa și apoi către Ioannina, pe o porțiune fără incendii, și recomandă acest traseu celor care trebuie să se întoarcă spre România.

„Astăzi am plecat din Lefkada, urma să avem 3 nopţi în Halkidiki, dar ne-am întors din drum, suntem din nou pe insulă. Autostrada spre Ioannina era închisă din cauza incendiilor, iar poliţia te redirecţionează către drumuri secundare. Le-am urmat sfatul şi am ajuns în mijlocul flăcărilor (nu am mai apucat să facem poze, voiam doar să scăpăm de acolo)”.

Recomandări din partea autorităţilor