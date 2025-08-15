Incendiu de proporții la un depozit din Iași, lângă o hală de reparații auto. A fost trimis mesaj RO-ALERT din cauza fumului dens

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază la un depozit din municipiul Iași, situat pe strada Trei Fântâni, în apropierea unei hale pentru reparații auto.

Incendiu puternic la un depozit din Iași

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, la fața locului intervin opt autospeciale cu apă și spumă, două autospeciale pentru salvări de la înălțime, echipaje specializate – inclusiv CBRN (pentru substanțe chimice, biologice, radioactive și nucleare) – și o autospecială de roboți pentru intervenții.

„În acest moment, la faţa locului acţionează un total de opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), două autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, specializat în substanţe chimice, biologice, radioactive sau nucleare, o autospecială de roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofiţeri şi doi ofiţeri”, informează ISU Iași.

Din primele date, depozitul afectat ar aparține unei firme de curierat. La debutul intervenției, ISU Iași a mobilizat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

În prezent, incendiul este gestionat de forțe suplimentare, pentru a limita extinderea flăcărilor și a reduce riscul pentru zonele adiacente. Până la această oră, nu au fost raportate victime.

Mesaj RO-Alert din cauza fumului dens

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert către populație, avertizând asupra degajărilor masive de fum și recomandând măsuri de autoprotecție: