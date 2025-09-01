Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 12:24
de Raluca Ogaru

Un bărbat din Sri Lanka se numără printre răniții în incendiul de la fabrica din Sebeș, județul Alba. Cine sunt celelalte victime

Actualitate
Patru persoane au fost rănite în urma exploziei produse luni dimineața, la ora 7:20, în hala de sortare a rumegușului de la Kronospan Sebeș. Printre victime se află trei bărbați din județul Alba și un cetățean din Sri Lanka. Potrivit informațiilor, aceștia provin din localitățile Petrești și Șibot, iar cetățeanul străin are 48 de ani.

Bărbatul din Sri Lanka avea 48 de ani

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Șibot, și cetățeanul din Sri Lanka au suferit arsuri grave și au fost transportați cu elicopterele SMURD la unități medicale din Timișoara și București. Un alt bărbat, de 46 de ani, din Petrești, a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral și arsuri a fost transportat inițial la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând să fie transferat la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală.

Detalii despre intervenția autorităților

Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, manifestat pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de prim-ajutor și două ambulanțe SAJ. De asemenea, au fost solicitate două elicoptere SMURD pentru preluarea victimelor, precum și sprijinul unui echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu și al autospecialei cu roboți de la ISU Mureș.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat planul roșu de intervenție, care a rămas în vigoare până la ora 9:30. Intervenția a fost coordonată de inspectorul-șef al ISU Alba. La locul incidentului s-au aflat prefectul județului Alba, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Teritorial de Muncă și primarul municipiului Sebeș.

Ancheta privind cauzele exploziei

Primele informații arată că explozia s-ar fi produs după supraîncălzirea unei benzi de transport a rumegușului, material extrem de inflamabil în contact cu surse de foc. În prezent, autoritățile efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Echipele de intervenție continuă acțiunile pentru stingerea completă a incendiului și evaluarea pagubelor. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Garda de Mediu: aerul nu a fost afectat grav

Explozia a ridicat un nor gros de fum vizibil din mai multe zone ale orașului. Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu, vântul a direcționat fumul spre Alba Iulia, dar acesta s-a dispersat rapid. Primele măsurători arată că aerul nu a fost afectat pe termen lung.

Pentru o analiză detaliată, două autolaboratoare mobile au fost trimise la Sebeș. Rezultatele finale privind calitatea aerului urmează să fie comunicate marți la prânz, când se va stabili dacă, pe lângă rumeguș, au ars și alte substanțe. Până la acel moment, autoritățile au transmis că nu există motive de panică pentru populație.

Posibile sancțiuni pentru compania Kronospan

Chiar dacă nu au fost înregistrate efecte majore asupra mediului, fabrica riscă o amendă cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei pentru lipsa unor măsuri de prevenție. Potrivit legislației, aceasta este sancțiunea maximă pe care Garda de Mediu o poate aplica în astfel de situații.

Între timp, ancheta desfășurată de polițiști și procurori continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă. Scopul investigației este de a stabili cu exactitate cauzele care au dus la explozia de la fabrica din Sebeș.

