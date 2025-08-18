Harta teritoriilor din Ucraina care ar urma cedate, atârnată în Biroul Oval imediat după plecarea presei

Ultima ora
18 aug. 2025 | 21:36
de Badea Violeta

O hartă detaliată a conflictului dintre Rusia și Ucraina a fost amplasată luni în Biroul Oval, înaintea negocierilor cu ușile închise dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Documentul vizual prezintă situația de pe front la 17 august, cu estul Ucrainei și Crimeea colorate în roz, evidențiind teritoriile aflate sub ocupația Rusiei. Zonele contestate, inclusiv regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, sunt marcate distinct, subliniind controlul extins exercitat de Moscova.

Harta regiunilor din Ucraina ce ar putea fi cedate

În Biroul Oval a apărut o hartă cu teritoriile pe care Ucraina ar putea să i le cedeze lui Putin. Potrivit celor de la BBC, aceasta ar putea fi folosită ca un instrument vizual de presiune în cadrul negocierilor.

Conform surselor, Trump ar putea încerca să îl convingă pe Zelenski să ia în considerare concesii teritoriale în schimbul unui acord de pace cu Rusia.

Prezența hărții în Biroul Oval nu este întâmplătoare și sugerează o abordare pragmatică a administrației Trump în discuțiile de pace. Totuși, orice sugestie de redesenare a frontierelor riscă să stârnească nemulțumiri la Kiev, unde oficialii resping ferm cedarea oricărui teritoriu.

Întâlnirea are loc după ce, săptămâna trecută, Trump s-a întâlnit în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, lansând ideea unui posibil summit trilateral SUA–Rusia–Ucraina pentru a deschide negocierile privind sfârșitul războiului.

Amplasarea hărții înaintea discuțiilor bilaterale sugerează că administrația americană intenționează să folosească elemente vizuale pentru a facilita dialogul și a explora posibile compromisuri, fără a le enunța explicit în fața presei.

Contextul teritorial și implicațiile politice

Regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, prezentate distinct pe hartă, rămân principalele puncte de dispută. Moscova exercită un control extins în aceste zone, iar orice cedare ar avea consecințe politice majore pentru Ucraina.

În ciuda pierderilor teritoriale din Donbas și anexarea ilegală a Crimeei, Kievul continuă să sublinieze că suveranitatea sa nu poate fi negociată.

Experții avertizează că vizualizarea acestor teritorii pe o hartă în biroul președintelui SUA poate transmite un mesaj simbolic puternic atât pentru părțile implicate, cât și pentru comunitatea internațională, sugerând că discuțiile despre concesii teritoriale nu sunt doar teoretice.

Trump, presiune pe Zelenski

Pe măsură ce negocierile avansează, este clar că abordarea administrației Trump se bazează pe combinația dintre presiune vizuală și dialog direct, în încercarea de a medita asupra sfârșitului conflictului.

În timp ce harta rămâne un simplu instrument în Biroul Oval, semnificația sa simbolică și posibilul impact asupra negocierilor reflectă complexitatea situației și sensibilitatea politică a fiecărui pas.

Sursă foto: CNN/X

