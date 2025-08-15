Cadoul pe care Putin l-a pregătit pentru Trump. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? Rusia îşi trimite „greii”, SUA se bazează pe novici

Conform unei informaţii lansate de Ucraina, Vladimir Putin ar urma să îi ofere lui Donald Trump, la întâlnirea din Alaska, un cadou cu o încărcătură politică uriaşă: o hartă a regiunii Doneţk. Potrivit generalului ucrainean Hennadiy Kovalenko, această hartă ar ilustra „succesele militare” ale Rusiei în estul Ucrainei – succese care, în realitate, nu există pe teren.

Cadoul strategic pe care Putin vrea să i-l ofere lui Trump

„Planul ruşilor este să îi convingă pe americani că avansurile demonstrează capacitatea armatei lui Putin de a cuceri frontul şi de a realiza o străpungere rapidă a întregii regiuni. În realitate, situaţia este mult mai dificilă pentru ruşi decât lasă ei să creadă. Nu au posibilitatea de a ajunge rapid la Kramatorsk, aşa cum încearcă să pretindă”, avertizează Kovalenko.

Vineri, Alaska va găzdui întâlnirea dintre Putin şi Trump – un summit privit cu suspiciune la Kiev şi în capitalele europene. Pentru ucraineni, faptul că liderul american oferă o platformă celui care a ordonat invazia ţării lor este un gest de trădare. De fiecare dată, spun ei, Trump a ales să fie indulgent cu Moscova.

Potrivit presei internaţionale, Moscova îşi trimite în Alaska „greii” diplomaţiei, economiei şi securităţii, figuri cu decenii de experienţă şi influenţă. În schimb, echipa lui Trump este formată în mare parte din loiali fără experienţă solidă în Rusia sau politică externă.

Delegația Rusiei, una cu experienţă

Serghei Lavrov (75 de ani) – ministru de externe din 2004, diplomat de carieră şi veteran al scenei internaţionale. Cunoscut pentru tonul dur şi pentru susţinerea fără rezerve a politicii externe a Kremlinului, Lavrov a apărut în Alaska purtând un pulover cu inscripţia „URSS”.

Iuri Uşakov (78 de ani) – consilier pe politică externă al lui Putin şi fost ambasador la Washington (1998–2008). Un strateg discret, dar cu o memorie instituţională impresionantă.

Andrei Belousov (66 de ani) – ministrul apărării, economist de formaţie şi tehnocrat promovat pentru a transforma economia Rusiei într-una de război.

Kirill Dmitriev (50 de ani) – şeful Fondului rus pentru investiţii directe, educat la Stanford şi Harvard, cu legături personale cu familia Putin. În Alaska va promova proiecte economice arctice tentante pentru Trump.

Anton Siluanov (62 de ani) – ministrul finanţelor, arhitectul conceptului de „economie fortăreaţă”, responsabil cu protejarea Rusiei de efectele sancţiunilor.

Delegația SUA în Alaska

Marco Rubio (54 de ani) – secretar de stat şi consilier interimar pentru securitate naţională, cu poziţii dure faţă de Rusia şi China, dar potenţial în conflict cu apropiaţii pro-Moscova ai lui Trump.

JD Vance (41 de ani) – vicepreşedinte, sceptic declarat al sprijinului SUA pentru Ucraina, influent în conturarea poziţiei externe a lui Trump.

Steve Witkoff (68 de ani) – trimis special şi prieten vechi al lui Trump, fost avocat imobiliar, fără experienţă diplomatică, perceput la Kiev ca fiind extrem de favorabil Rusiei.

Scott Bessent (62 de ani) – secretarul Trezoreriei, investitor miliardar însărcinat cu negocieri economice care ar putea aduce concesii Moscovei.

Pete Hegseth (45 de ani) – secretar al apărării, controversat, cu declaraţii şi acţiuni criticate atât în ţară, cât şi de aliaţi. Prezenţa sa la summit rămâne incertă.

Naivitate periculoasă sau strategie calculată?

Financial Times şi Sky News notează că, în administraţia Trump, nu mai există specialişti în Rusia cu influenţă reală. În schimb, Putin aduce oameni cu decenii de experienţă, obişnuiţi să exploateze fiecare vulnerabilitate a adversarilor.

Trump a ameninţat recent Rusia cu sancţiuni severe în termen de 50 de zile dacă nu acceptă un acord, însă, spun criticii, a lăsat de multe ori impresia că îl lasă pe Putin să scape. Ucraina speră să obţină trei lucruri de la negocieri – armistiţiu, garanţii de securitate şi reparaţii de război – dar şansele sunt incerte.

În final, summitul din Alaska se va reduce la o întâlnire faţă în faţă între cei doi lideri. Iar a-l pune pe Trump singur într-o cameră cu Putin, avertizează presa britanică, rămâne o afacere imprevizibilă şi potenţial periculoasă.