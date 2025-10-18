Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 14:42
de Filon Stan

Grupa I de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul la pensie

Social
Grupa I de munca nu garanteaza o pensie mai mare. Unele perioade nu se mai iau in calcul

Mii de români care au muncit ani întregi în condiții grele speră ca perioada petrecută în „grupa I de muncă” să le aducă beneficii la pensie. Însă, potrivit noii legislații, nu toate aceste perioade sunt recunoscute automat. Unele nu se mai iau deloc în calcul la stabilirea pensiei, dacă nu respectă anumite criterii stricte.

Ce este grupa I de muncă

„Grupa I de muncă” este o clasificare folosită înainte de 1 aprilie 2001, când activitățile profesionale erau împărțite în funcție de condițiile de lucru. Cei care munceau în medii considerate deosebit de grele, vătămătoare sau periculoase – precum minerii, siderurgiștii, sudorii, lucrătorii din chimie sau construcții grele – erau încadrați în această categorie.

Pentru fiecare an lucrat în grupa I, angajații beneficiau de șase luni suplimentare la vechimea în muncă și de posibilitatea de a se pensiona mai devreme. Aceste avantaje s-au păstrat parțial și după reforma sistemului de pensii, însă doar în condițiile prevăzute de lege.

Ce beneficii oferă munca în grupa I

Persoanele care pot dovedi că au lucrat efectiv în grupa I beneficiază, conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, de reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de numărul de ani lucrați în astfel de condiții.

De exemplu, un angajat care a avut cel puțin 6 ani în grupa I poate ieși la pensie cu până la 12 ani mai devreme. De asemenea, perioadele respective pot majora stagiul total de cotizare, crescând astfel cuantumul pensiei.

Totuși, pentru a primi aceste beneficii, persoana trebuie să poată demonstra cu acte clare că a desfășurat activități încadrate în grupa I conform legii. În lipsa documentelor, perioada poate fi tratată ca muncă în condiții normale.

Perioadele care nu se iau în calcul la pensie

Deși pare simplu, în practică există mai multe situații în care anii petrecuți în grupa I nu sunt recunoscuți integral sau chiar deloc la pensie. Conform legislației actuale:

  • Perioadele de asigurare voluntară nu se iau în considerare.
    Articolul 48 din Legea 360/2023 prevede clar:„La calculul stagiului de cotizare contributiv nu se iau în considerare perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract de asigurare”. Cu alte cuvinte, dacă o persoană nu a avut un contract de muncă activ și a contribuit doar voluntar la sistem, perioada respectivă nu va fi tratată ca stagiu efectiv pentru reducerea vârstei de pensionare.
  • Perioadele nedovedite corespunzător nu sunt valorificate. Legea prevede că dovada vechimii în grupa I trebuie făcută prin carnetul de muncă sau prin adeverințe emise legal de angajator. „Adeverințele care atestă încadrarea activității în grupele I și/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai dacă au fost emise conform legii”. Dacă documentele lipsesc, sunt incomplete sau nu respectă forma prevăzută de lege, perioada respectivă este tratată ca muncă în condiții normale.
  • Anii pentru care nu s-au plătit contribuții nu se iau în calcul. Articolul 16 din aceeași lege menționează: „Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale.” Asta înseamnă că, dacă pentru o anumită perioadă angajatorul nu a achitat contribuțiile la stat, aceasta nu va fi considerată stagiu contributiv, chiar dacă a fost muncă efectivă în condiții grele.
  • Perioadele lucrate după 1 aprilie 2001 nu mai sunt încadrate automat ca „grupă I”. După această dată, clasificarea s-a înlocuit cu noțiunile de condiții deosebite și condiții speciale, iar angajatorii trebuie să aibă avizul Inspecției Muncii pentru fiecare loc de muncă. Fără acest aviz, perioada nu mai este recunoscută ca „grupa I”.

Ce trebuie să verifice angajații

Pentru a nu pierde drepturile cuvenite, persoanele care au lucrat în astfel de condiții trebuie să se asigure că:

  • locul de muncă a fost legal încadrat în grupa I prin acte oficiale (decizii, hotărâri, tabele nominale);
  • carnetul de muncă sau adeverințele conțin mențiuni clare privind perioada și temeiul legal al încadrării;
  • contribuțiile au fost plătite integral la sistemul public de pensii;
  • perioada este anterior datei de 1 aprilie 2001 sau încadrată ulterior ca muncă în condiții speciale conform normelor actuale.

În lipsa acestor dovezi, casa de pensii poate respinge cererea de reducere a vârstei de pensionare sau poate recalcula pensia doar în baza vechimii normale.

