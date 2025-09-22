Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 11:52
de Vieriu Ionut

70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România. Doar o mică parte din sumă provine din contribuţii

ACTUALITATE
70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România. Doar o mică parte din sumă provine din contribuţii
Cea mai mare pensie specială din România

Sistemul pensiilor speciale continuă să fie unul dintre cele mai controversate subiecte din România, iar cifrele recente confirmă de ce. Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), cea mai mare pensie de serviciu din țară a atins pragul de 69.343 de lei pe lună, echivalentul a aproape 14.000 de euro.

Cum arată structura celei mai mari pensii

Doar o mică parte din această sumă provine din contribuțiile directe. Mai exact, 21.085 de lei reprezintă partea contributivă (30%), în timp ce restul de 48.258 de lei (70%) sunt bani alocați din bugetul de stat. Diferența uriașă dintre partea contributivă și cea necontributivă alimentează dezbaterea publică despre echitatea acestor beneficii.

În paralel, pensiile magistraților rămân printre cele mai ridicate din România. Media lor este de 25.356 de lei, adică de aproximativ zece ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de 25 de ori mai mare decât o pensie obișnuită, care abia ajunge la 2.700 de lei.

Vezi și:
Majorarea TVA-ului în HoReCa, o lovitură dureroasă pentru toată economia românească. De ce ne vom întoarce cu mulți ani înapoi
Nicușor Dan, despre Ilie Bolojan: ”Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați!” / ”A fost parte din înțelegere!”

Vârsta de pensionare, o altă controversă

O altă diferență majoră o constituie vârsta la care magistrații se pot retrage din activitate. În România, aceasta este în prezent de 47 de ani, mult mai devreme decât în alte state europene. Spre comparație:

  • Austria, Belgia și Bulgaria: 65 de ani
  • Franța, Germania și Grecia: 67 de ani
  • Italia, Finlanda și Slovenia: 70 de ani

Acest decalaj între România și restul Uniunii Europene se află chiar în centrul discuțiilor privind reforma pensiilor speciale.

Reforma pensiilor speciale și miza deciziei CCR

Guvernul a propus un pachet de măsuri menit să aducă schimbări semnificative în sistem. Reforma prevede:

  • ridicarea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați;
  • introducerea unei vechimi minime de 35 de ani în muncă, în loc de 25;
  • limitarea pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate (față de 100% până acum);
  • o perioadă tranzitorie de 10 ani pentru aplicarea completă a noilor reguli.

Premierul a subliniat, în fața Parlamentului:

„Pensiile în magistratură ajung și la 40-50.000 de lei. Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani la sfârșitul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Vechimea în muncă va crește de la 25 de ani la 35 de ani. Până acum cuantumul pensiei era de 100%, am plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie.”

Decizia finală asupra acestei reforme aparține Curții Constituționale, care va dezbate legea pe 24 septembrie 2025.

Reacții politice și presiunea publică

Tema a generat reacții puternice în rândul clasei politice. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat:

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma. (…) Dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare.”

La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat:

„Dacă legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituţională, va fi foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii.”

Alte categorii de pensii și indemnizații speciale

Pe lângă magistrați, în România există peste 407.000 de beneficiari de pensii și indemnizații speciale. Printre aceștia se numără:

  • persoane persecutate din motive politice, cu o indemnizație medie de 1.515 lei;
  • eroi-martiri și luptători ai Revoluției, care primesc în medie 2.175 de lei.

Chiar dacă aceste sume sunt mult mai mici, ele fac parte din același sistem de plată finanțat parțial de bugetul de stat.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Lucrări la rețeaua de termoficare în București. Sute de blocuri și Spitalul Malaxa rămân temporar fără apă caldă
Lucrări la rețeaua de termoficare în București. Sute de blocuri și Spitalul Malaxa rămân temporar fără apă caldă
Pe ce a cheltuit un american 120 de dolari la Lidl România? Turistul a rămas surprins de preţurile din supermarket: „E o nebunie”
Pe ce a cheltuit un american 120 de dolari la Lidl România? Turistul a rămas surprins de preţurile din supermarket: „E o nebunie”
Telescopul Gaia ne arată mai bine de 44 de milioane de stele. Noua hartă 3D a galaxiei noastre
Telescopul Gaia ne arată mai bine de 44 de milioane de stele. Noua hartă 3D a galaxiei noastre
Avertisment DNSC: noi tentative de fraudă pe rețelele sociale pun în pericol datele utilizatorilor
Avertisment DNSC: noi tentative de fraudă pe rețelele sociale pun în pericol datele utilizatorilor
Cum să gestionezi ușor abonamentele și plățile în eShop pe Switch 2
Cum să gestionezi ușor abonamentele și plățile în eShop pe Switch 2
Exploatarea minieră a Lunii, esențială pentru calculatoarele viitorului. De ce investiția fabuloasă pare inevitabilă
Exploatarea minieră a Lunii, esențială pentru calculatoarele viitorului. De ce investiția fabuloasă pare inevitabilă
James Gunn promite un Lex Luthor mai „sofisticat” în Man of Tomorrow. Ce trebuie să știi despre viitorul film cu Superman
James Gunn promite un Lex Luthor mai „sofisticat” în Man of Tomorrow. Ce trebuie să știi despre viitorul film cu Superman
„Găinile și picioarele”, problema de clasa a III-a la care adulţii găsesc cu greu răspunsul corect
„Găinile și picioarele”, problema de clasa a III-a la care adulţii găsesc cu greu răspunsul corect
Revista presei
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
O cunoscută prezentatoare TV a murit la doar câteva momente de la postarea unei imagini pe Instagram. Celebritatea din Mexic avea doar 43 de ani
Playtech Știri
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli
Playtech Știri
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...