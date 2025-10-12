Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu"
12 oct. 2025 | 15:22
de Daoud Andra

Social
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
FOTO: colaj Playtech.ro

Mulți români care se apropie de vârsta de pensionare se întreabă cum le este calculat dreptul la pensie dacă au lucrat o perioadă în grupa I de muncă și restul anilor în condiții normale. De fapt, această situație este destul de frecventă, mai ales în rândul celor care au activat în industrie, transporturi, minerit sau construcții înainte de anii 2000. În prezent, beneficiile obținute pentru perioada lucrată în condiții grele de muncă pot face diferența între pensionare anticipată și amânarea retragerii din activitate.

Ce înseamnă grupa I de muncă

Grupa I de muncă se referă la locuri de muncă în condiții deosebit de periculoase, grele sau vătămătoare, care afectează sănătatea lucrătorului. În această categorie intrau, de exemplu, minerii, sudorii, metalurgiștii, energeticienii, lucrătorii din domeniul nuclear sau cei din fabricile de substanțe chimice.

Până în anul 2001, salariații erau încadrați oficial în grupe de muncă – grupa I și grupa a II-a – în funcție de riscurile și condițiile de lucru. După acea dată, noțiunea de “grupă de muncă” a fost înlocuită prin noțiunea de condiții speciale sau deosebite de muncă, însă vechimea obținută anterior în grupele I și II continuă să fie recunoscută la stabilirea pensiei.

Beneficiile pentru cei care au lucrat în grupa I

Legea pensiilor prevede reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care au muncit o anumită perioadă în grupa I. Practic, pentru fiecare an complet lucrat în aceste condiții, vârsta standard de pensionare se reduce cu șase luni, dar nu mai mult de 12 ani în total.

De exemplu, dacă o persoană are 8 ani lucrați în grupa I, ea beneficiază de o reducere de 4 ani la vârsta de pensionare. În plus, vechimea respectivă se consideră majorată – fiecare an în grupa I este echivalat cu 1 an și 6 luni de vechime în muncă.

Dacă o persoană a lucrat doar o parte din carieră în grupa I și restul în condiții normale, toată vechimea se cumulează, dar perioada cu condiții grele va aduce avantaje la calculul final al pensiei. Casa de Pensii ia în considerare:

  • reducerea vârstei de pensionare conform anilor în grupa I;
  • majorarea stagiului de cotizare (vechimea) corespunzătoare perioadei lucrate în condiții grele;
  • recalcularea punctajului mediu anual, care poate fi mai mare datorită contribuțiilor suplimentare din acele perioade.

Astfel, chiar dacă doar 5-10 ani au fost lucrați în grupa I, aceștia pot aduce o diferență considerabilă în drepturile de pensie – atât prin posibilitatea pensionării mai devreme, cât și printr-un cuantum lunar mai mare.

Un exemplu concret

Un bărbat care a lucrat 7 ani în grupa I și 30 de ani în condiții normale, având stagiul complet de cotizare, poate ieși la pensie cu aproximativ 3,5 ani mai devreme decât vârsta standard. De asemenea, perioada respectivă îi va fi valorificată suplimentar la calculul vechimii și al punctajului final.

În concluzie, anii lucrați în grupa I de muncă reprezintă un avantaj real pentru pensionari. Deși sistemul s-a schimbat după 2001, legislația actuală recunoaște acele perioade și le transformă în beneficii concrete: pensionare mai devreme și pensie mai mare. Pentru o evaluare exactă, este recomandat ca fiecare persoană să solicite Casei de Pensii o adeverință cu perioadele lucrate în condiții speciale, care să fie ulterior valorificată la dosarul de pensie.

