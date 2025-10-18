Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 12:29
de Iulia Kelt

Punctul de pensie 2026: când ar putea apărea următoarea indexare a pensiilor
Punctul de pensie 2026 / Foto: Colaj Playtech

Pensiile nu vor crește nici în 2026, întrucât valoarea punctului de referință utilizată la calculul acestora va rămâne identică cu cea din prezent. Măsura este prevăzută în Legea nr. 141/2025, primul pachet de modificări fiscal-bugetare adoptat recent, care are ca obiectiv principal reducerea deficitului bugetar.

Potrivit actului normativ, punctul de referință rămâne la valoarea de 81 de lei, aceeași stabilită inițial prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Cu alte cuvinte, nici în 2026 nu va exista o creștere a cuantumului pensiilor calculate pe baza acestui indicator.

Majorarea anuală a punctului de referință, amânată pentru 2027

Noua lege prevede și amânarea aplicării formulei de indexare automate a pensiilor, care ar fi trebuit să intre în vigoare în ianuarie 2026. Conform prevederilor Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de referință ar fi trebuit actualizată anual, în luna ianuarie, în funcție de rata medie a inflației și de jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut.

Actualizarea automată a fost însă suspendată până în 2027, ceea ce înseamnă că pensionarii nu vor beneficia de o ajustare a pensiilor în funcție de inflație sau de evoluția veniturilor medii în anul următor. Guvernul justifică această decizie prin nevoia de a controla cheltuielile publice și de a stabiliza bugetul de stat.

În cazul în care, în anii următori, unul dintre indicatorii de referință (inflația sau creșterea salariului mediu brut) ar avea o valoare negativă, legea prevede că se va utiliza indicatorul pozitiv. Dacă ambii ar fi negativi, valoarea punctului de referință va rămâne neschimbată.

Cum se calculează pensia și ce înseamnă înghețarea valorii

Conform formulei stabilite de Legea nr. 360/2023, pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de asigurat cu valoarea punctului de referință. În practică, aceasta înseamnă că un pensionar nu va vedea nicio creștere în cuantumul pensiei dacă valoarea de 81 de lei nu se modifică. De asemenea, legea stabilește că eventualele fracțiuni de leu se rotunjesc în favoarea pensionarului, până la un leu întreg.

Decizia de menținere a valorii actuale a punctului de referință afectează toate categoriile de pensionari din sistemul public, fără excepție. Totodată, amânarea indexării creează o presiune suplimentară asupra veniturilor fixe, în special în contextul unei inflații persistente.

Așadar, anul 2026 va fi al doilea consecutiv în care pensiile nu cresc, menținându-se același nivel al punctului de referință. Prima majorare este programată abia pentru 2027, în funcție de evoluția indicatorilor economici și de posibilitățile bugetare ale statului.

