Google, bun de plată. Gigantul acceptă o amendă de 36 de milioane de dolari: Ce a făcut, de fapt, ca să o merite?

Google a acceptat să plătească o amendă de 55 de milioane de dolari australieni (aproximativ 35,8 milioane de dolari SUA) după ce autoritatea de protecție a consumatorilor din Australia a constatat că gigantul tehnologic a afectat competiția prin plata celor mai mari doi operatori telecom din țară pentru a preinstala aplicația sa de căutare pe telefoanele Android, excluzând astfel motoarele de căutare concurente.

Acordurile au fost valabile între sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2021 și au implicat operatorii Telstra și Optus, care au primit o parte din veniturile generate de reclamele Google Search, informează Reuters.

Potrivit Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Google a recunoscut că aceste înțelegeri au avut un impact semnificativ asupra competiției și a întrerupt semnarea de noi contracte similare.

Președinta ACCC, Gina-Cass Gottlieb, a declarat că această decizie oferă șansa ca milioane de australieni să beneficieze de mai multe opțiuni de căutare în viitor și ca furnizorii concurenți să câștige vizibilitate semnificativă pe piața locală.

Aceasta reprezintă un semnal clar că autoritățile sunt dispuse să intervină pentru a preveni practicile care limitează competiția și alegerea consumatorilor.

Evitarea litigiilor și câteva amănunte esențiale despre angajamentul pentru competiție

Deși instanța federală australiană trebuie încă să decidă dacă amenda este adecvată, colaborarea dintre Google și ACCC a contribuit la evitarea unui proces îndelungat, economisind timp și resurse pentru ambele părți.

Un purtător de cuvânt al Google a subliniat că societatea este mulțumită să fi rezolvat problema, menționând că prevederile vizate nu mai apar în contractele comerciale actuale.

Compania a adăugat că se angajează să ofere producătorilor de dispozitive Android mai multă flexibilitate în preinstalarea de browsere și aplicații de căutare, păstrând totodată funcționalitățile care le permit să concureze cu Apple și să mențină costurile scăzute.

Operatorii Telstra și Optus au declarat că au cooperat pe deplin cu ACCC și că nu vor mai semna acorduri similare cu Google după 2024.

Măsura marchează, de altfel, un pas important în supravegherea practicilor anticoncurențiale din Australia și subliniază importanța responsabilității companiilor tech în menținerea unui mediu concurențial echitabil.

Cazul Google din Australia reflectă mai larg tensiunile dintre marile companii tehnologice și autoritățile de reglementare, evidențiind necesitatea unei supravegheri constante și a unor reguli clare pentru a proteja drepturile consumatorilor și a asigura o competiție reală pe piața digitală.