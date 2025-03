Google îngroapă presa, jurnalismul independent și accesul la informații complete de dragul inteligenței artificiale. Cum funcționează AI Overviews

Google a introdus o serie de schimbări majore în motorul său de căutare prin AI Overviews, o funcție alimentată de modelul de inteligență artificială Gemini 2.0. Aceasta are scopul de a oferi utilizatorilor răspunsuri sintetizate direct în pagina de căutare, fără a mai fi necesară accesarea linkurilor către sursele originale. Deși această inovație poate părea utilă pentru utilizatori, impactul asupra presei, jurnalismului independent și diversității surselor de informare este semnificativ și ridică numeroase îngrijorări.

Cum funcționează AI Overviews și AI Mode

AI Overviews este un sistem bazat pe inteligență artificială care analizează conținutul disponibil pe web și generează răspunsuri concise la întrebările utilizatorilor. Aceste răspunsuri sunt afișate direct în partea superioară a paginii de căutare Google, eliminând necesitatea ca utilizatorii să acceseze site-uri externe pentru a obține informațiile dorite.

Noua actualizare a AI Overviews este susținută de modelul avansat Gemini 2.0, ceea ce permite procesarea rapidă și mai precisă a întrebărilor complexe. Funcția poate acum să răspundă mai bine la întrebări din domenii tehnice, inclusiv programare, matematică avansată și căutări multimedia care combină text și imagini.

În plus, Google a lansat și AI Mode , o variantă optimizată a AI Overviews, destinată întrebărilor mai complexe. AI Mode nu doar că oferă răspunsuri mai detaliate, dar și include linkuri către sursele utilizate pentru generarea rezumatului. Acest lucru ar putea părea un avantaj pentru publisheri, însă, în practică, utilizatorii tind să citească doar informația direct oferită de Google, fără a mai face clic pe sursele originale.

Impactul asupra presei și jurnalismului independent

AI Overviews schimbă fundamental modul în care utilizatorii accesează informațiile, iar acest lucru afectează direct presa și industria editorială. De-a lungul anilor, publicațiile online s-au bazat pe vizitele utilizatorilor din Google pentru a genera venituri din publicitate și abonamente. Prin furnizarea directă a informațiilor, Google reduce traficul direcționat către site-urile de știri, afectând astfel veniturile acestora.

Potrivit unui raport publicat de The Media Leader , publisherii din Regatul Unit au observat o scădere cuprinsă între 5% și 10% a traficului generat de Google de când AI Overviews a fost implementat. În cazul unor publicații de nișă, pierderile au fost și mai mari, ajungând până la 50% în anumite cazuri. De asemenea, News UK, compania care deține The Sun , a raportat o scădere de 40% a utilizatorilor unici în ultimul an, ceea ce a avut un impact negativ asupra veniturilor din publicitate.

Liz Reid, șefa diviziei de căutare Google, a declarat că AI Overviews include linkuri către surse și că acestea ar putea primi mai multe click-uri decât prin afișarea tradițională a rezultatelor. Cu toate acestea, publisherii susțin că această afirmație nu reflectă realitatea. În multe cazuri, utilizatorii se mulțumesc cu informația afișată de Google și nu mai accesează site-urile originale.

Un exemplu concret al acestui fenomen este cazul Chegg , o companie educațională din SUA care a intentat un proces împotriva Google, acuzând că AI Overviews folosește conținutul său fără permisiune, ceea ce a dus la o scădere drastică a traficului și a veniturilor companiei. Această situație ridică întrebări serioase despre drepturile asupra conținutului și despre modul în care Google folosește informațiile create de terți.

Cum afectează AI Overviews accesul la informații complete

Un alt aspect îngrijorător al AI Overviews este faptul că acesta controlează în mod activ ceea ce utilizatorii văd și ce informații sunt prioritizate. Prin selecția automată a conținutului și generarea de rezumate, Google poate influența perspectivele asupra anumitor subiecte și poate reduce diversitatea surselor de informare.

Mai mult, nu este clar cum sunt alese sursele pe care AI Overviews le utilizează. În cazul în care algoritmul favorizează anumite publicații în detrimentul altora, acest lucru ar putea duce la o erodare a diversității informaționale și la o creștere a riscului de dezinformare .

În plus, AI Overviews tinde să fie servit mai frecvent pentru interogări legate de informații „evergreen” (cum ar fi „cum să fierbi un ou” sau „cel mai bun laptop pentru editare video”), ceea ce afectează puternic site-urile specializate pe astfel de conținut. De exemplu, site-uri precum Good Food și Radio Times , care depindeau de astfel de căutări pentru trafic, au fost forțate să își schimbe strategia de conținut pentru a nu pierde relevanța.

Posibile soluții și viitorul jurnalismului online

În fața acestor schimbări, industria media încearcă să se adapteze prin diversificarea canalelor de distribuție și găsirea unor noi surse de venit. Unele publicații au început să se bazeze mai mult pe Google Discover, un serviciu care recomandă conținut pe baza intereselor utilizatorilor. De exemplu, Reach, cel mai mare publisher din Regatul Unit, a reușit să compenseze pierderea traficului din căutările tradiționale prin creșterea traficului generat de Google Discover.

Totodată, există apeluri pentru reglementarea mai strictă a practicilor Google , astfel încât publisherii să fie compensați corect pentru conținutul utilizat de AI Overviews. Autoritățile europene analizează deja posibilitatea introducerii unor taxe pe utilizarea conținutului jurnalistic în sistemele de inteligență artificială, similar cu legislația care a obligat Google să plătească publisherilor din Franța pentru utilizarea conținutului lor în Google News.

O altă soluție ar fi creșterea dependenței de abonamente , în locul modelului bazat exclusiv pe publicitate. Publicații precum The New York Times și Financial Times au demonstrat că un model de abonamente digitale poate funcționa, însă acesta necesită un conținut de calitate și o bază de cititori loiali.

Concluzie

Google și-a transformat motorul de căutare dintr-un index al informațiilor disponibile online într-un sistem de răspunsuri generate de AI , ceea ce schimbă fundamental modul în care utilizatorii interacționează cu informația. În timp ce AI Overviews oferă acces rapid la informații concise, acesta afectează grav sustenabilitatea presei independente, reduce traficul către publicațiile tradiționale și pune sub semnul întrebării diversitatea surselor de informare.

În acest context, este esențial ca Google să găsească un echilibru între inovare și susținerea ecosistemului media. Fără măsuri care să protejeze drepturile publisherilor și să asigure accesul la informații complete, viitorul jurnalismului online ar putea fi serios compromis.