Sute de concedieri la xAI: Elon Musk dă afară echipa care antrena chatbotul Grok și mizează pe „instructori” specialiști

xAI a concediat aproximativ o treime din echipa de „data annotation” – în jur de 500 de persoane –, adică grupul care hrănea și evalua zilnic răspunsurile lui Grok. Mișcarea marchează un pivot strategic: compania reduce rolurile de tutori generalisți și vrea să crească rapid numărul „instructorilor” specialiști pe domenii precum STEM, programare, finanțe, medicină și siguranță. Accesul celor vizați la sistemele interne a fost oprit imediat, cu plata asigurată până la capătul contractelor, notează Business Insider.

Ce s-a schimbat

xAI mută accentul de la volum la expertiză. În locul miiilor de etichete și evaluări generale, compania vrea intervenții realizate de experți capabili să corecteze logică, să verifice cod, să facă „red teaming” și să evalueze riscuri în contexte sensibile. Înaintea valului de concedieri, o parte a angajaților a trecut prin teste rapide pentru a identifica puncte forte și a decide redistribuirea sau încetarea colaborării.

Reorganizarea a venit după schimbări la vârful echipei și după un audit al „Human Data”, zona care alimentează modelul cu exemple, explicații și feedback. xAI spune că va „multiplica” echipele de specialitate, deschizând recrutări pe verticale bine definite, unde impactul unei singure intervenții umane poate cântări mai mult decât sute de sarcini generice.

De ce contează

Pentru Grok, miza este calitatea: mai puține etichete, dar mai valoroase, care să ridice nivelul raționamentului, acuratețea tehnică și siguranța răspunsurilor. O arhitectură de antrenare ghidată de specialiști poate corecta erori subtile (în calcule, cod, interpretare medicală sau financiară) pe care fluxurile generaliste le scapă sau le uniformizează.

Pentru industrie, semnalul e clar: epoca adnotărilor la scară, făcute de echipe mari, cedează teren în fața tutoratului profesionist. Costul per intervenție crește, dar și utilitatea fiecărei ore de lucru. Pe termen scurt, tranziția poate încetini ritmul intern și produce tensiuni; pe termen mediu, succesul depinde de cât de repede xAI atrage și organizează talente cu dublă competență – expertiză de domeniu și abilități pedagogice aplicate IA.

Ce urmează pentru Grok

Dacă noua formulă își atinge scopul, Grok ar trebui să livreze răspunsuri mai bine argumentate în subiecte critice și să reducă derapajele. xAI pariază că un nucleu puternic de „instructori” va conta mai mult decât o armată de generalisți – un model care, dacă funcționează, va fi imitat de alți jucători din piață. În contrapartidă, compania își asumă costul social și operațional al unei restructurări bruște, sperând că rezultatul final va valida schimbarea de direcție