Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Șeful octogenar de la Oracle, Larry Ellison, l-a întrecut în bogăție

Larry Ellison a urcat pe primul loc în clasamentul miliardarilor, depășindu-l pe Elon Musk după o creștere fulminantă a averii sale, corelată cu raliul spectaculos al acțiunilor Oracle. Saltul a venit pe fondul unor rezultate financiare considerate excepționale și al semnării unor contracte uriașe în zona centrelor de date pentru inteligență artificială. În doar o zi, valoarea patrimoniului lui Larry Ellison a sporit cu o sumă record estimată la 101 miliarde de dolari, ducând averea totală la aproximativ 393 de miliarde, peste cele circa 385 de miliarde ale lui Musk.

Mișcarea marchează o nouă schimbare de lider în topul celor mai bogați oameni ai planetei. Musk a deținut titlul, cu scurte intermitențe, încă din 2021, oscilând în funcție de evoluția Tesla și de proiectele SpaceX. De data aceasta, însă, scena a fost ocupată de Ellison, investitorul-ancoră al Oracle și una dintre figurile-cheie care au pariat devreme pe stocarea și prelucrarea masivă de date pentru AI, scrie News.ro.

Cum a explodat averea lui larry ellison

Ellison, în vârstă de 81 de ani, este cel mai mare acționar individual al Oracle și beneficiază direct de raliul istoric al companiei. În ședința care a urmat raportării rezultatelor, acțiunile Oracle au urcat cu aproximativ 41%, cel mai mare salt zilnic din 1992, împingând capitalizarea bursieră spre pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari. Pentru standardele piețelor mature, un asemenea avans într-o singură zi este rar și reflectă o schimbare de percepție asupra rolului Oracle în ecosistemul AI.

Creșterea a fost alimentată de anunțurile privind cererea „uriașă” pentru infrastructura Oracle Cloud și pentru centrele de date de nouă generație, optimizate pentru antrenarea și rularea modelelor mari de inteligență artificială. Conducerea companiei a vorbit despre patru contracte de miliarde de dolari semnate deja și a lăsat să se înțeleagă că altele sunt aproape de finalizare, ceea ce a întărit încrederea investitorilor că valul de investiții în AI se transformă în venituri palpabile.

Ce stă în spatele raliului oracle

Fenomenul poate fi rezumat simplu: AI-ul generativ are nevoie de putere de calcul, de energie și de latențe mici. Oracle s-a poziționat ca furnizor-cheie de capacitate cloud și colocare pentru clienți care vor să-și extindă rapid infrastructura. Printre acordurile evocate se numără și parteneriate pentru asigurarea unor capacități energetice masive, de ordinul gigawaților, menite să alimenteze centrele de date necesare aplicațiilor AI.

Pe plan operațional, compania a început să livreze ceea ce piața cere de peste un an: contracte mari, vizibilitate pe termen mediu și o strategie clară de extindere a rețelei de data centere. În acest context, estimările de cerere totală pentru serviciile Oracle au fost caracterizate de analiști drept „uluitoare”, accentuând ideea că firma a reușit să prindă momentul perfect în ciclul investițiilor în AI.

Ce înseamnă pentru elon musk și clasamentul miliardarilor

Pierderea locului întâi nu este o premieră pentru Elon Musk. De la instalarea sa în vârf, în 2021, a mai fost depășit temporar de Bernard Arnault și Jeff Bezos, doar pentru a reveni odată cu perioadele bune ale Tesla și cu runde de finanțare sau evaluări în creștere pentru SpaceX. Diferențele din top sunt adesea subtile și pot fi inversate în câteva sesiuni de tranzacționare, mai ales când sunt implicate companii cu volatilitate ridicată.

Totuși, episodul de acum spune ceva despre direcția pieței: în 2025, bătălia pentru prima poziție este influențată mai puțin de automobilele electrice și mai mult de infrastructura pentru inteligență artificială. Dacă Tesla rămâne un simbol al tranziției energetice, Oracle a devenit brusc emblema „șantierului” AI, locul în care se construiesc autostrăzile digitale pentru modelele de generație nouă.

Poziționarea lui larry ellison în era inteligenței artificiale

Ellison nu este doar un investitor pasiv în propriul grup. De-a lungul timpului, a pivotat strategia Oracle către soluții cloud, baze de date autonome și parteneriate menite să amplifice rolul companiei în lanțul valoric al AI. Faptul că deține o participație majoră i-a permis să culeagă, concentrat, roadele ultimei repoziționări, iar saltul record consemnat într-o singură zi în Bloomberg Billionaires Index consemnează această repoziționare ca pe un moment de referință.

Pe termen scurt, întrebarea-cheie este dacă Oracle poate susține ritmul: construcția de centre de date, asigurarea energiei, livrările de GPU-uri și integrarea cu partenerii din ecosistem. Dacă răspunsul rămâne afirmativ, investitorii vor continua să marcheze în preț această tranziție de la promisiune la execuție, iar averea lui Ellison va reflecta, probabil, acest parcurs.

Ce urmează în „liga” celor mai bogați

Clasamentul se poate schimba rapid pe fondul volatilității piețelor și al anunțurilor corporative. Musk rămâne expus la dinamica Tesla, la programul ambițios al SpaceX și la evoluția celorlalte sale proiecte, în timp ce Ellison depinde de menținerea „foamei” de infrastructură pentru AI. În următoarele trimestre, ritmul semnărilor de contracte, capacitatea de livrare și marjele generate pe zona cloud vor decide nu doar povestea Oracle, ci și ierarhia celor mai bogați oameni ai lumii.

Indiferent de cum vor fluctua cifrele, mesajul momentului e clar: infrastructura AI nu mai este un „moft tehnologic”, ci un motor real de creștere, capabil să mute zeci și sute de miliarde în capitalizare — și să rescrie, peste noapte, podiumul global al averilor.