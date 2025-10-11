Estonia anunță închiderea unui punct de frontieră cu Rusia, invocând activități suspecte

Situația de la frontiera estono-rusă s-a tensionat brusc, după ce autoritățile din Tallinn au anunțat închiderea temporară a punctului de trecere Saatse. Decizia a fost luată vineri seară, după ce grănicerii au observat o prezență militară neobișnuit de mare pe teritoriul rus, în apropierea zonei de frontieră. Măsura vine pe fondul unui val tot mai frecvent de incidente și provocări venite dinspre Moscova, care ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea regiunii baltice.

Drum închis și rute ocolitoare pentru șoferi

Potrivit lui Künter Pedoski, șeful operațional al Prefecturii Sudice, traficul în zonă a devenit brusc intens, iar grănicerii ruși au început să patruleze mult mai des decât în mod obișnuit.

„Grănicerii ruşi patrulează regulat pe la punctul de trecere a frontierei Saatse, pe teritoriul lor. Astăzi, traficul a fost mai intens decât de obicei. Am decis să închidem drumul pentru a preveni posibile provocări şi incidente, deoarece obiectivul nostru este să asigurăm siguranţa poporului estonian”, a explicat Pedoski.

Inițial, polițiștii de frontieră au amplasat patrule de ambele părți ale drumului și au discutat cu șoferii care tranzitau zona, recomandându-le să evite traversarea. Totuși, unii au ales să își continue drumul, ceea ce a determinat autoritățile să închidă complet punctul de trecere.

„În ciuda acestei recomandări, au existat persoane care au dorit totuşi să-şi continue călătoria prin această zonă. Deoarece drumul traversează teritoriul rus, situaţia de securitate impune prudenţă atunci când se trece prin Saatse, dar în situaţia actuală, Poliţia de Frontieră consideră că trecerea este mai riscantă decât de obicei. Am decis să închidem temporar trecerea pentru a evita escaladarea”, a precizat Pedoski.

Poliţia de frontieră estoniană a mobilizat resurse suplimentare în regiune și a indicat rute alternative pentru localnici și transportatori. În prezent, autoritățile monitorizează constant zona, în timp ce în spațiul public se discută despre posibile noi provocări venite din partea Rusiei.

Context istoric: ce este „cizma Saatse”

Regiunea Saatse, situată în sud-estul Estoniei, are o particularitate geografică unică. Zona numită popular „cizma Saatse” reprezintă o porțiune de drum care traversează pentru câteva sute de metri teritoriul rus înainte de a reveni în Estonia.

Până în 2008, aceasta era singura cale rutieră de acces în câteva sate estoniene, iar localnicii erau nevoiți să treacă zilnic prin teritoriul rus. Abia după construirea unui drum ocolitor, accesul s-a putut face fără a traversa frontiera, deși traseul presupune un ocol de aproximativ 15-20 de kilometri.

Tensiuni tot mai mari între Estonia și Rusia

Decizia autorităților de a închide punctul de frontieră vine la scurt timp după o altă serie de incidente grave. La 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești de tip MiG-31 au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Estoniei, deasupra insulei Vaindloo. Aparatele au rămas acolo aproximativ 12 minute, fiind interceptate de avioane de vânătoare finlandeze și suedeze.

Ministrul de externe estonian, Margus Tsahkna, a declarat ulterior că se așteaptă la noi provocări din partea Moscovei.

„Sunt convins că Rusia va continua aceste provocări. Nu este vorba despre Estonia, ci despre unitatea NATO şi testarea capacităţilor noastre şi a unităţii transatlantice”, a spus acesta într-un interviu acordat agenției germane dpa.

Tsahkna a cerut transformarea misiunii NATO de monitorizare a spațiului aerian baltic într-o misiune de apărare efectivă, susținând că statele membre trebuie să fie pregătite pentru orice eventualitate.

NATO și aliații reacționează ferm

În contextul tensiunilor tot mai frecvente, alianța nord-atlantică și partenerii săi au intensificat misiunile de supraveghere. Marea Britanie a confirmat recent o operațiune de 12 ore, desfășurată împreună cu forțele SUA și NATO, de patrulare la granița cu Rusia. În misiune au fost implicate un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint, un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon și un avion de realimentare KC-135.

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliaţii noştri din SUA şi NATO”, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, adăugând că acțiunea „transmite un mesaj puternic de unitate către Vladimir Putin şi adversarii noştri”.

De asemenea, Parlamentul European a adoptat recent o rezoluție care încurajează statele membre ale Uniunii Europene să doboare țintele aeriene care le încalcă ilegal granițele, într-un gest ferm de solidaritate cu statele baltice.