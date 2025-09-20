Estonia cere consultări NATO după ce avioane rusești au încălcat spațiul aerian. Trump avertizează: „Ar putea fi o mare problemă”

Criza de securitate din regiunea baltică s-a intensificat vineri, după ce guvernul Estoniei a anunțat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns în spațiul său aerian și au rămas acolo timp de 12 minute, fără permisiune. Incidentul, care a avut loc deasupra Golfului Finlandei, a determinat Tallinnul să solicite activarea articolului 4 din Tratatul NATO, ceea ce presupune consultări urgente între aliați.

O provocare fără precedent

Potrivit ministrului de externe eston, Margus Tsakhna, Rusia a încălcat spațiul aerian al țării de patru ori în acest an, însă ultimul episod este considerat „neobișnuit de îndrăzneț”. „Trei avioane de vânătoare intrând simultan pe teritoriul nostru aerian reprezintă un act de provocare fără precedent”, a declarat acesta.

Guvernul eston a precizat că aeronavele rusești nu aveau planuri de zbor, transponderele erau oprite și nu au menținut legătura radio cu controlorii de trafic aerian. În momentul pătrunderii în spațiul estonian, acestea au fost interceptate de avioane finlandeze, iar ulterior escortate în afara teritoriului de aparate F-35 italiene aflate în Estonia, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană baltică.

Reacția NATO

Este a treia oară în ultimele două săptămâni când Rusia invadează spațiul aerian al Alianței, după incidente similare în Polonia și România, unde au fost raportate drone. Ca răspuns la noul incident, Italia, Finlanda și Suedia au ridicat la rândul lor avioane pentru a sprijini misiunea de descurajare de pe flancul estic.

Un purtător de cuvânt al NATO a descris evenimentul ca pe „încă un exemplu de comportament iresponsabil al Rusiei” și a subliniat „capacitatea Alianței de a reacționa rapid și coordonat”. Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, urmează să se reunească în Estonia la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta incidentul și posibilele măsuri.

Reacția Estoniei și a Statelor Unite

Premierul eston Kristen Michal a afirmat că „răspunsul NATO la orice provocare trebuie să fie unit și ferm”. El a adăugat că aceste consultări sunt esențiale pentru „o conștientizare comună a situației și stabilirea pașilor următori”.

În Statele Unite, președintele Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre situație și a oferit un răspuns tranșant: „Nu imi place asta. Nu-mi place când se întâmplă astfel de lucruri. Ar putea fi o mare problemă.” Liderul american a precizat că urmează să fie informat în detaliu cu privire la incident.

Ministerul rus al Apărării a respins acuzațiile Estoniei, susținând că aparatele de zbor efectuau un „zbor planificat, în strictă conformitate cu reglementările internaționale privind spațiul aerian”. Potrivit Moscovei, avioanele au survolat apele neutre ale Mării Baltice, la peste 3 kilometri de insula estonă Vaindloo, și nu ar fi încălcat granițele niciunui stat.

Este pentru a doua oară în această lună când un stat membru NATO solicită consultări pe baza articolului 4, după ce Polonia a făcut un pas similar pe 10 septembrie, în urma unui incident cu drone rusești. Pentru Estonia, care împarte o frontieră terestră directă cu Rusia, episodul de vineri marchează a cincea încălcare a spațiului său aerian de la începutul anului.