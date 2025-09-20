Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
20 sept. 2025 | 10:25
de Daoud Andra

Estonia cere consultări NATO după ce avioane rusești au încălcat spațiul aerian. Trump avertizează: „Ar putea fi o mare problemă”

ȘTIRI EXTERNE
Estonia cere consultări NATO după ce avioane rusești au încălcat spațiul aerian. Trump avertizează: „Ar putea fi o mare problemă”
FOTO: Profimedia Images

Criza de securitate din regiunea baltică s-a intensificat vineri, după ce guvernul Estoniei a anunțat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns în spațiul său aerian și au rămas acolo timp de 12 minute, fără permisiune. Incidentul, care a avut loc deasupra Golfului Finlandei, a determinat Tallinnul să solicite activarea articolului 4 din Tratatul NATO, ceea ce presupune consultări urgente între aliați.

O provocare fără precedent

Potrivit ministrului de externe eston, Margus Tsakhna, Rusia a încălcat spațiul aerian al țării de patru ori în acest an, însă ultimul episod este considerat „neobișnuit de îndrăzneț”. „Trei avioane de vânătoare intrând simultan pe teritoriul nostru aerian reprezintă un act de provocare fără precedent”, a declarat acesta.

Guvernul eston a precizat că aeronavele rusești nu aveau planuri de zbor, transponderele erau oprite și nu au menținut legătura radio cu controlorii de trafic aerian. În momentul pătrunderii în spațiul estonian, acestea au fost interceptate de avioane finlandeze, iar ulterior escortate în afara teritoriului de aparate F-35 italiene aflate în Estonia, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană baltică.

Vezi și:
Trump și Xi fac pași spre un acord pentru TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud
Rusia profită din plin de asasinarea lui Charlie Kirk pentru a amplifica polarizarea din SUA, arată un raport

Reacția NATO

Este a treia oară în ultimele două săptămâni când Rusia invadează spațiul aerian al Alianței, după incidente similare în Polonia și România, unde au fost raportate drone. Ca răspuns la noul incident, Italia, Finlanda și Suedia au ridicat la rândul lor avioane pentru a sprijini misiunea de descurajare de pe flancul estic.

Un purtător de cuvânt al NATO a descris evenimentul ca pe „încă un exemplu de comportament iresponsabil al Rusiei” și a subliniat „capacitatea Alianței de a reacționa rapid și coordonat”. Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, urmează să se reunească în Estonia la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta incidentul și posibilele măsuri.

Reacția Estoniei și a Statelor Unite

Premierul eston Kristen Michal a afirmat că „răspunsul NATO la orice provocare trebuie să fie unit și ferm”. El a adăugat că aceste consultări sunt esențiale pentru „o conștientizare comună a situației și stabilirea pașilor următori”.

În Statele Unite, președintele Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre situație și a oferit un răspuns tranșant: „Nu imi place asta. Nu-mi place când se întâmplă astfel de lucruri. Ar putea fi o mare problemă.” Liderul american a precizat că urmează să fie informat în detaliu cu privire la incident.

Ministerul rus al Apărării a respins acuzațiile Estoniei, susținând că aparatele de zbor efectuau un „zbor planificat, în strictă conformitate cu reglementările internaționale privind spațiul aerian”. Potrivit Moscovei, avioanele au survolat apele neutre ale Mării Baltice, la peste 3 kilometri de insula estonă Vaindloo, și nu ar fi încălcat granițele niciunui stat.

Este pentru a doua oară în această lună când un stat membru NATO solicită consultări pe baza articolului 4, după ce Polonia a făcut un pas similar pe 10 septembrie, în urma unui incident cu drone rusești. Pentru Estonia, care împarte o frontieră terestră directă cu Rusia, episodul de vineri marchează a cincea încălcare a spațiului său aerian de la începutul anului.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Alertă alimentară. Kaufland și Mega Image retrag de la vânzare loturi de ouă bio contaminate cu Salmonella Typhimurium
Alertă alimentară. Kaufland și Mega Image retrag de la vânzare loturi de ouă bio contaminate cu Salmonella Typhimurium
Angajații români care au dreptul la un program privilegiat de la patron. Ce înseamnă ”discriminare prin asociere” și ce drepturi suplimentare au acești părinți
Angajații români care au dreptul la un program privilegiat de la patron. Ce înseamnă ”discriminare prin asociere” și ce drepturi suplimentare au acești părinți
80% dintre oameni folosesc cuptorul greşit. Setările corecte pentru fiecare preparat în parte
80% dintre oameni folosesc cuptorul greşit. Setările corecte pentru fiecare preparat în parte
Ai o minte ageră dacă reușești să descifrezi ce animal se ascunde în iluzia optică cu model în zig-zag
Ai o minte ageră dacă reușești să descifrezi ce animal se ascunde în iluzia optică cu model în zig-zag
Cum scapi de amenda de 1600 de lei pentru permisul de conducere expirat. Costă doar 89 de lei să-ți faci altul, procedura completă în 2025
Cum scapi de amenda de 1600 de lei pentru permisul de conducere expirat. Costă doar 89 de lei să-ți faci altul, procedura completă în 2025
Două aplicații absolut gratuite care te ajută să recapeți spațiul de stocare pierdut de pe Mac
Două aplicații absolut gratuite care te ajută să recapeți spațiul de stocare pierdut de pe Mac
Partajare familială pe iPhone: cum gestionezi abonamentele, cumpărăturile și siguranța copiilor
Partajare familială pe iPhone: cum gestionezi abonamentele, cumpărăturile și siguranța copiilor
Cum poţi fi şters din Biroul de Credit? Aşa nu vei avea probleme la următorul împrumut
Cum poţi fi şters din Biroul de Credit? Aşa nu vei avea probleme la următorul împrumut
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul tarot pentru săptămâna 22-28 septembrie 2025. Cupidon stă la pândă pentru două zodii
Playtech Știri
Melania Trump, destăinuire neaşteptată. I-a spus lui Kate Middleton fără să îşi dea seama că se poate auzi: ”Îmi vine să nu mă mai întorc”
Playtech Știri
Toţi se aşteptau să îl vadă în faţa altarului. Artistul din România care a rupt brusc logodna de 5 ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...