Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 12:34
de Badea Violeta

Ce pensie ia un soldat profesionist care a fost în misiuni NATO. Cât se adaugă pentru serviciul în teatrele de operații

Social
Ce pensie ia un soldat profesionist care a fost în misiuni NATO. Cât se adaugă pentru serviciul în teatrele de operații
Soldati profesionisti implicati in misiuni internationale NATO. Sursa foto: Profimedia

Pensia unui soldat profesionist care a participat la misiuni NATO include mai multe componente, în funcție de vechimea în serviciu, gradul militar și perioadele petrecute în teatrele de operații. În 2025, cadrul legal și regulile de calcul al pensiei militare prevăd majorări specifice pentru militarii care au servit în misiuni internaționale, ceea ce poate aduce sume suplimentare semnificative la cuantumul de bază. Sistemul are scopul de a recompensa experiența și riscurile asumate de personalul militar în operațiuni externe.

Cum se calculează pensia unui soldat profesionist

Pensia militară se bazează pe salariul de funcție și pe coeficienții de vechime în serviciu. Pentru un soldat profesionist, procentul de calcul crește cu fiecare an activ petrecut în armată, iar pensia poate fi majorată cu sporuri legate de grad și funcție.

În plus, durata misiunilor NATO este luată în considerare în calculul pensiei, contribuind la creșterea procentului aplicat salariului de bază.

Astfel, un militar cu experiență de peste 20 de ani și participări repetate în teatrele de operații internaționale poate beneficia de un cuantum semnificativ mai mare decât unul care nu a fost detașat în afara țării.

Ce sporuri se acordă pentru misiuni NATO

Participarea la misiuni NATO presupune riscuri și condiții speciale de muncă, motiv pentru care legislația română prevede adăugarea unor sume suplimentare la pensia de bază.

Aceste sporuri sunt procentuale și se calculează pe baza numărului de zile petrecute în teatrele de operații. În medie, pentru fiecare lună de activitate în cadrul unei misiuni internaționale, pensia militară poate fi majorată cu câteva procente din salariul de funcție, sumele cumulative adăugându-se la pensia finală.

Această prevedere are rolul de a recompensa experiența acumulată în misiuni riscante și de a asigura recunoașterea contribuției la operațiuni internaționale.

Ce diferențe există între pensia unui militar cu misiuni externe și unul fără

Un soldat care nu a participat în teatre externe are o pensie bazată exclusiv pe vechimea în serviciu și gradul militar. În schimb, cei care au servit în misiuni NATO primesc suplimente care pot reprezenta chiar și zeci de procente din pensia de bază, în funcție de durata și natura misiunilor.

Diferența este vizibilă mai ales în cazul personalului cu grade mai mari sau cu misiuni multiple, unde cuantumul total poate depăși semnificativ media pensiilor militare standard.

Astfel, serviciul în teatrele de operații devine un factor important în calculul pensiei, recompensând riscul și implicarea efectivă în operațiuni internaționale.

