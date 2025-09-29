Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Numărarea voturilor s-a încheiat. Rezultate finale UPDATE
29 sept. 2025 | 15:55
de Iulia Kelt

Elon Musk ar putea scoate bani buni din buzunar. Motivul pentru care un fost angajat Tesla a dat compania în judecată

AUTO
Elon Musk ar putea scoate bani buni din buzunar. Motivul pentru care un fost angajat Tesla a dat compania în judecată
Proces împotriva Tesla / Foto: Reuters

Un angajat al Tesla a deschis un proces uriaș împotriva producătorului auto și a unui furnizor de roboți, după ce a fost rănit grav într-un incident petrecut în fabrica din Fremont, California.

Peter Hinterdobler, în vârstă de 50 de ani, tehnician specializat în robotică la Tesla, a depus o plângere în instanță prin care cere despăgubiri de 51 de milioane de dolari, scrie The Daily Mail.

Incidentul care a declanșat procesul împotriva Tesla

El susține că, în iulie 2023, a fost lovit de brațul unui robot care s-a mișcat brusc, fără avertisment, în timp ce el și un coleg încercau să demonteze utilajul.

Vezi și:
Elon Musk apare în dosarele controversate ale lui Jeffrey Epstein. Cine mai figurează în documente
Avertismentul lui Elon Musk referitor la locurile de muncă, într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat. Ce trebuie să se întâmple ca să nu murim cu toții de foame din cauza inteligenței artificiale și a roboților

Potrivit documentelor depuse la tribunal, forța brațului mecanic, combinată cu greutatea unei contragreutăți de peste 3.600 de kilograme, l-a doborât la pământ și l-a lăsat inconștient.

Hinterdobler spune că a acumulat deja cheltuieli medicale de aproximativ 1 milion de dolari, iar tratamentele ulterioare ar putea ajunge la alte 6 milioane.

El acuză Tesla că nu a securizat corespunzător robotul înainte de intervenție și că utilajul nu era „deconectat și stabilizat” conform standardelor de siguranță.

În plus, tehnicianul susține că firma japoneză FANUC America, care a construit echipamentul, ar fi responsabilă pentru deficiențele de design. Procesul arată și că, ulterior accidentului, Tesla ar fi introdus noi protocoale de siguranță pentru același robot.

Proces cu impact asupra imaginii Tesla

Reclamația vine într-un moment delicat pentru compania condusă de Elon Musk. Conform presei americane, Tesla a înregistrat recent o scădere importantă a cotei de piață, doar 38% dintre noii proprietari de mașini electrice din SUA alegând brandul, cel mai mic procent din ultimii opt ani. În paralel, concurenți precum Hyundai, Kia și Chevrolet câștigă teren cu modele mai accesibile.

Hinterdobler solicită compensații nu doar pentru costurile medicale, ci și pentru pierderi salariale, suferință emoțională și diminuarea capacității de muncă. El susține că accidentul i-a schimbat radical viața și perspectivele profesionale.

De partea cealaltă, Tesla și FANUC nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Totuși, cazul riscă să adâncească dezbaterea publică despre siguranța tehnologiilor avansate pe care compania lui Musk le promovează.

Tesla a mizat masiv pe robotică și inteligență artificială, anunțând chiar și planuri de dezvoltare a unor roboți umanoizi capabili să efectueze sarcini casnice.

Însă accidentul din Fremont arată că tranziția către automatizare totală nu este lipsită de riscuri majore, mai ales în lipsa unor reglementări stricte privind securitatea muncii.

Procesul de 51 de milioane de dolari intentat de Peter Hinterdobler scoate în evidență provocările legale și de siguranță cu care se confruntă Tesla.

Dacă instanța îi va da câștig de cauză, cazul ar putea deveni un precedent pentru alte plângeri similare în contextul extinderii rolului roboților în industrie.

Până atunci, accidentul rămâne un semnal de alarmă privind echilibrul fragil dintre inovație și siguranța angajaților.

Cod roșu de ploi în Spania. Valencia, Castellon și Tarragona sub „pericol extraordinar” de inundații
Recomandări
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru mai multe zile. Ce cartiere sunt vizate
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru mai multe zile. Ce cartiere sunt vizate
Campanie de tip malvertising: fișiere false de instalare Microsoft Teams răspândesc backdoor-ul Oyster
Campanie de tip malvertising: fișiere false de instalare Microsoft Teams răspândesc backdoor-ul Oyster
Jumătate de kilogram din acest fruct ajunge la 9.000 de euro. Noi îl aruncăm, localnicii din acest oraș îl consideră medicament
Jumătate de kilogram din acest fruct ajunge la 9.000 de euro. Noi îl aruncăm, localnicii din acest oraș îl consideră medicament
Nicuşor Dan, mesaj la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureşan: „România nu ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică”
Nicuşor Dan, mesaj la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureşan: „România nu ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică”
Fragmente de dronă descoperite în judeţul Tulcea. MApN anunţă verificări alături de SRI şi Poliţia de Frontieră
Fragmente de dronă descoperite în judeţul Tulcea. MApN anunţă verificări alături de SRI şi Poliţia de Frontieră
Se construiește un nou Drum Expres în România. Șoseaua va lega două orașe importante, anunțul făcut de ministrul Transporturilor
Se construiește un nou Drum Expres în România. Șoseaua va lega două orașe importante, anunțul făcut de ministrul Transporturilor
Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii
Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii
Cazuri speciale: când poți solicita pensie militară anticipată în România, în 2025
Cazuri speciale: când poți solicita pensie militară anticipată în România, în 2025
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...