Elena Udrea, primul interviu după ieşirea din închisoare. Ce i-a spus Evei: „Nu trebuie să îi fie ruşine cu mine”. Îl consideră pe Traian Băsescu vinovat pentru încarcerare?

Elena Udrea a oferit primul interviu după eliberarea din închisoare, vorbind cu emoție despre perioada dificilă prin care a trecut și despre impactul pe care detenția l-a avut asupra fiicei sale, Eva. Fostul ministru a rememorat momentul reîntâlnirii cu copilul ei, descriindu-l ca fiind unul dintre cele mai încărcate emoțional din viața ei.

Ce spune Elena Udrea, după ieşirea din închisoare?

„Nu ştia că vin acasă, am întâmpinat-o, a fost o surpriză pentru ea. De câte ori revăd filmuleţul de la venirea mea acasă după ieşirea din închisoare, mă emoţionez până la lacrimi, îmi amintesc momentul acela. Nu cred că a înţeles exact ce s-a întâmplat cu mine pe deplin, a împlinit 7 ani. Ea venea la mine, venea gratii, vedea poliţiştii, nu aveam voie să o conduc nici până la uşa camerei unde ne întâlneam”, a spus Udrea la Antena 3.

Elena Udrea a mărturisit că suferința fiicei sale a fost cea mai grea povară de suportat:

„Nu am ştiut cum să îi explic, deşi am vorbit cu specialişti. O să o fac, pentru că vede pe internet, e la şcoală. Suferinţa a fost enormă pentru amândouă, dar pentru ea mai mult… pentru mine a fost mare pentru că ea a suferit. Aş vrea să nu îi mai provoc vreodată suferinţă. Nu trebuie să îi fie ruşine cu mine, trebuie să fie mândră de mama ei. Am ajuns la închisoare pentru că am susţinut nişte valori, nu am făcut nimic greşit.”

Udrea, declarații despre politică și „statul paralel”

În același interviu, Elena Udrea a vorbit și despre cariera sa politică și relația cu fostul președinte Traian Băsescu. Ea a precizat că nu se consideră o victimă a acestuia, ci a „sistemului” condus de Florian Coldea.

„Nu mă consider o victimă a domnului Băsescu, am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut. Am fost o victimă a sistemului Coldea, însă. Am stat trei ani și jumătate departe de copilul meu. Multe lucruri nu le ştia Traian Băsescu despre Coldea, despre sistemul care se edificase în România. S-au găsit oamenii potriviți pentru a pregăti un stat paralel care să preia puterea în România. Nu a fost un plan românesc, a venit din afară, asta este clar.”

În ceea ce privește informațiile pe care le deținea fostul președinte, Udrea a subliniat:

„Dacă serviciile îi spun preşedintelui anumite lucruri, acesta le ştie. Altfel, de unde să le afle? Doar dacă anumite servicii l-ar fi anunţat, Traian Băsescu ar fi ştiut ce se întâmplă. Altfel, nu avea de unde. Mie nu au mai apucat să îmi facă dreptate, unora li s-a făcut… La mine nu s-a mai ţinut cont de nimic. Mă bucur că ceilalţi au scăpat; doamna Bica, domnul Ponta, domnul Voiculescu. ”

Cum a ajuns Florian Coldea fondator al „statului paralel”

Generalul în rezervă Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI și considerat mult timp unul dintre cei mai influenți oameni din România, este în prezent cercetat de DNA pentru trafic de influență. Procurorii îl descriu drept fondator al „statului paralel”, având un rol cheie în consolidarea unui sistem ocult de putere.

Cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă după criza jurnaliștilor răpiți în Irak, când Coldea a participat la operațiunea de răscumpărare. Întors cu ostaticii, a câștigat sprijinul președintelui Traian Băsescu, devenind unul dintre oamenii săi de încredere. În 2005 a fost numit prim-adjunct al directorului SRI, iar în anii următori a avansat până la gradul de general-locotenent. Deși a fost vizat de anchete privind fondurile pentru răscumpărare, acestea nu au avut finalitate.

Relația cu Băsescu s-a deteriorat în ultimul său mandat prezidențial, Coldea apropiindu-se de Laura Codruța Kovesi și colaborând strâns cu DNA. În 2017, în urma dezvăluirilor lui Sebastian Ghiță, a fost trecut în rezervă de președintele Klaus Iohannis.

După retragere, s-a lansat în afaceri alături de foști colegi din SRI, firma sa ajungând la profituri de milioane de lei. Tot aceste afaceri l-au readus în atenția procurorilor, care l-au plasat sub control judiciar, alături de Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă, cu o cauțiune de 500.000 de lei.