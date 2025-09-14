Elena Udrea are de ce să fie mândră. O frumoasă cântăreaţă de muzică populară a pus ochii pe Adrian Alexandrov: „E mişto”

Marcela Fota, cântăreață de muzică populară, și-a făcut curaj să vorbească despre viața personală și despre bărbații din showbiz care i-au atras atenția. În cadrul unei emisiuni TV, artista a dezvăluit numele masculilor pe care i-ar vrea ca soț, amant și confident. Primul ales a fost Adrian Alexandrov, soțul Elenei Udrea. Iată în ce rol l-a ales!

Marcela Fota a pus ochii pe trei bărbați din showbiz

Deși de obicei discretă, Marcela Fota a făcut câteva declarații spumoase în cadrul emisiunii ”La Măruță”. Artista a recunoscut cine sunt cei trei bărbați care i-au atras atenția și pe care i-ar vrea în diferite roluri: soț, amant și confident.

Întrebată ce bărbat i-ar putea fi amant, aceasta nu a ezitat și a răspuns: Adrian Alexandrov, soțul Elenei Udrea. Ca soț, aceasta l-ar vrea pe Cristi Chivu, iar Cătălin Botezatu s-ar descurca foarte bine în rolul de confident.

”Alexandru (n.r. partenerul Elenei Udrea), îl băgăm și crush-ul meu de la început, Cristi Chivu, confident Cătălin Botezatu. (…) Exact în ordinea în care am spus. (…) Da, îmi place (n.r. de soțul Elenei Udrea)… păi spune-mi o doamnă care nu zice: ”Mamă, ce mișto e!”. Cristi Chivu, da… blândețea întruchipată și Cătălin Botezatu (n.r. l-ar alege că și confident). (…) Da (n.r. l-a văzut doar la TV pe partenerul Elenei Udrea) și-mi place, și admir faptul că a fost răbdător și admir faptul că și-a crescut fata și admir mai multe la el… și este și foarte frumos ca și bărbat”, a spus Marcela Fota.

A avut o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea

Marcela Fota a trecut printr-o perioadă dificilă, în urmă cu cinci ani, când soțul ei a murit. Ulterior, și-a refăcut viața, intrând într-o relație cu un bărbat cu peste 20 de ani mai tânăr.

Artista a explicat motivul pentru care și-a ales un partener tinerel: avea nevoie de cineva care să îi aline durerea sufletească pentru a putea oferi iubire mai departe celor din jur. După o perioadă, cei doi s-au despărțit, dar artista privește cu încredere spre viitor.

Despre preferințele din showbiz

Marcela Fota a recunoscut că nu s-a ferit să spună adevărul despre preferințele ei în rândul bărbaților din lumea artistică și sportivă, chiar dacă doi dintre aceștia sunt însurați. Artista a subliniat că Adrian Alexandrov i se pare ”mișto” și l-a admirat pentru răbdarea și implicarea în creșterea fiicei sale.

Aceasta nu se teme să vorbească despre dorințele și aprecierile sale, demonstrând că viața personală și cea profesională pot coexista cu sinceritate și umor, chiar și în lumea complicată a showbiz-ului românesc.