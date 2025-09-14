Ultima oră
Lumea sportului este în doliu. Tânăra patinatoare a murit la doar 24 de ani. Circula cu bicicleta când a fost lovită de un camion
14 sept. 2025 | 10:59
de Violeta Badea

Elena Udrea are de ce să fie mândră. O frumoasă cântăreaţă de muzică populară a pus ochii pe Adrian Alexandrov: „E mişto”

Monden
Elena Udrea are de ce să fie mândră. O frumoasă cântăreaţă de muzică populară a pus ochii pe Adrian Alexandrov:
7imagini
Adrian Alexandrov. Sursa foto: Facebook

Marcela Fota, cântăreață de muzică populară, și-a făcut curaj să vorbească despre viața personală și despre bărbații din showbiz care i-au atras atenția. În cadrul unei emisiuni TV, artista a dezvăluit numele masculilor pe care i-ar vrea ca soț, amant și confident. Primul ales a fost Adrian Alexandrov, soțul Elenei Udrea. Iată în ce rol l-a ales!

Marcela Fota a pus ochii pe trei bărbați din showbiz

Deși de obicei discretă, Marcela Fota a făcut câteva declarații spumoase în cadrul emisiunii ”La Măruță”. Artista a recunoscut cine sunt cei trei bărbați care i-au atras atenția și pe care i-ar vrea în diferite roluri: soț, amant și confident.

Întrebată ce bărbat i-ar putea fi amant, aceasta nu a ezitat și a răspuns: Adrian Alexandrov, soțul Elenei Udrea. Ca soț, aceasta l-ar vrea pe Cristi Chivu, iar Cătălin Botezatu s-ar descurca foarte bine în rolul de confident.

”Alexandru (n.r. partenerul Elenei Udrea), îl băgăm și crush-ul meu de la început, Cristi Chivu, confident Cătălin Botezatu. (…) Exact în ordinea în care am spus. (…) Da, îmi place (n.r. de soțul Elenei Udrea)… păi spune-mi o doamnă care nu zice: ”Mamă, ce mișto e!”.

Cristi Chivu, da… blândețea întruchipată și Cătălin Botezatu (n.r. l-ar alege că și confident). (…) Da (n.r. l-a văzut doar la TV pe partenerul Elenei Udrea) și-mi place, și admir faptul că a fost răbdător și admir faptul că și-a crescut fata și admir mai multe la el… și este și foarte frumos ca și bărbat”, a spus Marcela Fota.

A avut o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea

Marcela Fota a trecut printr-o perioadă dificilă, în urmă cu cinci ani, când soțul ei a murit. Ulterior, și-a refăcut viața, intrând într-o relație cu un bărbat cu peste 20 de ani mai tânăr.

Vezi și:
Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în public. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o
Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol

Artista a explicat motivul pentru care și-a ales un partener tinerel: avea nevoie de cineva care să îi aline durerea sufletească pentru a putea oferi iubire mai departe celor din jur. După o perioadă, cei doi s-au despărțit, dar artista privește cu încredere spre viitor.

Despre preferințele din showbiz

Marcela Fota a recunoscut că nu s-a ferit să spună adevărul despre preferințele ei în rândul bărbaților din lumea artistică și sportivă, chiar dacă doi dintre aceștia sunt însurați. Artista a subliniat că Adrian Alexandrov i se pare ”mișto” și l-a admirat pentru răbdarea și implicarea în creșterea fiicei sale.

Aceasta nu se teme să vorbească despre dorințele și aprecierile sale, demonstrând că viața personală și cea profesională pot coexista cu sinceritate și umor, chiar și în lumea complicată a showbiz-ului românesc.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Ramona Bădescu este acum criticată pentru felul în care arată. „De ce ai îmbătrânit aşa?”
Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Ramona Bădescu este acum criticată pentru felul în care arată. „De ce ai îmbătrânit aşa?”
Monden
acum o oră
Anna Lesko, la spital din cauza unei accidentări. Vedeta nu a ţinut cont de sfaturile specialiştilor: „Trebuia să fac asta gradual”
Anna Lesko, la spital din cauza unei accidentări. Vedeta nu a ţinut cont de sfaturile specialiştilor: „Trebuia să fac asta gradual”
Monden
acum 2 ore
Rugăciunea pe care să o spui până în prânz, de Ziua Crucii. Aduce înţelegere şi belşug, în casă
Rugăciunea pe care să o spui până în prânz, de Ziua Crucii. Aduce înţelegere şi belşug, în casă
Diverse
acum 3 ore
Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa Ivona, dar şi cu celebrul socru mic. Foto
Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa Ivona, dar şi cu celebrul socru mic. Foto
Monden
acum 13 ore
Parteneri
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Soluția pentru ca românii să nu iasă la pensie la 70 de ani!
Mediaflux
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro