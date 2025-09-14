Traian Băsescu, mesaj îngrijorător pentru români legat de alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 septembrie, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 10:40
de Diana Dumitrache

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează, într-o postare pe Facebook, asupra mizei alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie. El subliniază că rezultatul scrutinului va influența decisiv atât viitorul țării vecine, cât și securitatea României.

Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova

„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova ‘bătălia’ pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt ‘cap la cap’ forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a scris Băsescu.

Traian Băsescu a reamintit că peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc și muncesc în state ale Uniunii Europene, mulți dintre ei având și cetățenie română.

„Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin, iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”, a adăugat fostul președinte.

Mobilizarea diasporei, vitală

În opinia sa, mobilizarea diasporei și sprijinul pentru forțele pro-europene sunt esențiale: acestea ar putea asigura continuarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea securității la frontiera estică a României.

Ulterior, răspunzând unui comentariu în care afirmațiile sale erau catalogate drept „povești de adormit nepoții”, Băsescu a replicat:

„Poate dumneavoastră nu ştiţi cum se poartă ruşii cu vecinii. Să ştiţi că în principiu îi cam invadează. Iar dacă nu credeţi, vedeţi Georgia, vedeţi Cecenia sau poate vă uitaţi la televizor şi vedeţi ce bună vecinătate au cu Ucraina.”

Cele mai importante de la proclamarea independenței Republicii Moldova

Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt considerate cele mai importante de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În actualul context geopolitic, Rusia urmărește instalarea unei guvernări loiale la Chișinău, pentru a recăpăta controlul asupra Aeroportului Internațional Chișinău și a folosi Republica Moldova ca instrument în războiul împotriva Ucrainei.

Moscova are în plan să își suplimenteze contingentul militar din Transnistria, unde în prezent staționează aproximativ 1.500 de soldați ruși aflați ilegal. Prin utilizarea aeroportului, numărul acestora ar putea fi mărit la zeci de mii, cu scopul de a deschide un nou front împotriva Odesei, dinspre flancul transnistrean.

Deocamdată, acest scenariu este blocat, deoarece autoritățile de la Chișinău au interzis „rotația” militarilor ruși din Transnistria, lăsându-i fără acces direct la Tiraspol. În trecut, au existat tentative ale Moscovei de a trimite persoane suspecte cu statut diplomatic în Republica Moldova, dar acestea au fost depistate la aeroport și expulzate.

Totodată, Kremlinul are nevoie de un guvern pro-rus la Chișinău și dintr-un alt motiv strategic: stoparea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2028 – obiectiv ambițios asumat de președinta Maia Sandu și de partidul de guvernământ PAS, cu sprijin ferm din partea Bruxelles-ului.

