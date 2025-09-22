Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
22 sept. 2025 | 09:51
de Dumitrache Diana

Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"

Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei:
Elena Udrea, alături de Eva Maria şi Adrian Alexandrov (Foto: Facebook)

Zilele trecute, Eva Maria, fiica Elenei Udrea, a împlinit 7 ani, iar momentul a fost marcat de fostul ministru printr-o serie de fotografii postate pe pagina sa de Facebook. Dintre imaginile publicate, una în special a atras atenţia şi a emoţionat puternic internauţii.

Fotografie emoţionantă cu Elena Udrea şi Eva Maria

Este vorba despre o fotografie realizată chiar înaintea externării din maternitatea din Costa Rica, la doar câteva zile după naşterea micuţei Eva. În imagine, Elena Udrea apare aranjată, purtând o rochie scurtă şi pantofi cu toc, ţinându-şi în braţe fetiţa nou-născută. Deşi Eva este atât de mică, zâmbetul larg al Elenei transmite o bucurie imensă, semn că acele clipe au însemnat pentru ea o împlinire deosebită.

Fotografia a strâns numeroase reacţii şi mesaje de felicitare. Internauţii au comentat cu emoţie, atât pentru aniversarea micuţei, cât şi pentru momentul special surprins în poză:

„La mulţi ani, să fiţi sănătoşi toţi trei şi să ai grijă să nu-i mai laşi singuri niciodată.”

„La mulţi ani, cu sănătate şi bucurii. Să aveţi numai clipe frumoase împreună şi să vă bucuraţi unii de alţii. Tot respectul pentru taţi care i-a fost alături în clipele mai puţin plăcute!”

„Mulți anișori minunați, copil frumos! Iubire infinită, familie frumoasă!”

Elena Udrea, la doar câteva zile după naşterea Evei (Foto: Facebook)

Mesaj emoţionant pentru fetiţa Elenei Udrea

Imaginea cu Elena Udrea şi micuţa Eva a reuşit să aducă un val de nostalgie şi emoţie, fiind o reamintire a celor mai intense momente din viaţa unei mame.

Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice
Elena Udrea are de ce să fie mândră. O frumoasă cântăreaţă de muzică populară a pus ochii pe Adrian Alexandrov: „E mişto”

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferința în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe. Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere!

Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-as putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă, că de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și, despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână.

Îți doresc să îți dea Dumnezeu un drum lin, presărat doar cu bucurii, cu împliniri, cu iubire, să ai visuri mari și să le împlinești pe toate, să ai mereu alături de tine pe cei care te iubesc și pe care tu îi iubești. Suferința sa nu se mai apropie niciodată de inimioara ta, să fii doar fericită și să îi faci și pe ceilalți fericiți! La mulți ani, Eva, cea mai mare binecuvântare din viața mea”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Naşterea Evei, un motiv de mare bucurie

Elena Udrea a adus pe lume primul său copil pe 20 septembrie 2018, în Costa Rica. Fetița s-a născut cu puțin timp înainte de termen, însă atât mama, cât și micuța s-au simțit bine. Vestea a fost făcută publică de Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, printr-un mesaj emoționant pe Facebook:

„Astăzi, ora 14:00, micuţa Eva Maria s-a hotărât să ne ia prin surprindere şi a venit pe lume! Sunt un tătic fericit şi avem o fetiţă frumoasă şi sănătoasă (se pare că seamănă cu tati). Elena se simte bine, iar sarcina a decurs normal. O bucurie greu de descris în cuvinte. Abia aştept să îmi ţin fetiţa în braţe, şi le doresc tuturor să aibă parte de astfel de momente fericite, pentru că un copil este o Binecuvântare!”, scria acesta la momentul respectiv.

Horoscop 22 septembrie 2025: Balanțele se încarcă cu optimism, Scorpionii găsesc liniștea interioară
Horoscop 22 septembrie 2025: Balanțele se încarcă cu optimism, Scorpionii găsesc liniștea interioară
Horoscop
acum 15 ore
Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”
Britney Spears stârnește îngrijorare după ce a postat clipuri dansând într-o casă murdară, plină de excremente: „Are nevoie disperată de ajutor”
Monden
acum 17 ore
Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate
Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate
Monden
acum 23 de ore
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Horoscop
acum o zi
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Click.ro
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Digi24
În rochie roșie, pe tocuri și atent machiată, Elena Udrea a atras toate privirile la ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani / Foto
Unica.ro