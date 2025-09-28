Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Mai multe avioane au aterizat pe o pistă folosită pentru decolări

Un avion Turkish Airlines care a aterizat duminică, 28 septembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni a raportat prezența unei drone în apropierea spațiului aerian.

Evenimentul a dus la devierea temporară a mai multor aeronave către o altă pistă, fără ca siguranța pasagerilor să fie pusă în pericol, scrie BoardingPass, pe pagina de Facebook.

Cum s-a desfășurat incidentul

Potrivit informațiilor oficiale, aeronava Turkish Airlines, un Airbus A330, a atins pista 08L la ora locală 14:27. La scurt timp după aterizare, piloții au semnalat prezența unei drone în zona apropiată aeroportului. În urma acestui raport, controlorii de trafic aerian au decis să aplice măsuri de precauție.

Un avion British Airways, care opera zborul BA886 pe ruta Londra – București, a primit instrucțiuni clare de la turnul de control: să oprească procedura de aterizare, să mențină o altitudine de 2.000 de picioare și să continue zborul în direcția pistei.

Măsura a fost extinsă și la alte opt aeronave aflate în apropiere, printre care s-a numărat și un aparat militar. În loc să aterizeze pe pista 08L, folosită de obicei pentru sosiri, acestea au fost direcționate către pista 08R, utilizată mai ales pentru decolări.

Decizia a fost una temporară, iar după aproximativ 40 de minute de la raportarea incidentului, traficul aerian a revenit la normal pe pista principală de aterizare.

Unde a fost localizată drona

Investigațiile preliminare arată că dispozitivul nu se afla pe terenul aeroportului, așa cum au sugerat inițial unele surse media. Conform informațiilor obținute de specialiști în aviație, drona a fost observată într-o zonă aflată între DN1 și localitatea Buftea, deci în afara perimetrului aeroportuar.

Este vorba, cel mai probabil, de un model comercial de mici dimensiuni, disponibil pe piața civilă, și nu de o dronă militară. Totuși, simpla sa prezență în apropierea unui spațiu aerian atât de intens folosit reprezintă un risc semnificativ.

Aeroportul „Henri Coandă” este cel mai aglomerat din România, iar incidentele de acest tip pot crea întârzieri majore și situații potențial periculoase pentru aeronave aflate în faza critică a zborului – aterizarea sau decolarea.

Autoritățile aeronautice au deschis o anchetă pentru a identifica persoana care a operat drona și pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului. Legislația în vigoare interzice folosirea dronelor în proximitatea aeroporturilor fără autorizații speciale, iar sancțiunile pot fi severe.