Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Atacuri cibernetice masive şi alerte cu bombă la Bucureşti, Roma, Genova şi Bruxelles. Update
28 sept. 2025 | 21:06
de Iulia Kelt

Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Mai multe avioane au aterizat pe o pistă folosită pentru decolări

Eveniment
Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Mai multe avioane au aterizat pe o pistă folosită pentru decolări
Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni

Un avion Turkish Airlines care a aterizat duminică, 28 septembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni a raportat prezența unei drone în apropierea spațiului aerian.

Evenimentul a dus la devierea temporară a mai multor aeronave către o altă pistă, fără ca siguranța pasagerilor să fie pusă în pericol, scrie BoardingPass, pe pagina de Facebook.

Cum s-a desfășurat incidentul

Potrivit informațiilor oficiale, aeronava Turkish Airlines, un Airbus A330, a atins pista 08L la ora locală 14:27. La scurt timp după aterizare, piloții au semnalat prezența unei drone în zona apropiată aeroportului. În urma acestui raport, controlorii de trafic aerian au decis să aplice măsuri de precauție.

Vezi și:
Clipe de groază la bordul unui avion care trebuia să aterizeze în România. Controlorul de trafic aerian a adormit în turn
Un pasager s-a oferit să schimbe locul în avion pentru un cuplu. A regretat imediat gestul frumos pe care a vrut să-l facă

Un avion British Airways, care opera zborul BA886 pe ruta Londra – București, a primit instrucțiuni clare de la turnul de control: să oprească procedura de aterizare, să mențină o altitudine de 2.000 de picioare și să continue zborul în direcția pistei.

Măsura a fost extinsă și la alte opt aeronave aflate în apropiere, printre care s-a numărat și un aparat militar. În loc să aterizeze pe pista 08L, folosită de obicei pentru sosiri, acestea au fost direcționate către pista 08R, utilizată mai ales pentru decolări.

Decizia a fost una temporară, iar după aproximativ 40 de minute de la raportarea incidentului, traficul aerian a revenit la normal pe pista principală de aterizare.

Unde a fost localizată drona

Investigațiile preliminare arată că dispozitivul nu se afla pe terenul aeroportului, așa cum au sugerat inițial unele surse media. Conform informațiilor obținute de specialiști în aviație, drona a fost observată într-o zonă aflată între DN1 și localitatea Buftea, deci în afara perimetrului aeroportuar.

Este vorba, cel mai probabil, de un model comercial de mici dimensiuni, disponibil pe piața civilă, și nu de o dronă militară. Totuși, simpla sa prezență în apropierea unui spațiu aerian atât de intens folosit reprezintă un risc semnificativ.

Aeroportul „Henri Coandă” este cel mai aglomerat din România, iar incidentele de acest tip pot crea întârzieri majore și situații potențial periculoase pentru aeronave aflate în faza critică a zborului – aterizarea sau decolarea.

Autoritățile aeronautice au deschis o anchetă pentru a identifica persoana care a operat drona și pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului. Legislația în vigoare interzice folosirea dronelor în proximitatea aeroporturilor fără autorizații speciale, iar sancțiunile pot fi severe.

Oraşul din România în care s-au înregistrat -6,4 grade, duminică dimineaţă. Iarna a venit mai devreme pentru aceşti români
Recomandări
Prima comună din România cu un brand înregistrat. Cum a ajuns Bobâlna un reper pentru turismul rural
Prima comună din România cu un brand înregistrat. Cum a ajuns Bobâlna un reper pentru turismul rural
Ce înseamnă ZTL de pe indicatoarele rutiere? Primeşti amenzi uriaşe dacă nu ţii cont de interdicţie
Ce înseamnă ZTL de pe indicatoarele rutiere? Primeşti amenzi uriaşe dacă nu ţii cont de interdicţie
Cum să ascuţi şi să cureţi rapid râşniţa de cafea? În două minute este ca nouă
Cum să ascuţi şi să cureţi rapid râşniţa de cafea? În două minute este ca nouă
Trump vrea ca TikTok să fie „100% MAGA” și promite „salvarea” platformei cu investitori americani
Trump vrea ca TikTok să fie „100% MAGA” și promite „salvarea” platformei cu investitori americani
Distanţa la care „bat” radarele din România. Poliţia Rutieră a explicat cum funcţionează aparatele care dau amenzi pe bandă rulantă
Distanţa la care „bat” radarele din România. Poliţia Rutieră a explicat cum funcţionează aparatele care dau amenzi pe bandă rulantă
Superbul castel din România de care puţini au auzit. Rivalizează cu Peleş şi este într-o zonă superbă a ţării
Superbul castel din România de care puţini au auzit. Rivalizează cu Peleş şi este într-o zonă superbă a ţării
Cât este sporul de stres, în 2025? Angajaţii care îl primesc
Cât este sporul de stres, în 2025? Angajaţii care îl primesc
Maria Băsescu a venit singură să voteze la alegerile din Republica Moldova. Motivul pentru care fostul președinte nu s-a putut prezenta la urne
Maria Băsescu a venit singură să voteze la alegerile din Republica Moldova. Motivul pentru care fostul președinte nu s-a putut prezenta la urne
Revista presei
Adevarul
Dezastrul nuclear secret din inima Rusiei. Unul dintre primele și cele mai grave accidente nucleare mușamalizate timp de trei decenii de sovietici
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Playtech Știri
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...