Drame polițiste subestimate care merită vizionate. Le găsești pe Netflix și merită atenția ta

Dramele polițiste au devenit unul dintre cele mai reprezentative genuri de pe Netflix, cu producții de prestigiu precum Ozark sau Mindhunter, dar platforma ascunde și multe titluri mai puțin cunoscute, dar la fel de captivante.

Aceste „bijuterii ascunse” de pe Netflix oferă perspective inedite, personaje memorabile și răsturnări de situație originale, fiind perfecte pentru fanii dramelor polițiste.

Hightown (2020)

Acțiunea se petrece în Provincetown, Massachusetts, și îl urmărește pe agentul Jackie Quiñones (Monica Raymund), care se luptă cu dependența și se implică într-o anchetă de crimă ce zguduie comunitatea locală.

Drama polițistă se remarcă prin modul în care combină investigarea cazurilor cu problemele personale ale protagonistei. Atmosfera noir și realismul local fac ca Hightown să fie o dramă polițistă care merită descoperită.

Caliphate (2020)

Thriller suedez despre terorism, prezentând mai multe perspective: un agent sub acoperire, tinere atrase în extremism și un complot terorist care amenință Stockholm.

Serialul combină suspansul cu dezvoltarea complexă a personajelor, abordând cu nuanță subiecte controversate, și oferă o experiență diferită față de dramele polițiste convenționale.

The Mechanism (2018-2019)

Inspirată de scandalul de corupție Lava Jato din Brazilia, drama polițistă urmărește polițistul federal Marco Ruffo (Selton Mello), care descoperă o rețea vastă de spălare de bani și mită politică.

Serialul pune accent pe intrigile politice și corupția sistemică, fiind captivant atât prin suspansul personal al personajelor, cât și prin comentariul social pe care îl aduce.

Freud (2020)

Producția îl prezintă pe tânărul Sigmund Freud implicat într-o serie de crime și practici oculte în Viena sfârșitului de secol XIX.

Serialul se remarcă prin atmosfera gotică și abordarea psihologică, combinând misterul cu elemente supranaturale, și oferă o perspectivă inedită asupra investigării crimelor.

Wild District (2018-2019)

Primul serial original columbian de pe Netflix urmărește un fost luptător de gherilă care se reintegrează în Bogotá, prins între trecutul violent și lumea criminală actuală.

Drama polițistă combină crimele cartelurilor cu intrigile politice și oferă un studiu de caracter complex, fiind o poveste intensă despre loialitate și supraviețuire.

Stranger (2017-2020)

Thriller coreean despre un procuror cu dificultăți emoționale și o detectivă care descoperă corupția sistemică și o serie de crime interconectate.

Se remarcă prin narațiunea densă, investigațiile meticuloase și echilibrul între logică și empatie, fiind una dintre cele mai bine scrise drame polițiste disponibile pe Netflix.