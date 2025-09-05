Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 15:12
de Iulia Kelt

Drame polițiste subestimate care merită vizionate. Le găsești pe Netflix și merită atenția ta

Filme și seriale
Drame polițiste subestimate care merită vizionate. Le găsești pe Netflix și merită atenția ta
Ce vezi pe Netflix / Foto: PC World

Dramele polițiste au devenit unul dintre cele mai reprezentative genuri de pe Netflix, cu producții de prestigiu precum Ozark sau Mindhunter, dar platforma ascunde și multe titluri mai puțin cunoscute, dar la fel de captivante.

Aceste „bijuterii ascunse” de pe Netflix oferă perspective inedite, personaje memorabile și răsturnări de situație originale, fiind perfecte pentru fanii dramelor polițiste.

Hightown (2020)

Acțiunea se petrece în Provincetown, Massachusetts, și îl urmărește pe agentul Jackie Quiñones (Monica Raymund), care se luptă cu dependența și se implică într-o anchetă de crimă ce zguduie comunitatea locală.

Vezi și:
Seriale perfecte pentru weekend pe care le poți urmări pe HBO Max. La ce te uiți când ai senzația că ai văzut tot deja
Filmul de pe Netflix care aduce misterul și umorul britanic pe ecran. De ce să vezi „The Thursday Murder Club”, cu Helen Mirren, Pierce Brosnan și Ben Kingsley

Drama polițistă se remarcă prin modul în care combină investigarea cazurilor cu problemele personale ale protagonistei. Atmosfera noir și realismul local fac ca Hightown să fie o dramă polițistă care merită descoperită.

Caliphate (2020)

Thriller suedez despre terorism, prezentând mai multe perspective: un agent sub acoperire, tinere atrase în extremism și un complot terorist care amenință Stockholm.

Serialul combină suspansul cu dezvoltarea complexă a personajelor, abordând cu nuanță subiecte controversate, și oferă o experiență diferită față de dramele polițiste convenționale.

The Mechanism (2018-2019)

Inspirată de scandalul de corupție Lava Jato din Brazilia, drama polițistă urmărește polițistul federal Marco Ruffo (Selton Mello), care descoperă o rețea vastă de spălare de bani și mită politică.

Serialul pune accent pe intrigile politice și corupția sistemică, fiind captivant atât prin suspansul personal al personajelor, cât și prin comentariul social pe care îl aduce.

Freud (2020)

Producția îl prezintă pe tânărul Sigmund Freud implicat într-o serie de crime și practici oculte în Viena sfârșitului de secol XIX.

Serialul se remarcă prin atmosfera gotică și abordarea psihologică, combinând misterul cu elemente supranaturale, și oferă o perspectivă inedită asupra investigării crimelor.

Wild District (2018-2019)

Primul serial original columbian de pe Netflix urmărește un fost luptător de gherilă care se reintegrează în Bogotá, prins între trecutul violent și lumea criminală actuală.

Drama polițistă combină crimele cartelurilor cu intrigile politice și oferă un studiu de caracter complex, fiind o poveste intensă despre loialitate și supraviețuire.

Stranger (2017-2020)

Thriller coreean despre un procuror cu dificultăți emoționale și o detectivă care descoperă corupția sistemică și o serie de crime interconectate.

Se remarcă prin narațiunea densă, investigațiile meticuloase și echilibrul între logică și empatie, fiind una dintre cele mai bine scrise drame polițiste disponibile pe Netflix.

România nu scapă de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de 36 de grade în weekend
Recomandări
Ce este taxa de proprietate (stamp duty) şi cum se aplică pentru românii care locuiesc în Marea Britanie
Ce este taxa de proprietate (stamp duty) şi cum se aplică pentru românii care locuiesc în Marea Britanie
Japonia stabilește un nou record mondial de viteză pe internet: de 4 milioane de ori mai rapid decât media din SUA
Japonia stabilește un nou record mondial de viteză pe internet: de 4 milioane de ori mai rapid decât media din SUA
Cât costă să închiriezi o insulă privată în Maldive pentru o săptămână
Cât costă să închiriezi o insulă privată în Maldive pentru o săptămână
Ce a găsit o femeie în punga cu mâncare de la Ikea. A filmat întreaga peripeţie de la restaurantul magazinului: „Am sperat să fie celebrele chifteluţe”
Ce a găsit o femeie în punga cu mâncare de la Ikea. A filmat întreaga peripeţie de la restaurantul magazinului: „Am sperat să fie celebrele chifteluţe”
Cât costă să îți montezi panouri solare acasă și în cât timp îți recuperezi investiția. Prețuri actualizate în 2025
Cât costă să îți montezi panouri solare acasă și în cât timp îți recuperezi investiția. Prețuri actualizate în 2025
13 directori Romsilva au încasat bonusuri de pensionare de un milion de euro în doi ani. Instituţia urmează să fie reorganizată
13 directori Romsilva au încasat bonusuri de pensionare de un milion de euro în doi ani. Instituţia urmează să fie reorganizată
Google, amendată cu 379 de milioane de dolari în Franța pentru încălcarea regulilor privind consimțământul cookie. Cum îți sunt afectate datele personale
Google, amendată cu 379 de milioane de dolari în Franța pentru încălcarea regulilor privind consimțământul cookie. Cum îți sunt afectate datele personale
Imagini de pe A7, lot 2. Cum arată lucrările între Domneşti Târg şi Răcăciuni, la început de septembrie
Imagini de pe A7, lot 2. Cum arată lucrările între Domneşti Târg şi Răcăciuni, la început de septembrie
Revista presei
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Trucul simplu pentru curățarea cuptorului cu microunde: ai nevoie doar de un singur fruct
Playtech Știri
Mirela Vaida, confesiuni sincere despre hate, viața de familie și succesul în televiziune. Cum reușesc ea și soțul său să mențină relația vie, după 20 de ani, și ce pas curajos a făcut în carieră: „Mi-a fost teamă”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Oana Zăvoranu explică de ce Mărioara Zăvoranu nu a acceptat niciodată căsătoria cu Pepe. „Cea mai mare greşeală a vieţii mele a fost”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...