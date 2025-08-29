Netflix aduce în septembrie sezoane noi și producții surprinzătoare: Ce poți viziona, de la continuarea „Wednesday” până la sezonul 3 din „Alice in Borderland”

Toamna începe cu forță pe Netflix, care pregătește pentru luna septembrie un val de premiere și continuări mult așteptate. Printre titlurile vedetă se numără partea a doua a sezonului 2 din „Wednesday”, serialul „Black Rabbit” cu Jude Law și Jason Bateman, dar și al treilea capitol al producției japoneze „Alice in Borderland”. În plus, vei găsi drame istorice, comedii romantice, thrillere și documentare captivante, menite să acopere toate gusturile și stările de spirit.

Wednesday revine cu mistere mai întunecate

Unul dintre cele mai așteptate titluri ale lunii este continuarea sezonului 2 din „Wednesday”. De această dată, protagonista interpretată de Jenna Ortega trece printr-o perioadă dificilă: puterile sale paranormale se diminuează și devin imprevizibile, ceea ce pune în pericol prietenii de la Nevermore, dar și pe cei din familia Addams.

Noua parte aduce în prim-plan un mister supranatural și mai înfricoșător, în care Wednesday trebuie să facă față atât presiunilor din familie, cât și relațiilor complicate cu colegii și vechii rivali. Creat de Alfred Gough și Miles Millar, cu Tim Burton în spatele camerei de filmat la unele episoade, serialul promite să ducă tensiunile la un nivel superior. Apariția unor actori de renume, precum Catherine Zeta-Jones, Steve Buscemi și Thandiwe Newton, face ca așteptarea să fie cu atât mai mare pentru fanii universului Addams.

„Wednesday” a devenit rapid un fenomen cultural, cucerind publicul cu umorul său negru, atmosfera gotică și combinația de mister și dramă adolescentină. Partea a doua a sezonului 2 va fi disponibilă pe platformă din 3 septembrie, continuând exact acolo unde prima parte s-a încheiat, cu o tensiune narativă care nu pare să se stingă prea curând.

Black Rabbit și conflictele de familie

Un alt titlu puternic de pe lista premierelor este „Black Rabbit”, serialul în care Jude Law și Jason Bateman interpretează doi frați prinși într-o relație de dependență și conflict. Jake Friedken (Law) deține un restaurant exclusivist, dar revenirea fratelui său Vince (Bateman) readuce la suprafață traume din trecut, rivalități și pericole neașteptate.

„Black Rabbit” explorează dinamica fragilă dintre membrii unei familii și felul în care dragostea frățească poate deveni atât un colac de salvare, cât și o forță distructivă. Serialul, regizat parțial chiar de Jason Bateman, este construit ca un thriller psihologic intens, în care tensiunea se acumulează cu fiecare episod. Personajele secundare adaugă complexitate poveștii, iar intriga promite să țină publicul în priză până la final.

Premiera este programată pentru 18 septembrie, iar distribuția bogată și echipa de producție experimentată sugerează că „Black Rabbit” ar putea deveni unul dintre cele mai discutate seriale ale acestei toamne.

Alice in Borderland și alte surprize de toamnă

Pentru iubitorii de producții asiatice, Netflix aduce în septembrie sezonul 3 din „Alice in Borderland”. Povestea continuă cu Arisu, care trebuie să o salveze pe Usagi după ce aceasta este răpită de un savant obsedat. Întoarcerea în Borderland îl obligă să participe la etapa „Joker”, cea mai periculoasă provocare de până acum, într-o luptă care îmbină acțiunea cu dileme existențiale. Premiera este programată pentru 25 septembrie.

Tot luna aceasta vei găsi și „House of Guinness”, o dramă istorică semnată de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”. Povestea urmărește una dintre cele mai cunoscute dinastii europene și aduce în prim-plan conflicte familiale și lupta pentru putere în secolul al XIX-lea.

Pentru un ton mai relaxat, Netflix propune „French Lover”, o comedie romantică cu Omar Sy, care explorează relația neașteptată dintre o celebritate și o chelneriță din Paris. De asemenea, „Billionaires’ Bunker”, „Haunted Hotel” și „The Guest” completează paleta de seriale cu povești care îmbină drama, comedia și misterul.

Nu lipsesc nici documentarele: „Love Con Revenge” readuce în discuție fenomenul escrocheriilor sentimentale, iar „AKA Charlie Sheen” prezintă viața tumultuoasă a actorului, între ascensiune, scandaluri și încercări de redresare. În plus, iubitorii de sport vor putea urmări în direct confruntarea dintre Canelo Álvarez și Terence Crawford, pe 14 septembrie, într-un eveniment care promite spectacol în ring.

Septembrie 2025 marchează o etapă efervescentă pentru Netflix, care oferă atât continuări mult așteptate, cât și producții noi, menite să atragă categorii diverse de public. De la misterul gotic din „Wednesday”, la drama intensă din „Black Rabbit” și aventurile fantastice din „Alice in Borderland”, grila de toamnă arată că platforma rămâne unul dintre liderii divertismentului global.

Tu ce alegi să vezi mai întâi: întunecata lume a lui Wednesday, conflictele fraților Friedken sau haosul din Borderland?