„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural

„Night Swim”, filmul de pe Netflix, aduce pe ecran o atmosferă tulburătoare: o piscină aparent liniștitoare dintr-un cartier suburban se dovedește a fi portalul unei entități malefice. Produs în 2024 de Blumhouse și Atomic Monster, pelicula lui Bryce McGuire urmărește familia Waller, care descoperă că elementul salvator – o piscină etern plină de apă purificatoare – ascunde un secret terifiant.

Povestea din spatele piscinei

Filmul de pe Netflix „Night Swim” începe cu un flashback din 1992: o fetiță se îneacă în piscina familiei Fuller, oferind un indiciu macabru despre ce urmează. În prezent, Ray, un fost star de baseball diagnosticat cu scleroză multiplă, se mută cu familia într-o casă cu piscină – cu speranța că terapia în apă îi va ameliora boala.

Această alegere îl salvează, însă declanșează activarea unei entități străvechi, care cere un sacrificiu pentru a menține puterile piscinei. Filmul de pe Netflix reușește crearea unei mitologii gotice, susținută de atmosfera vizuală și audio, oferind tensiune chiar într-un cadru domestic aparent banal.

Atmosferă, recenzii și interpretări

Filmul de pe Netflix reușește prin imagini îngrijite și efecte sonore să creeze suspans – camera care surprinde reflexii neliniștitoare, sunetele enigmatice ale filtrelor sau scâncetul planului acvatic construiesc o tensiune persistentă. Totuși, recenziile au fost mixte. Criticii îl consideră previzibil și superficial, un horror „blând” în catalogul Blumhouse, fără prea multe inovații de substanță. Unele voci au subliniat că filmul de pe Netflix oferă distracție convențională, de gen, dar nu lasă urme durabile. Cu toate acestea, alții au remarcat că transformarea piscinei într-un simbol al terorii și exploatarea suspansului funcționează, chiar dacă premisa rămâne simplistă.

Producție, inspirație și impact financiar

Night Swim, filmul de pe Netflix, marchează debutul regizoral al lui Bryce McGuire, plecând de la un scurtmetraj viral din 2014 și dezvoltând o poveste cu tentă mitologică și gotică. Producția a durat 34 de zile, filmările desfășurându-se în California, în piscine reale, evitând efectele digitale excesive. Scorul muzical, creat de Mark Korven, a suplimentat atmosfera bizară a filmului. Lansat pe 5 ianuarie 2024, filmul a avut încasări totale de aproximativ 55 milioane de dolari, peste bugetul estimat de 15 milioane.

Filmul de pe Netflix Night Swim nu reinventează genul horror, dar surprinde prin modul în care transformă banalitatea unei piscine într-un spațiu al supranaturalului. Cu o poveste inspirată și execuție îngrijită, filmul merită o vizionare pentru atmosfera creată. Totuși, dacă te aștepți la o experiență memorabilă, filmul de pe Netflix te va speria doar ocazional – dar își joacă bine rolul de entertainment de noapte târzie.