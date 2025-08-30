Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 10:34
de Ozana Mazilu

„Night Swim”, filmul de pe Netflix care transformă o piscină aparent banală într-un coșmar supranatural

ENTERTAINMENT
Foto: Netflix

„Night Swim”, filmul de pe Netflix, aduce pe ecran o atmosferă tulburătoare: o piscină aparent liniștitoare dintr-un cartier suburban se dovedește a fi portalul unei entități malefice. Produs în 2024 de Blumhouse și Atomic Monster, pelicula lui Bryce McGuire urmărește familia Waller, care descoperă că elementul salvator – o piscină etern plină de apă purificatoare – ascunde un secret terifiant.

Povestea din spatele piscinei

Filmul de pe Netflix „Night Swim” începe cu un flashback din 1992: o fetiță se îneacă în piscina familiei Fuller, oferind un indiciu macabru despre ce urmează. În prezent, Ray, un fost star de baseball diagnosticat cu scleroză multiplă, se mută cu familia într-o casă cu piscină – cu speranța că terapia în apă îi va ameliora boala.

Această alegere îl salvează, însă declanșează activarea unei entități străvechi, care cere un sacrificiu pentru a menține puterile piscinei. Filmul de pe Netflix reușește crearea unei mitologii gotice, susținută de atmosfera vizuală și audio, oferind tensiune chiar într-un cadru domestic aparent banal.

Vezi și:
Netflix și Sony discută despre un posibil sequel pentru „KPop Demon Hunters”, filmul care a cucerit fanii
Netflix aduce în septembrie sezoane noi și producții surprinzătoare: Ce poți viziona, de la continuarea „Wednesday” până la sezonul 3 din „Alice in Borderland”

Atmosferă, recenzii și interpretări

Filmul de pe Netflix reușește prin imagini îngrijite și efecte sonore să creeze suspans – camera care surprinde reflexii neliniștitoare, sunetele enigmatice ale filtrelor sau scâncetul planului acvatic construiesc o tensiune persistentă. Totuși, recenziile au fost mixte. Criticii îl consideră previzibil și superficial, un horror „blând” în catalogul Blumhouse, fără prea multe inovații de substanță. Unele voci au subliniat că filmul de pe Netflix oferă distracție convențională, de gen, dar nu lasă urme durabile. Cu toate acestea, alții au remarcat că transformarea piscinei într-un simbol al terorii și exploatarea suspansului funcționează, chiar dacă premisa rămâne simplistă.

Producție, inspirație și impact financiar

Night Swim, filmul de pe Netflix, marchează debutul regizoral al lui Bryce McGuire, plecând de la un scurtmetraj viral din 2014 și dezvoltând o poveste cu tentă mitologică și gotică. Producția a durat 34 de zile, filmările desfășurându-se în California, în piscine reale, evitând efectele digitale excesive. Scorul muzical, creat de Mark Korven, a suplimentat atmosfera bizară a filmului. Lansat pe 5 ianuarie 2024, filmul a avut încasări totale de aproximativ 55 milioane de dolari, peste bugetul estimat de 15 milioane.

Filmul de pe Netflix Night Swim nu reinventează genul horror, dar surprinde prin modul în care transformă banalitatea unei piscine într-un spațiu al supranaturalului. Cu o poveste inspirată și execuție îngrijită, filmul merită o vizionare pentru atmosfera creată. Totuși, dacă te aștepți la o experiență memorabilă, filmul de pe Netflix te va speria doar ocazional – dar își joacă bine rolul de entertainment de noapte târzie.

România, lovită de furtuni violente și caniculă în același timp. Harta zonelor afectate
Recomandări
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
Grecia a devenit raiul hoților de mașini. Românii sunt disperați: „Aveți grijă. Alți 4 români și încă 2 nemți au fost în același timp cu mine la poliție”
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Permisul de conducere peste 70 de ani în România – cât de des îl reînnoiești, când faci vizita medicală
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Space Force lansează o navă spațială experimentală cu echipamente cuantice la bord. Ce înseamnă asta
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Emailul aparent banal care s-a lăsat cu amendă de 5.000 de euro. Cum a fost încălcată legislația GDPR de o bancă românească
Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch
Ce jocuri video făcute pentru PC par mult mai potrivite pentru a fi jucate pe PlayStation, Xbox sau Nintendo Switch
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Tarifele lui Trump, declarate nelegale în mare parte. Miliarde de dolari ar putea fi returnate, dar efectele rămân în așteptare
Revista presei
Adevarul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 30 august. O zodie trece printr-o experiență transformatoare
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!