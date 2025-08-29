Netflix și Sony discută despre un posibil sequel pentru „KPop Demon Hunters”, filmul care a cucerit fanii

Succesul neașteptat al animației muzicale „KPop Demon Hunters” ar putea să nu se oprească la primul film. Potrivit publicației The Hollywood Reporter, Netflix și Sony Pictures se află în discuții pentru realizarea unei continuări. Pelicula lansată în iunie 2025 a devenit rapid un fenomen global, atât prin povestea sa originală, cât și prin coloana sonoră care a dominat topurile muzicale.

Deși studiourile de la Hollywood se bazează tot mai mult pe francize consacrate și produc continuări pentru titluri deja populare, succesul KPop Demon Hunters a surprins prin faptul că a fost construit pe o idee originală, fără actori celebri sau un brand anterior care să îi garanteze audiența.

Lansat pe 20 iunie 2025, filmul a devenit cel mai vizionat titlu original Netflix din toate timpurile, acumulând peste 236 de milioane de vizionări la nivel global. Popularitatea sa nu s-a limitat însă doar la platforma de streaming. Alimentată de entuziasmul fanilor, Netflix a organizat și un eveniment special de tip „sing-along” în cinematografe din Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă și Marea Britanie. În doar două zile, toate cele 1.000 de proiecții au fost sold-out, transformând evenimentul într-un succes de box office neoficial.

Coloana sonoră a filmului a devenit la rândul ei un fenomen. Piese precum „Golden”, „Your Idol” și „Soda Pop” au fost intens difuzate pe platformele de streaming muzical, „Golden” depășind deja 430 de milioane de ascultări pe Spotify. Albumul a urcat atât de sus în clasamente, încât a depășit chiar și musicalul „Wicked”, stabilind un nou record pentru un soundtrack de film.

Această combinație de succes vizual și muzical a transformat KPop Demon Hunters în cea mai mare surpriză a anului pentru industria de divertisment, arătând forța fandomului K-pop atunci când primește un proiect făcut „ca la carte”.

De ce o continuare pare inevitabilă

Deși Netflix și Sony nu au confirmat oficial sequelul, discuțiile dintre cele două companii par să fie o consecință firească a cifrelor impresionante. În plus, structura narativă a filmului, care urmărește trupa HUNTR/X în lupta cu demonii și cu rivalii lor, Saja Boys, lasă loc pentru dezvoltarea unor noi conflicte și personaje.

Criticii au remarcat deja că pelicula funcționează nu doar ca o scrisoare de dragoste pentru cultura K-pop și fandomul său, ci și ca o poveste universală despre prietenie, sacrificiu și forța muzicii. Un sequel ar putea să ducă mai departe aceste teme, explorând și mai mult universul construit în jurul celor două trupe.

Există însă și chestiuni contractuale de rezolvat. Conform informațiilor publicate de THR, Netflix deține drepturile pentru merchandise, în timp ce Sony primește un procent din vânzările coloanei sonore. Negocierile pentru o continuare vor trebui să stabilească modul în care vor fi împărțite profiturile și responsabilitățile, mai ales în contextul unui proiect care promite să genereze în continuare venituri substanțiale.

Impactul cultural și viitorul francizei

Succesul KPop Demon Hunters arată cât de mult poate conta un fandom dedicat în transformarea unei producții originale într-un fenomen global. Spre deosebire de filmele bazate pe francize deja existente, animația Netflix a pornit de la zero și a reușit să cucerească milioane de spectatori prin energie, muzică și emoție.

Editorul de cultură Crystal Bell, unul dintre primii jurnaliști care au intuit potențialul filmului, a explicat că secretul stă în modul în care echipa creativă a reușit să scrie melodii autentice de K-pop, integrate perfect într-o poveste coerentă. Această combinație a oferit fanilor nu doar un film, ci o experiență completă, care continuă să inspire videoclipuri, edituri de fani și evenimente online.

Dacă discuțiile dintre Netflix și Sony se concretizează, continuarea ar putea să consolideze KPop Demon Hunters drept începutul unei noi francize animate, cu potențial de a concura cu producții deja consacrate. Până atunci, fanii pot doar să spere că vor vedea din nou pe ecran trupa HUNTR/X și pe rivalii lor demonici, într-o aventură muzicală și mai ambițioasă.