Melania Trump se pregătește de proces, în timp ce președintele așteaptă întâlnirea cu Putin. Prima Doamnă cere 1 miliard de dolari

Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat prin intermediul avocaților săi că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului președinte american, solicitând despăgubiri de peste un miliard de dolari. Decizia vine după ce acesta a susținut, într-un interviu, că Melania i-ar fi fost prezentată lui Donald Trump de către Jeffrey Epstein, condamnat pentru trafic sexual și găsit mort în celula sa în 2019.

Melania Trump amenință că îl dă în judecată pe Hunter Biden

Apărarea Melaniei Trump a catalogat afirmațiile drept „false, jignitoare, defăimătoare și provocatoare”, potrivit publicației Le Figaro. În interviul acordat regizorului Andrew Callaghan la începutul lunii august, Hunter Biden a criticat relațiile pe care Donald Trump le-ar fi avut cu Epstein, sugerând totodată existența unor documente nepublicate care l-ar implica pe președinte.

În același context, Biden a afirmat că „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump” și că legăturile dintre cei doi bărbați erau „profunde și extinse” – declarații care au determinat-o pe prima-doamnă să reacționeze ferm.

Avocații Melaniei au transmis o scrisoare oficială reprezentantului legal al lui Hunter Biden, cerând retragerea imediată a acuzațiilor și scuze publice. În caz contrar, aceștia amenință cu acțiuni în instanță ce ar putea duce la daune și dobânzi de peste un miliard de dolari. Documentul susține că Melania Trump a suferit „prejudicii financiare semnificative și o afectare considerabilă a reputației” din cauza acestor afirmații.

Echipa juridică a primei-doamne îl acuză, de asemenea, pe Hunter Biden de „o lungă istorie de trafic de influență” și de folosirea repetată a unor afirmații controversate pentru a atrage atenția publică.

O parte din acuzație ar fi fost inspirată de declarațiile jurnalistului Michael Wolff, autor al unei biografii critice a lui Donald Trump. Acesta afirmase că Melania era cunoștința unui asociat al lui Epstein și Trump la momentul întâlnirii cu actualul său soț. Totuși, Daily Beast a retras ulterior articolul care includea aceste informații, după ce a primit o notificare legală din partea avocaților Melaniei, contestând veridicitatea și prezentarea faptelor.

În prezent, nu există dovezi publice care să susțină că Melania și Donald Trump s-ar fi cunoscut prin intermediul lui Jeffrey Epstein, însă cazul continuă să genereze controverse și să aducă tensiuni în jurul președintelui american.