Donald Trump a dansat pe covorul roșu la sosirea sa în Malaezia VIDEO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sosit duminică în Malaezia, unde a fost întâmpinat cu onoruri oficiale pe aeroportul din Kuala Lumpur.

Evenimentul a atras atenția nu doar prin fastul ceremonial, ci și prin gestul inedit al liderului american, care a început să danseze pe covorul roșu imediat după ce a coborât din Air Force One.

Momentul a avut loc în fața a sute de spectatori și oficiali, inclusiv a premierului malaezian Anwar Ibrahim și a unui grup de diplomați.

Trump a fost întâmpinat de dansatori și toboșari tradiționali, iar în semn de entuziasm, a început să se miște pe ritmurile locale, executând mișcarea sa caracteristică, balansul brațelor dintr-o parte în alta.

Scopul vizitei: acord de pace între Cambodgia și Thailanda

Vizita președintelui american în Malaezia are o miză diplomatică semnificativă. Donald Trump urmează să semneze un acord de pace între Cambodgia și Thailanda, două state aflate într-un conflict de frontieră care durează de mai mulți ani.

Documentul ar marca una dintre cele mai importante medieri regionale recente, susținută de Washington.

Pe lângă semnarea acordului, liderul american va participa la summitul ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est), programat să aibă loc în capitala malaeziană în cursul săptămânii.

Evenimentul reunește șefi de stat și guvern din întreaga regiune, care vor discuta despre cooperarea economică, securitatea regională și relațiile comerciale cu marile puteri.

Turneu diplomatic extins în Asia

După oprirea din Malaezia, președintele Trump își va continua turneul asiatic, cu vizite planificate în Japonia și Coreea de Sud.

În aceste etape, discuțiile se vor concentra pe aspecte economice și de securitate, inclusiv pe consolidarea alianțelor strategice din Indo-Pacific.

Deși momentul dansului său a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, administrația americană a subliniat că gestul a fost unul prietenos, menit să arate deschidere față de cultura locală.

Vizita președintelui marchează începutul unei săptămâni diplomatice intense în Asia de Sud-Est, în care Washingtonul încearcă să își reafirme influența în regiune.