Apariție surpriză a Melaniei Trump la sosirea în Marea Britanie. Cuplul prezidențial american, surprins într-un moment rar pentru ultima perioadă. Foto

Vizita președintelui american Donald Trump în Regatul Unit a început marți seara cu o apariție care a atras atenția presei internaționale. Este a doua vizită de stat a lui Trump în Marea Britanie, organizată la invitația regelui Charles al III-lea, și, surprinzător, cuplul prezidențial a fost văzut ținându-se de mână, un gest rar observat în ultima perioadă.

Sosirea la Londra a cuplului prezidențial american și prima impresie

Donald Trump a coborât primul din avionul care a aterizat la Londra, urmat de prima doamnă, Melania Trump, care și-a luat imediat soțul de mână. Imaginile surprinse la ieșirea din aeronava au arătat-o pe Melania sprijinindu-se ușor de Trump, în timp ce vântul îi bătea părul peste față, ceea ce i-a îngreunat coborârea scărilor avionului. Această apariție a fost remarcată de presa britanică și americană ca un gest simbolic de unitate și sprijin între cei doi.

Trump va fi primit oficial la Castelul Windsor de către regele Charles și regina Camilla. Agenda include momente solemne, precum depunerea unei coroane la mormântul reginei Elisabeta a II-a, dar și spectacole aeriene, cu un survol al avioanelor americane F-35 și al escadrilei britanice Red Arrows. Ziua se va încheia cu un banchet de stat, la care atât regele, cât și președintele SUA vor susține discursuri în fața invitaților.

Întâlniri bilaterale și discuții economice

Joi, vizita continuă la Chequers, reședința de țară a premierului britanic, unde Trump se va întâlni cu Keir Starmer pentru discuții bilaterale și o conferință de presă comună. Vizita are loc într-un context politic delicat: Starmer l-a demis recent pe ambasadorul britanic la Washington, Peter Mandelson, în urma unor noi detalii legate de conexiunile acestuia cu Jeffrey Epstein. Mandelson era considerat esențial pentru consolidarea relației speciale dintre SUA și Marea Britanie.

În plus, invitația lui Trump la banchet a inclus-o pe Karen Pierce, predecesoarea lui Mandelson, semnalând tensiuni diplomatice ascunse.

Investiții americane majore în Marea Britanie

Pe agenda economică, vizita aduce și oportunități de afaceri: companii precum Nvidia și OpenAI fac parte din delegația de afaceri ce îl însoțește pe Trump. Conform unor surse citate de CNBC, aceste companii pregătesc angajamente semnificative pentru dezvoltarea de centre de date în Marea Britanie, proiecte care ar putea atinge miliarde de dolari.

Vizita lui Trump se anunță astfel una cu multiple dimensiuni: diplomatică, simbolică și economică, iar apariția surpriză a Melaniei Trump a dat un semnal clar că, deși relațiile politice sunt complexe, imaginea cuplului prezidențial rămâne un punct central pentru ochii publicului și ai presei internaționale.