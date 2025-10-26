Acordul de pace dintre Thailanda și Cambodgia, semnat la Kuala Lumpur în prezența lui Donald Trump

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și premierul cambodgian Hun Manet au semnat duminică dimineață un acord de pace istoric, în prezența președintelui american Donald Trump, la Kuala Lumpur.

A fost semnat acordul de pace dintre Thailanda și Cambodgia

Conform documentului, Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va retrage artileria grea din zona de conflict, aceasta fiind prima etapă a procesului de pace. Observatori regionali vor supraveghea implementarea acordului pentru a preveni reluarea ostilităților.

„Am realizat ceva ce mulți credeau imposibil”, a declarat Donald Trump, subliniind rolul Statelor Unite în medierea tratativelor. Premierul cambodgian Hun Manet a descris momentul drept „o zi istorică pentru poporul nostru”, în timp ce omologul său thailandez, Anutin Charnvirakul, a afirmat că înțelegerea „pune bazele unei păci durabile în regiune”.

Ceremonia de semnare a reprezentat primul eveniment oficial la care a participat Trump după sosirea sa la summitul ASEAN din capitala Malaeziei. Vizita marchează începutul unui turneu asiatic ce include opriri în Japonia și Coreea de Sud, dar și o posibilă întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping. Potrivit agenției AP, liderul american urmărește să-și consolideze imaginea de negociator internațional, în contextul tensiunilor economice globale și al disputelor interne din SUA.

Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia, izbucnit în iulie, s-a întins pe durata a cinci zile și a provocat zeci de victime și strămutarea a sute de mii de persoane. Cele două state au revendicări teritoriale comune, iar violențele de la graniță au reapărut periodic în ultimii ani.

La apogeul crizei, Trump a amenințat că va suspenda acordurile comerciale cu ambele țări dacă luptele nu încetează — o presiune economică ce a contribuit la reluarea dialogului. După încheierea acordului de încetare a focului, președintele american a semnat și două acorduri economice bilaterale cu Thailanda și Cambodgia, menite să întărească cooperarea regională și stabilitatea în Asia de Sud-Est.