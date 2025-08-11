Decizia președintelui Trump în legătură cu portretele președinților Obama și Bush din Casa Albă i-a lăsat pe toți „tablou”

Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 11:24
de Ioana Bucur

Știri Externe
Foto: Profimedia/AP

Odată o piesă centrală dramatică în zona de intrare a Casei Albe, portretul oficial al fostului președinte Barack Obama a fost mutat într-o poziție considerabil mai puțin vizibilă, subliniind tensiunile care durează de ani de zile între cel de-al 44-lea și cel de-al 47-lea președinte.

Portretele altor foști președinți recenți cu care Donald Trump are relații tensionate – George W. Bush și tatăl său, George H. W. Bush – au fost, de asemenea, mutate.

Donald Trump a mutat portretele unor foști președinți din Casa Albă

Trump le-a cerut angajaților să mute portretul lui Obama în partea superioară a Scării Mari, au declarat pentru CNN două surse familiare cu situația, loc în care va fi acum în afara razei vizuale a miilor de vizitatori care trec zilnic pragul Casei Albe. Una dintre surse a adăugat că portretele ambilor Bush se află acum tot în zona scării. Mai multe surse au afirmat că președintele se implică direct în aproape toate deciziile privind estetica Casei Albe, fie ele mari sau mici.

Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace

CNN a obținut o fotografie a portretului lui Obama atârnat în vârful scării, într-un colț, la palierul de la intrarea în reședința privată. Acea zonă este strict restricționată membrilor familiei prezidențiale, agenților Secret Service și unui număr limitat de angajați ai Casei Albe și ai reședinței executive. Este complet inaccesibilă pentru vizitatorii care sperau să vadă pictura fotorealistă realizată de Robert McCurdy, a confirmat o sursă apropiată subiectului.

Nu este prima dată când tabloul lui Obama este mutat. În aprilie, portretul a fost relocat de pe partea opusă a Foai­erului Mare al Casei Albe și înlocuit cu o pictură ce ilustrează o scenă iconică în care Donald Trump supraviețuiește unei tentative de asasinat în Butler, Pennsylvania.

Protocolul și precedentul Casei Albe prevăd ca portretele celor mai recenți președinți americani să fie plasate în cea mai vizibilă zonă, la intrarea în reședința executivă, la vedere pentru oaspeți în timpul evenimentelor oficiale și pentru vizitatorii aflați în tururi. Portretul fostului președinte Joe Biden nu a fost încă finalizat.

„O încercare slabă de a distrage atenția”

Această mutare a portretelor marchează cea mai recentă ofensă a lui Trump la adresa unui rival politic perceput. Ea vine pe fondul intensificării tensiunilor dintre Trump și Obama în ultimele luni. Recent, Trump l-a acuzat pe Obama și membri ai administrației sale de trădare în timpul alegerilor din 2016, acuzații care au determinat o reacție rară din partea predecesorului său, al cărui birou a calificat afirmațiile drept „scandaloase”, „bizare” și „o încercare slabă de a distrage atenția”.

Procurorul general al președintelui, Pamela Bondi, a ordonat ulterior declanșarea unei anchete a unui mare juriu privind acuzațiile conform cărora oficiali de rang înalt din administrația Obama ar fi fabricat informații despre implicarea Rusiei în alegerile din 2016.

Tensiunile dintre Trump și familia Bush persistă de mult timp. Seniorul Bush, care a murit în 2018, l-a numit pe Trump „un lăudăros” într-o biografie și a votat pentru Hillary Clinton la alegerile din 2016. George W. Bush, pe care Trump l-a criticat ca fiind un președinte „eșuat și lipsit de inspirație”, și fosta primă doamnă Laura Bush au participat la ceremonia de învestire din 2025, dar au lipsit de la prânzul oficial organizat după ceremonie. CNN a solicitat un comentariu de la Casa Albă și de la Asociația Istorică a Casei Albe. Un purtător de cuvânt al biroului lui Obama a refuzat să comenteze.

În primul mandat al lui Trump, acesta a înlocuit portretele lui Bill Clinton și George W. Bush din Foai­erul Mare, optând în schimb să evidențieze portretele lui William McKinley și Theodore Roosevelt.

