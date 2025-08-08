Cum a fost mărit prețul aurului „din pix”, de Donald Trump – cel mai puternic om din lume împinge metalul prețios la maximul istoric, cu doar un gest

Prețul aurului a atins un maxim istoric după ce președintele american Donald Trump a decis să impună tarife vamale de 39% asupra importurilor de lingouri elvețiene de 1 kilogram. Măsura a zguduit piața globală a metalelor prețioase și a lovit direct Elveția, lider mondial în rafinarea aurului.

Tarifele care au zguduit piața mondială a aurului

Elveția controlează aproximativ 70% din piața globală de rafinare a aurului, iar decizia administrației Trump a fost percepută ca o mișcare agresivă pe scena comercială internațională.

Președinta Elveției, Karin Keller-Sutter, a zburat de urgență la Washington pentru a negocia o reducere a tarifelor, însă s-a întors fără niciun acord. În loc să relaxeze măsurile, autoritățile americane au extins taxele și asupra altor categorii de lingouri care anterior erau scutite, conform unui document oficial consultat de Financial Times.

Aurul urcă la cel mai mare preț din istorie

Efectul imediat al anunțului a fost spectaculos: contractele futures pe aur cu livrare în decembrie au sărit la 3.534 de dolari, un nivel fără precedent.

Christoph Wild, președintele Asociației Elvețiene a Producătorilor și Comercianților de Metale Prețioase, a calificat decizia drept „o altă lovitură” pentru comerțul elvețian, subliniind că aurul ar trebui, conform consensului internațional, să fie scutit de tarife vamale.

Impactul asupra economiei elvețiene și industriei de lux

Exporturile anuale de aur ale Elveției către SUA depășesc 61 de miliarde de dolari, iar noile tarife lovesc în plin un sector strategic al economiei.

Industria ceasurilor de lux este, de asemenea, în pericol: prețurile produselor importate în SUA ar putea crește semnificativ, ceea ce ar determina reducerea programului de lucru pentru angajați.

În ciuda tensiunilor comerciale, guvernul elvețian rămâne optimist. Karin Keller-Sutter a anunțat că negocierile cu Washingtonul vor continua și a confirmat că Elveția își va respecta angajamentele privind achiziția avioanelor F-35 și a sistemelor Patriot, considerate vitale pentru securitatea națională.