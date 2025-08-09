CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace

Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă de incertitudine pe fondul discuțiilor tot mai intense despre o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. Ambele părți au vehiculat ideea acestui summit de luni de zile, dar acum momentul pare mai aproape ca oricând. Pentru Trump, miza ar fi folosirea influenței sale personale pentru a determina Kremlinul să accepte o formă de pace sau cel puțin o încetare a focului, în ciuda pozițiilor maximaliste exprimate recent de Moscova.

În schimb, Putin ar vedea o astfel de întâlnire ca pe o oportunitate de a câștiga timp, consolidându-și pozițiile militare pe front și sporindu-și avantajele înaintea oricăror negocieri serioase. Potrivit unei analize realizate de CNN, o eventuală reuniune ar putea deschide calea către cinci posibile scenarii pentru încheierea conflictului.

1. Putin acceptă o încetare a focului fără condiții

Este considerat cel mai puțin probabil scenariu. Statele Unite, Europa și Ucraina au cerut deja o astfel de oprire a luptelor în mai, amenințând cu sancțiuni suplimentare, dar Rusia a refuzat. În schimb, Kremlinul a oferit doar două pauze unilaterale de scurtă durată și fără impact real. Trump a evitat atunci sancțiunile, preferând discuții de nivel scăzut la Istanbul, care nu au dus la niciun rezultat concret.

Pe fondul câștigurilor teritoriale lente, dar constante, Moscova nu are acum motive să își oprească ofensiva. Nici măcar amenințarea unor sancțiuni secundare împotriva Chinei și Indiei, principalii cumpărători de petrol rusesc, nu pare să schimbe calculul militar al lui Putin, cel puțin până în octombrie.

2. Pragmatism și reluarea negocierilor

Un al doilea scenariu presupune ca o eventuală întâlnire să ducă la noi runde de negocieri, înghețând temporar liniile frontului pe timpul iernii. Dacă până atunci Moscova ar reuși să cucerească orașe strategice din est, precum Pokrovsk sau Kupiansk, Putin ar putea intra în discuții dintr-o poziție mai avantajoasă.

În același timp, liderul rus ar putea încerca să submineze autoritatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ridicând problema organizării de alegeri și contestându-i legitimitatea. Acest tip de strategie ar putea prelungi conflictul sub forma unui război diplomatic înghețat.

3. Ucraina rezistă și limitează câștigurile Rusiei

În cazul în care sprijinul militar occidental continuă la un nivel ridicat, Ucraina ar putea reuși să reducă pierderile teritoriale și să forțeze Rusia să intre la masa negocierilor dintr-o poziție mai slabă. Chiar dacă unele orașe ar putea cădea, avansul rus s-ar putea încetini considerabil, iar economia Kremlinului ar resimți mai puternic efectele sancțiunilor.

Uniunea Europeană ia deja în calcul trimiterea unei „forțe de reasigurare” formată din zeci de mii de militari NATO, poziționați în jurul marilor orașe ucrainene. Aceștia ar oferi suport logistic și informațional, reducând riscul unor noi ofensive majore din partea Moscovei.

4. Catastrofă pentru Ucraina și NATO

Acest scenariu s-ar putea materializa dacă summitul Trump–Putin ar duce la o apropiere între SUA și Rusia, dar ar lăsa Ucraina fără sprijinul american decisiv. Într-o astfel de situație, Europa ar putea interveni, dar fără resursele necesare pentru a opri avansul rus.

O criză politică internă în Ucraina, provocată de nevoia de mobilizare suplimentară, ar putea slăbi moralul trupelor și ar crea condițiile pentru o ofensivă rusească de amploare. În acest context, NATO s-ar confrunta cu o criză de coeziune fără precedent, iar Ucraina și-ar putea pierde suveranitatea.

5. Dezastru pentru Putin

Într-o ultimă variantă, Rusia ar putea repeta greșelile Uniunii Sovietice în Afganistan, pierzând mii de soldați pentru câștiguri minime. Sancțiunile internaționale ar putea submina relațiile Moscovei cu China și India, iar economia internă s-ar deteriora rapid.

Nemulțumirile din rândul elitelor ruse ar putea crește, mai ales dacă regimul ar continua să respingă soluții diplomatice viabile. Într-un astfel de scenariu, Putin ar putea trece de la imaginea unui lider puternic la cea a unui conducător vulnerabil, ceea ce i-ar putea amenința serios puterea.