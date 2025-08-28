Nicușor Dan, reacție vehementă după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă, în București. Ce i-a transmis polițistului care a intervenit

La 24 de ore de la momentul în care a apărut în spațiul public înregistrarea în care un livrator străin este lovit pe stradă de un bărbat care îl numește „invadator” și îi spune să se întoarcă în țara lui, președintele Nicușor Dan a transmis prima reacție.

Nicușor Dan, reacție vehementă în cazul livratorului străin atacat pe stradă

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat joi după incidentul violent petrecut în Capitală, în care un livrator a fost agresat fizic şi umilit pe motiv că nu este născut în Bucureşti. Şeful statului a condamnat ferm fapta, subliniind că astfel de comportamente sunt „intolerabile” într-o societate democratică.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a scris președintele.

Preşedintele a atras atenţia că violenţele cu tentă xenofobă, chiar dacă par izolate, reprezintă o ameninţare directă la adresa valorilor fundamentale ale societăţii româneşti. În acest context, el a cerut autorităţilor să trateze cazul cu maximă seriozitate şi să îl încadreze ca infracţiune motivată de ură.

Nicuşor Dan îl felicită pe „poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid şi cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”.