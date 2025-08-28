Nicușor Dan, reacție vehementă după ce un livrator străin a fost atacat pe stradă, în București. Ce i-a transmis polițistului care a intervenit
La 24 de ore de la momentul în care a apărut în spațiul public înregistrarea în care un livrator străin este lovit pe stradă de un bărbat care îl numește „invadator” și îi spune să se întoarcă în țara lui, președintele Nicușor Dan a transmis prima reacție.
Nicușor Dan, reacție vehementă în cazul livratorului străin atacat pe stradă
Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat joi după incidentul violent petrecut în Capitală, în care un livrator a fost agresat fizic şi umilit pe motiv că nu este născut în Bucureşti. Şeful statului a condamnat ferm fapta, subliniind că astfel de comportamente sunt „intolerabile” într-o societate democratică.
„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a scris președintele.
Preşedintele a atras atenţia că violenţele cu tentă xenofobă, chiar dacă par izolate, reprezintă o ameninţare directă la adresa valorilor fundamentale ale societăţii româneşti. În acest context, el a cerut autorităţilor să trateze cazul cu maximă seriozitate şi să îl încadreze ca infracţiune motivată de ură.
Nicuşor Dan îl felicită pe „poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid şi cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”.
„Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură.
Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze.
Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.
Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a încheiat Nicușor Dan.