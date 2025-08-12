Nicușor Dan și Maia Sandu, „vizită istorică” la o biserică de lângă Chișinău. Imaginile cu cei doi la lăcașul de cult: „Profundă recunoștință”

Duminică, satul Ghidighici, aflat la doar câțiva kilometri de Chișinău, a fost gazda unei vizite cu o puternică încărcătură simbolică. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele României, Nicușor Dan, au pășit împreună în Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, marcând astfel un moment considerat „istoric” de către comunitatea locală și de către preotul paroh care i-a însoțit.

Maia Sandu și Nicușor Dan au vizitat o biserică

Părintele paroh Maxim Melinti i-a întâmpinat pe cei doi șefi de stat și le-a prezentat atât lăcașul de cult vechi, cât și noua biserică aflată în construcție, care va purta hramul „Schimbarea la față a Domnului”. De asemenea, oficialii au vizitat și Centrul Social „Insula Fericirii”, unde au loc activități catehetice, caritabile și proiecte cu impact social pentru locuitorii zonei.

„Exprim profundă recunoștință, Înalților Oaspeți pentru dragoste, timpul oferit din agenda lor făcând această vizită istorică în Parohia Ortodoxă din Ghidighici!”, a transmis părintele Melinti într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini din timpul vizitei.

Vizita la biserica din Ghidighici a venit în contextul prezenței președintelui român în Republica Moldova pentru câteva zile, într-o vizită privată. Nicușor Dan a profitat de ocazie pentru a descoperi frumusețile din jurul Chișinăului, participând la o drumeție de familie pe domeniul de la Condrița și, alături de Maia Sandu, la Festivalul Lupilor din rezervația Orheiul Vechi.

Alături de el s-a aflat și partenera sa, Mirabela Grădinaru, care a adoptat o ținută sobră și potrivită contextului: o fustă lungă neagră și o bluză albă cu mânecă scurtă. Prezența sa a fost discretă, alegând să rămână mai în spate și să îi lase președintelui scena principală în dialogurile cu gazdele.

Maia Sandu a optat pentru o apariție mai veselă din punct de vedere cromatic, purtând o rochie tip sarafan, decorată cu detalii colorate, care a atras privirile celor prezenți.

Întâlnire cu semnificație aparte

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici are o importanță aparte pentru comunitatea din zonă, fiind un loc nu doar de rugăciune, ci și de sprijin concret pentru cei aflați în dificultate. Proiectele desfășurate în cadrul Centrului Social „Insula Fericirii” includ sprijin pentru copii, familii vulnerabile și activități educaționale.

Prezența simultană a celor doi lideri în acest loc a fost percepută ca un semnal de unitate și respect reciproc. Gestul a fost apreciat de credincioși și de localnici, care au văzut în acest eveniment o recunoaștere a eforturilor comunității și o punte simbolică între România și Republica Moldova.

Imaginile surprinse în timpul vizitei arată momente de dialog relaxat între Maia Sandu și Nicușor Dan, dar și clipe de reculegere în interiorul lăcașului. Atmosfera a fost una caldă, lipsită de formalismul obișnuit al întâlnirilor oficiale.