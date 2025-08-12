Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 17:25
de Daoud Andra

Nicușor Dan și Maia Sandu, „vizită istorică” la o biserică de lângă Chișinău. Imaginile cu cei doi la lăcașul de cult: „Profundă recunoștință”

Actualitate
Nicușor Dan și Maia Sandu, „vizită istorică” la o biserică de lângă Chișinău. Imaginile cu cei doi la lăcașul de cult: „Profundă recunoștință”
3imagini
FOTO: Profimedia Images

Duminică, satul Ghidighici, aflat la doar câțiva kilometri de Chișinău, a fost gazda unei vizite cu o puternică încărcătură simbolică. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele României, Nicușor Dan, au pășit împreună în Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, marcând astfel un moment considerat „istoric” de către comunitatea locală și de către preotul paroh care i-a însoțit.

Maia Sandu și Nicușor Dan au vizitat o biserică

Părintele paroh Maxim Melinti i-a întâmpinat pe cei doi șefi de stat și le-a prezentat atât lăcașul de cult vechi, cât și noua biserică aflată în construcție, care va purta hramul „Schimbarea la față a Domnului”. De asemenea, oficialii au vizitat și Centrul Social „Insula Fericirii”, unde au loc activități catehetice, caritabile și proiecte cu impact social pentru locuitorii zonei.

„Exprim profundă recunoștință, Înalților Oaspeți pentru dragoste, timpul oferit din agenda lor făcând această vizită istorică în Parohia Ortodoxă din Ghidighici!”, a transmis părintele Melinti într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini din timpul vizitei.

Vezi și:
Nicușor Dan salută eforturile lui Donald Trump pentru pace în Ucraina: „O soluție de pace justă și durabilă”
Mesajul transmis de Maia Sandu după weekendul petrecut cu Nicușor Dan și familia președintelui, în Republica Moldova

Vizita la biserica din Ghidighici a venit în contextul prezenței președintelui român în Republica Moldova pentru câteva zile, într-o vizită privată. Nicușor Dan a profitat de ocazie pentru a descoperi frumusețile din jurul Chișinăului, participând la o drumeție de familie pe domeniul de la Condrița și, alături de Maia Sandu, la Festivalul Lupilor din rezervația Orheiul Vechi.

Alături de el s-a aflat și partenera sa, Mirabela Grădinaru, care a adoptat o ținută sobră și potrivită contextului: o fustă lungă neagră și o bluză albă cu mânecă scurtă. Prezența sa a fost discretă, alegând să rămână mai în spate și să îi lase președintelui scena principală în dialogurile cu gazdele.

Maia Sandu a optat pentru o apariție mai veselă din punct de vedere cromatic, purtând o rochie tip sarafan, decorată cu detalii colorate, care a atras privirile celor prezenți.

FOTO: Facebook/Preotul Maxim Melinti

Întâlnire cu semnificație aparte

Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici are o importanță aparte pentru comunitatea din zonă, fiind un loc nu doar de rugăciune, ci și de sprijin concret pentru cei aflați în dificultate. Proiectele desfășurate în cadrul Centrului Social „Insula Fericirii” includ sprijin pentru copii, familii vulnerabile și activități educaționale.

Prezența simultană a celor doi lideri în acest loc a fost percepută ca un semnal de unitate și respect reciproc. Gestul a fost apreciat de credincioși și de localnici, care au văzut în acest eveniment o recunoaștere a eforturilor comunității și o punte simbolică între România și Republica Moldova.

Imaginile surprinse în timpul vizitei arată momente de dialog relaxat între Maia Sandu și Nicușor Dan, dar și clipe de reculegere în interiorul lăcașului. Atmosfera a fost una caldă, lipsită de formalismul obișnuit al întâlnirilor oficiale.

Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara
Recomandări
Disc misterios din piatră, vechi de 5.000 de ani, descoperit în Egipt, într-un mormânt. Ce ar putea fi, de fapt
Disc misterios din piatră, vechi de 5.000 de ani, descoperit în Egipt, într-un mormânt. Ce ar putea fi, de fapt
Google Maps introduce avertizări bazate pe date oficiale pentru zonele cu risc ridicat de accidente
Google Maps introduce avertizări bazate pe date oficiale pentru zonele cu risc ridicat de accidente
Cum ar putea browserele cu inteligență artificială să schimbe modul în care navigăm pe internet
Cum ar putea browserele cu inteligență artificială să schimbe modul în care navigăm pe internet
Civilizațiile Africii, între descoperiri arheologice și provocări în cercetarea Patrimoniului African
Civilizațiile Africii, între descoperiri arheologice și provocări în cercetarea Patrimoniului African
Un nou fenomen în rândul oamenilor, pe fondul lipsei de bani – „Economia răsfățului” Nu-ți permiți să schimbi mașina sau canapeaua, dar cumperi niște perne și un parfum
Un nou fenomen în rândul oamenilor, pe fondul lipsei de bani – „Economia răsfățului” Nu-ți permiți să schimbi mașina sau canapeaua, dar cumperi niște perne și un parfum
Cristina Bălan, mesaj emoționant în ziua în care gemenii ei cu Sindrom Down au împlinit 12 ani. „Voi sunteți din altă lume”
Cristina Bălan, mesaj emoționant în ziua în care gemenii ei cu Sindrom Down au împlinit 12 ani. „Voi sunteți din altă lume”
O femeie din Iași vrea să devină mamă in vitro, dar soțul ei a decedat. Familia bărbatului se opune. Ce argumente au adus în instanță
O femeie din Iași vrea să devină mamă in vitro, dar soțul ei a decedat. Familia bărbatului se opune. Ce argumente au adus în instanță
De unde se pot vedea mai bine Perseidele. Sfaturi prețioase, oferite de Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori: „Nu putem din orașe”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
De unde se pot vedea mai bine Perseidele. Sfaturi prețioase, oferite de Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori: „Nu putem din orașe”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William