Aliatul principal al lui Vladimir Putin a felicitat Republica Moldova, de Ziua Independenței. Aleksandr Lukaşenko: „Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin”

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, marcată pe 27 august.

Aleksandr Lukaşenko, mesaj pentru Republica Moldova

„Sunt convins că, în pofida provocărilor şi ameninţărilor actuale, înţelepciunea şi hărnicia poporului moldovean vor permite depăşirea dificultăţilor şi vor asigura dezvoltarea constantă a unei ţări suverane, autentice şi prospere”, se arată în mesajul transmis de serviciul de presă al administraţiei de la Minsk.

Liderul belarus a adăugat că relaţiile dintre cele două state ar trebui să rămână solide, în ciuda tensiunilor geopolitice din regiune.

„Cred cu tărie că, indiferent de situaţia politică, belaruşii şi moldovenii vor continua să menţină relaţii de prietenie, bazate pe respect reciproc profund şi încredere”, a transmis Lukaşenko.

Şeful statului, aflat la putere încă din 1994 şi considerat cel mai longeviv lider din Europa, a încheiat mesajul cu o urare simbolică:

„Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin, iar în fiecare casă să domnească înţelegerea şi bunăstarea”.

Belarusul, care a oferit sprijin militar Rusiei în războiul din Ucraina, face parte, alături de Moscova, dintr-o Uniune Statală. În 2023, Rusia a transferat pe teritoriul belarus rachete nucleare strategice, pentru prima dată după sfârşitul Războiului Rece.

Republica Moldova a primit însă mesaje de felicitare şi din partea altor state, printre care Turcia, Serbia, China, Japonia, Coreea de Sud, Kazahstan, Australia şi Noua Zeelandă. De asemenea, mai multe ţări din Caucaz, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală – inclusiv Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turkmenistan şi Oman – au transmis urări de prietenie şi sprijin.

Un moment special a avut loc în India, unde Qutub Minar, cel mai înalt turn de cărămidă din lume, a fost iluminat în culorile drapelului moldovean. Totodată, imnul naţional al Republicii Moldova a răsunat la New Delhi, marcând un gest de solidaritate şi recunoaştere internaţională.