De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone

Trecerea la portul USB-C pe iPhone a fost una dintre cele mai discutate schimbări din 2025, iar explicația ține atât de legislația europeană, cât și de evoluția tehnologică.

De la 30-pin și Lightning la USB-C

Istoria conectorilor de pe iPhone a trecut prin mai multe etape. Primele generații de telefoane Apple foloseau un conector de tip 30-pin, ulterior înlocuit de binecunoscutul port Lightning, lansat în 2012 odată cu iPhone 5.

Timp de peste un deceniu, Lightning a rămas standardul pentru iPhone, diferențiind dispozitivele Apple de restul pieței.

În 2025 însă, Lightning a dispărut definitiv, fiind înlocuit de USB-C. Oficial, Apple a făcut această schimbare pentru a respecta directiva europeană privind încărcătorul universal, adoptată în 2022.

Parlamentul European a impus ca până în toamna lui 2024 toate smartphone-urile, tabletele, camerele foto și alte dispozitive electronice de mici dimensiuni să utilizeze un port comun de încărcare, în ideea de a reduce risipa electronică și de a simplifica viața consumatorilor.

Apple a fost reticent mult timp să facă pasul, invocând riscul de creștere a deșeurilor electronice și încetinirea inovației.

Criticii au sugerat însă că adevăratul motiv era financiar, compania obținând venituri considerabile prin programul Made for iPhone (MFi), care licenția accesoriile compatibile Lightning.

Primele iPhone-uri cu USB-C

În septembrie 2023, odată cu lansarea iPhone 15, Apple a confirmat tranziția către USB-C, cu un an înainte de termenul impus de UE.

Ulterior, compania a extins standardul și către alte produse din ecosistem, precum iPad, MacBook și carcasele pentru AirPods.

Pentru cei care dețineau deja dispozitive cu USB-C, schimbarea a venit ca o simplă adaptare. În schimb, utilizatorii fideli Lightning au trebuit să investească în cabluri și accesorii noi. Pentru a ușura tranziția, Apple a început să livreze telefoanele cu un cablu USB-C textil rezistent, inclus în cutie.

Avantajele tehnice nu sunt de neglijat. Noile iPhone-uri se încarcă mai rapid: modelul iPhone 17, de exemplu, poate ajunge la 50% baterie în aproximativ 20 de minute cu un adaptor de 40W sau mai mare. Totuși, viteza de transfer de date rămâne limitată pe unele modele, acestea fiind încă la nivelul standardului USB 2.0.

Sfârșitul unei ere pentru Lightning

După 13 ani de utilizare intensă, Lightning a devenit oficial istorie. Pentru utilizatorii care încă mai au telefoane mai vechi, cu acest tip de port, momentul schimbării devine inevitabil.

Chiar dacă Apple ar fi preferat să amâne cât mai mult tranziția, trecerea la USB-C aduce beneficii clare pentru consumatori: un singur tip de cablu pentru mai multe dispozitive, încărcare mai rapidă și compatibilitate sporită cu standardele internaționale.

Astfel, decizia impusă de Uniunea Europeană nu doar că a schimbat ecosistemul Apple, dar a și accelerat un proces care, cel mai probabil, ar fi venit mai devreme sau mai târziu.

Așadar, sfârșitul Lightning marchează o nouă etapă pentru iPhone, iar USB-C se anunță drept standardul care va domina anii următori.