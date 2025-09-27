iPhone 17 fabricat de muncitori exploatați, cu ture de noapte și neplătiți la timp, arată o investigație

Un nou material de investigație, bazat pe un raport al organizației China Labor Watch, susține că producția gamei iPhone 17 în China a fost marcată de ture de noapte, plăți reținute și depășirea limitelor legale de muncă. Potrivit documentului, o parte semnificativă a personalului ar fi fost angajată temporar la uzina Foxconn din Zhengzhou, proporția depășind 50% din forța de muncă — de „cinci ori peste limita legală” invocată de sursă. Investigația mai arată că unii angajați s-ar fi confruntat cu întârzieri la salarii de săptămâni, iar programul ar fi depășit atât plafonul legal, cât și standardele interne declarate ale Apple.

Relatarea pune presiunea pe compania americană înainte și după lansarea noilor modele: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și iPhone Air. Apple a transmis public că este „ferm angajată” în respectarea drepturilor muncii și a inițiat o anchetă proprie la fabrică. În paralel, materialul citat notează acuzații privind intimarea celor care au reclamat condițiile de muncă, inclusiv monitorizare sporită și amenințări cu expunerea datelor personale — aspecte pe care partea acuzată nu le recunoaște.

Ce spune raportul: muncă de noapte, plăți întârziate, cote de temporari

China Labor Watch, citat de Phonearena, susține că, între martie și septembrie, fabrica ar fi funcționat în „regim de crunch”, cu ture pe timp de noapte pentru mulți angajați și plăți reținute săptămâni la rând. În unele cazuri, structura de remunerare ar fi descurajat demisiile: cine pleca înainte de un anumit prag risca să nu încaseze banii pentru orele deja lucrate. Acest mecanism, afirmă ONG-ul, ar fi menținut oamenii „legați” de post chiar dacă doreau să renunțe.

Un alt punct sensibil îl reprezintă ponderea muncitorilor temporari. Raportul susține că la un moment dat aceștia ar fi depășit jumătate din totalul forței de muncă — mult peste ceea ce autorii numesc „limita legală” în China. Totodată, ar fi fost depășite orele maxime de lucru permise de legislație și de regulile declarate ale Apple pentru furnizori. Deocamdată, acestea sunt afirmații ale organizației de monitorizare; verificați oficiale independente sunt în curs, după cum susține Apple.

Acuzații privind cunoașterea situației și reacția Apple

Investigația susține că personal Apple s-ar fi aflat „la fața locului” și ar fi fost „probabil conștient” de abaterile semnalate, însă ar fi ales „să ignore” neregulile. Compania a răspuns cu formula standard privind toleranță zero pentru încălcări, a reafirmat codul de conduită pentru furnizori și a anunțat o verificare internă la uzina vizată. În acest moment, nu există o concluzie publică a auditului intern, iar afirmațiile rămân, în bună măsură, în zona de contestat/contrazis.

Materialul mai descrie un climat de intimidare în fabrică, cu presiuni constante asupra muncitorilor în perioada de accelerare a producției dinaintea lansării. Scopul invocat: respectarea termenelor pentru noile modele programate să apară în septembrie. În acest sens, raportul contextualizează practicile semnalate prin prisma calendarului agresiv de livrare — un pattern cunoscut în industrie, dar care, dacă depășește limitele legale, intră în sfera abuzurilor.

Ce înseamnă pentru consumatori și pentru lanțul de aprovizionare

Pentru clienți, astfel de dezvăluiri ridică din nou întrebarea cât costă, de fapt, „livrarea la timp” a unui produs vedetă. Apple afirmă, în mod repetat, că monitorizează strict lanțul de aprovizionare și publică anual un raport de responsabilitate socială; criticii susțin însă că, în perioadele de vârf, presiunea pe furnizori rămâne ridicată și creează breșe de conformitate. Dacă ancheta internă va confirma o parte din cele relatate, ar putea urma sancțiuni pentru furnizor, corecții de proces și, potențial, costuri suplimentare pentru a alinia practicile la standardele declarate.

Dincolo de controversă, cazul reamintește cât de vulnerabilă rămâne imaginea companiilor globale la ceea ce se întâmplă „dincolo de vitrină” — în atelierele unde un telefon este asamblat la minut. Transparența verificabilă, auditul independent și repararea promptă a neregulilor sunt, în astfel de situații, singurele pârghii credibile pentru a reconstrui încrederea. Până la publicarea concluziilor oficiale, acuzațiile rămân subiect de dispută, dar ridică un semnal serios de alarmă asupra felului în care sunt respectate drepturile muncii în segmentele critice ale lanțului global de producție.