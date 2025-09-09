iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, lansate oficial împreună cu noua serie Apple Watch, AirPods Pro 3, iOS 26 și nu numai. Toate noutățile din Cupertino

În această seară, în Cupertino, la auditoriul Steve Jobs, are loc evenimentul de lansare al toamnei pentru gadgeturile Apple. Lista include o serie stufoasă de produse, dar cele mai așteptate sunt noile modele de iPhone 17. Până acolo însă, mai sunt câteva gadgeturi interesante.

Apple Watch Series 11

Sticlă IonX („cea mai rezistentă din industrie”), cu rezistență la zgârieturi de 2x față de Series 10, plus look Liquid Glass și noul cadran Flow care îl potrivește cu restul gamei. Primește 5G (cu suport declarat la lansare pentru Verizon, AT&T ș.a.) și o baterie reproiectată cu autonomie „până la 24 de ore ”.

La sănătate: Sleep Score , iar cu datele din senzorul optic și un algoritm nou, ceasul poate depista posibile pattern-uri de hipertensiune (Apple anticipează aprobare FDA și lansare în ~150 de țări; nu va prinde toate cazurile).

Apple Watch SE 3

Trece la cipul S10 , aduce pentru prima oară pe SE un Always-On Display și gesturi (ex. „wrist flick”). Pe sănătate: măsurare temperatură la încheietură , alerte de apnee în somn și Sleep Score . Are difuzor integrat (poți reda rapid muzică/podcasturi), promite o zi de utilizare și încărcare rapidă , cu viteze de 2x față de SE 2.

AirPods Pro 3

Căști redesenate, mai mici, IP57 , cu vârfuri „foam-infused” (5 mărimi), drivere noi și arhitectură acustică ce promite bass mai bun și scenă sonoră mai largă. Apple afirmă ANC de 2x vs Pro 2 și transparency mai natural. Marele plusuri: senzor de ritm cardiac în căști, AI on-device pentru antrenamente (până la 50 de tipuri ), coaching , și Live Translation (lucrează cu Apple Intelligence pe iPhone; ANC scade volumul ambient pentru a auzi traducerea). Autonomie: până la 8 ore cu ANC (10 ore pentru utilizare tip aparat auditiv). Precomandă de azi, 249 USD, livrări pe 19 septembrie.

Apple iPhone 17, lansat oficial

iPhone 17 vine cu un ecran ușor mai mare, de 6,3” , care suportă în sfârșit ProMotion : rată de refresh la 120 Hz ce poate coborî până la 1 Hz când nu interacționezi cu telefonul, pentru eficiență. Pe partea de protecție și lizibilitate, Apple păstrează Ceramic Shield și adaugă un strat antireflex în 7 straturi pentru citire mai bună în lumină puternică. Modelul de bază rămâne pe o configurație cu două camere pe spate.

Sub capotă, A19 (3 nm) promite performanță și eficiență sporite, plus lățime de bandă a memoriei crescută pentru rularea modelelor lingvistice mari direct pe dispozitiv . Grafica e susținută de un GPU cu 5 nuclee , gândit pentru sarcini intensive – de la jocuri la editare – în timp ce ecranul la 120 Hz asigură fluiditate vizibilă în UI, scrolling și gaming.

Pe lângă hardware, Apple împinge și pachetul software: iOS 26 aduce Apple Intelligence cu Visual Intelligence și Live Translation la nivel de sistem, în timp ce ecranul iPhone 17 primește un strat antireflex (tendință tot mai vizibilă în industrie) și ProMotion până la 120 Hz pentru gaming mai fluid. Noul A19 (3 nm) vine cu lățime de bandă a memoriei mărită pentru rularea locală a modelelor AI și un GPU cu 5 nuclee pentru sarcini grafice grele; împreună cu ProMotion, Apple promite până la +8 ore de redare video față de iPhone 16. Urmează și un upgrade pe foto, cu un sistem Dual Fusion de 48 MP , despre care Apple promite detalii suplimentare.

Pe foto, iPhone 17 trece la un setup „Fusion” pe două senzori: o cameră principală de 48 MP (26 mm, f/1.6 , quad-pixel 2 µm, 100% Focus Pixels , sensor-shift OIS ) și un tele „ 2x ” de 12 MP (52 mm, f/1.6 , 100% Focus Pixels, sensor-shift OIS) ce livrează „calitate optică” la 2x printr-o pipelină proprie ; a doua cameră „Fusion” este un Ultrawide de 48 MP . În față, noul Center Stage folosește un senzor mai mare, acum pătrat , astfel încât selfie-urile pot fi făcute în orice orientare fără să mai rotești telefonul — moment care a smuls aplauze în sală din Cupertino.

Schimbarea la senzorul frontal pătrat pare făcută cu gândul la social media și ar putea influența toată industria: compozițiile pentru 1:1, 4:5, 9:16 sau 16:9 se pot decupa nativ , cu mai puține pierderi de rezoluție indiferent de orientarea telefonului. Nu e doar teorie — a fost, de departe, anunțul care a smuls cele mai multe aplauze din sală. În plus, camera frontală primește și stabilizare video pentru selfie-uri și apeluri FaceTime, ceea ce ar trebui să facă vlogurile din mers mult mai fluide.

Apple iPhone Air – cel mai subțire și rezistent iPhone

iPhone Air este cel mai subțire iPhone făcut vreodată: doar 5,6 mm . Carcasa primește un cadru din titan și un Ceramic Shield care „îmbracă” pentru prima dată întregul telefon și e anunțat ca fiind de 3x mai rezistent la zgârieturi . Ecranul are 6,5″ cu ProMotion până la 120 Hz și Always-On Display , iar Apple spune că profilul “imposibil de subțire” le-a permis să „întindă” panoul fără a adăuga volum. În spate, „ plateau -ul” (așa numește Apple cocoașa camerei) găzduiește o parte importantă din componente, eliberând spațiu în restul ramei — dar vine cu o singură cameră , detaliu ce dă niște „iPod touch vibes”.

La interior, Air mizează pe A19 Pro , un cip cu CPU hexa-core pe care Tim Millet îl prezintă drept „cel mai eficient și mai performant” pus pe un iPhone și cel mai rapid CPU dintr-un smartphone . Platforma promite performanță ridicată cu consum redus, iar ecranul ProMotion ar trebui să ofere fluiditate în jocuri și interfață, coborând adaptiv până la 1 Hz când nu interacționezi cu telefonul. În ansamblu, Air vrea să fie iPhone-ul ultra-subțire și elegant care nu sacrifică viteza — chiar dacă opțiunea pentru o singură cameră va stârni discuții.

Pe conectivitate și eficiență, iPhone Air primește și mai mult „pro” sub capotă: modemul C1X , mai rapid și mai econom decât cel din iPhone 16 Pro, plus noul cip N1 proiectat de Apple, cu Wi-Fi 7 , Bluetooth 6 și Thread – tehnologii rafinate din experiența cu Apple Watch și AirPods. Platforma A19 Pro aduce „putere la nivel de MacBook”, iar GPU-ul are Dynamic Caching de generația a 2-a , compresie de imagine îmbunătățită și acceleratoare neurale în fiecare nucleu , semn că Air vrea să acopere mai bine golul dintre iPhone-urile de bază și modelele Pro. În plus, combinația A19 Pro + C1X + N1 face din iPhone Air cel mai eficient energetic iPhone produs de Apple.

Pe foto, iPhone Air mizează pe un sistem Fusion de 48 MP cu diafragmă f/1.6 , stabilizare optică pe senzor (sensor-shift OIS) și un mod 2x telephoto „de calitate optică” – implementare similară cu cea de pe iPhone 16e/17 (Apple nu clarifică dacă mărirea e pur optic-ă sau obținută prin oversampling). În față primești camera Center Stage și, util pentru creație, înregistrare duală (față + spate simultan). Apple arată și noi stiluri fotografice , iar mostrele în lumină bună arată foarte bine. Ternus a recapitulat și suportul eSIM pe Air.

Pe finalul segmentului iPhone Air, Ternus a subliniat că interiorul a fost reproiectat pentru a maximiza spațiul bateriei, cu moduri adaptive de consum care țintesc „autonomie pentru o zi” în cel mai subțire iPhone de până acum. Apple a venit și cu o suită de accesorii noi : o baterie MagSafe ultra-subțire (interesantă, deși compania n-a dat un cifru clar de autonomie doar pentru telefon), huse translucide , un bumper ușor și chiar un cross-body strap care a smuls aplauze în sală. În paralel, Apple a împins și tranziția la eSIM-only pe Air (cu ceva ironii la adresa cartelelor fizice) — o decizie ce ar putea fi mai greu de digerat pe piețele unde eSIM-ul nu e încă peste tot. Tim Cook a revenit apoi pe scenă pentru a face trecerea spre iPhone 17 Pro.

Apple iPhone 17 Pro, lansat oficial

Joz a prezentat iPhone 17 Pro drept „cel mai puternic iPhone de până acum”, cu un accent inițial pe managementul termic îmbunătățit pentru sarcini grele (gaming, AI). Clipul de prezentare a mizat pe durabilitate — cadre slow-mo cu telefonul împins în monede și sticlă care explodează, sugerând o rigiditate crescută. La exterior, Pro-ul preia noul „camera plateau” (asemănător barei foto de pe Pixel), iar la interior este proiectat pentru cea mai mare baterie montată vreodată pe un iPhone , semnalând un salt de autonomie pe lângă performanță.

iPhone 17 Pro primește același tratament anti-reflex pe ecran ca restul noii familii și trece la A19 Pro , cu Ceramic Shield pe ambele fețe (spatele fiind de 4× mai rezistent decât generația anterioară). La interior, Apple introduce în sfârșit o cameră de vapori care „direcționează strategic” căldura prin sistem și în unibody-ul de aluminiu; compania spune că asta aduce până la 40% performanță susținută mai bună . Pe scurt: ecran mai lizibil, carcasă mai dură și management termic mult îmbunătățit pentru a menține performanța în sarcini grele.

iPhone 17 Pro trece la un sistem foto nou cu trei camere de 48 MP (Main, Ultra Wide și Telephoto), toate „ Fusion ”, cu pipeline-uri de procesare actualizate pentru detaliu mai bun și zgomot redus. Teleobiectivul oferă 4× optic și un mod de 8× „optical-quality” care livrează cadre de 12 MP prin crop pe senzor/stacking, aducându-l foarte aproape de un zoom optic real. În față găsești noua cameră Centerstage de 18 MP , cu un câmp vizual mai larg și rezoluție mai mare pentru selfie-uri și apeluri video mai clare.

Apple duce zona video în teritoriu „pro”: iPhone 17 Pro primește Genlock pentru sincronizarea cadrelor – util când filmezi cu mai multe camere în paralel (creatori, streameri, platouri). Apple a subliniat capabilitățile anunțând că „filmează chiar acest eveniment cu iPhone 17 Pro”. La capitolul formate, telefonul oferă suport extins pentru standarde profesionale și captură ProRes RAW , pentru flexibilitate maximă în postproducție. Zoomul ajunge la 8× în utilizare normală, păstrând calitatea „optical-quality”.

Pe partea de procesare, Apple spune că a aplicat modele de deep learning pentru un de-mosaicing mai curat, ceea ce înseamnă detalii și texturi mai bune, plus un zoom digital până la 40× . În ansamblu, compania își prezintă camera ca având „ echivalentul a 8 obiective profesionale în buzunar ”, adică o plajă focală amplă, cu stabilizare și codecuri potrivite pentru proiecte serioase – de la vlogging și live-uri multi-cam, până la filmări care cer etalonare și montaj avansat.

Apple a închis evenimentul cu detalii-cheie despre noua gamă: toate modelele iPhone 17 pornesc acum de la 256 GB stocare . Prețurile anunțate: iPhone 17 – 799 $ , iPhone 17 Air – 999 $ , iPhone 17 Pro – 1.099 $ . Există și o configurație de 2 TB pentru iPhone 17 Pro Max , iar vechiul iPhone 16e coboară la 599 $ . Versiunile Pro rămân în două mărimi, 6,3” și 6,9” .

La accesorii, Apple a prezentat huse TechWoven (textil tehnic cu mai multe nuanțe de fir și strat protector), o husă transparentă nouă și un crossbody strap pentru purtare pe diagonală, plus alte opțiuni coloristice. Compania a recapitulat și suita de unelte video „filmmaking” pentru 17 Pro, apoi a închis transmisiunea, promițând detalii hands-on din zona de demo.