Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și reînnoirea mașinilor vechi, iar ofertele abia încep în Italia
Imagine cu un sistem de prindere pentru bicicletă de pe Dacia Spring. Captură din vlogul Serus Auto de pe YouTube.

Italia lansează în octombrie un program de casare care duce prețul unor mașini electrice la niveluri fără precedent. Dacia Spring, mini-electricul din portofoliul Renault Group, poate fi achiziționată de la 3.900 € (față de 17.900 € preț de listă), prin combinarea unui stimulent de stat de 11.000 € cu un discount de casare oferit de producător de 3.000 €. În paralel, Leapmotor — brandul chinez operat în Europa sub umbrela Stellantis — promovează modelul T03 la 4.900 € (de la 18.900 €), după reducerea listei la 15.900 € și aplicarea aceluiași stimulent public.

Oficial, obiectivul programului este retragerea de pe șosele a vehiculelor vechi și poluante (cel puțin Euro 5 sau mai vechi) într-una dintre piețele europene cu cea mai mică cotă de BEV. Bugetul total este de 597 milioane €, cu fereastră de aplicare până în iunie anul viitor, iar autoritățile mizează pe un impuls semnificativ al înmatriculărilor 100% electrice, informează Automotive News.

Cine poate accesa prețurile „sub o bicicletă”

Reducerea spectaculoasă nu se aplică tuturor. Pentru a obține cei 11.000 € de la stat, cumpărătorii trebuie să caseze un automobil vechi (Euro 5 sau anterior) și să se încadreze în praguri de venit: sub 30.000 € pe an și domiciliu într-o localitate cu peste 50.000 de locuitori. Pentru familii cu venituri sub 40.000 € pe an există un stimulent de 9.000 €. În practică, bonusul maxim apare doar la intersecția acestor condiții, motiv pentru care ofertele headline sunt rare și foarte țintite.

Constructorii nu au reacționat uniform. Dacia și Leapmotor au „coborât” prețurile agresiv; alți producători sunt mai prudenți. Un reper util: Fiat 500e poate ajunge la 9.950 € cu stimulente, dar numai cu un credit la dobândă ridicată (12,9%). Pe acest fundal, mesajele de tip „mai ieftin decât bicicleta ta” au prins rapid: compară mașina cu un bun de consum premium, pentru a semnaliza accesibilitatea extremă.

Dacia Spring Disponibilitate

Dacia Spring. (Foto: Dacia)

Paralele cu programele din România: „rabla” a reînceput zilele trecute

Pentru cititorii din țară, merită notat că astfel de dinamici apar și în programe naționale similare. Schemele de tip casare/reînnoire — precum programul Rabla, care a început zilele trecute — urmăresc același obiectiv de fond: scoaterea din circulație a vehiculelor vechi și stimularea achiziției de mașini mai puțin poluante, inclusiv electrice. Condițiile de eligibilitate, cuantumul primelor și modul de combinare cu discounturile comerciale diferă de la o țară la alta, însă logica este comparabilă: o parte din cost este „mutată” dinspre cumpărător spre stat și producător, pentru a accelera înlocuirea parcului auto.

Important este că orice comparație de prețuri trebuie raportată la regulile locale ale fiecărui program (plafonare pe venit, praguri de emisii ale mașinii casate, tipul motorizării noi, bugete disponibile). Acolo unde criteriile sunt mai restrictive, efectul în piață poate fi mai temperat; acolo unde criteriile sunt mai permisive și bugetele consistente, apar „praguri psihologice” de preț ce pot declanșa valuri de cerere.

De ce aceste modele coboară cel mai mult

Dacia Spring și Leapmotor T03 sunt mini-electrice de volum cu costuri reduse. În cazul Spring, modelul pentru Europa este produs în China și importat, ceea ce permite, alături de stimulentele publice și discounturile comerciale, coborârea prețului la niveluri foarte mici. În plus, ele adresează utilizări clare — naveta urbană, car-sharing, flote ușoare — unde autonomia modestă este suficientă, iar prețul cântărește decisiv.

Pe termen scurt, ofertele italiene ar putea impulsiona înmatriculările din segmentele de intrare în electromobilitate. Pe termen mediu, sustenabilitatea depinde de infrastructura de încărcare și de cum vor fi calibrate viitoarele bugete publice. Până atunci, Italia oferă un caz-școală: când stimulentele statului se aliniază cu discounturile producătorilor, apar prețuri „de necrezut” — iar achiziția unui BEV de oraș devine, brusc, o opțiune de masă.

