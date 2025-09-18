Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP

Modelul BYD DOLPHIN SURF, considerat deja „World Urban Car of the Year”, a primit calificativul maxim de cinci stele la cele mai recente teste de siguranță Euro NCAP. Rezultatul confirmă nu doar atenția producătorului chinez pentru tehnologie și protecția pasagerilor, ci și evoluția rapidă a segmentului de mașini electrice accesibile, care nu mai înseamnă compromisuri atunci când vine vorba de siguranță.

Punctaje remarcabile în toate categoriile de testare

Euro NCAP, cea mai importantă autoritate independentă europeană în evaluarea siguranței vehiculelor, a acordat modelului DOLPHIN SURF calificative excelente în toate cele patru domenii-cheie. La categoria protecția ocupanților adulți, vehiculul a obținut un scor de 82%, iar la protecția copiilor, un impresionant 86%, demonstrând o atenție specială pentru siguranța celor mai tineri pasageri.

Testele de impact lateral, inclusiv cel cu barieră și cu stâlp, au evidențiat o protecție excelentă, cu punctaj maxim în această parte a evaluării. De asemenea, în secțiunea „Participanți vulnerabili la trafic” – care analizează reacția mașinii față de pietoni, bicicliști și motocicliști – sistemul de frânare autonomă de urgență (AEB) a primit 76%, datorită răspunsului prompt la situații reale de pericol. La categoria „Asistență pentru siguranță”, modelul a obținut 77%, Euro NCAP apreciind monitorizarea șoferului și sistemul de menținere a benzii.

Aceste rezultate plasează DOLPHIN SURF printre cele mai sigure automobile electrice compacte din Europa, un segment în care concurența este tot mai intensă.

Tehnologie de ultimă generație pentru un vehicul accesibil

Succesul modelului DOLPHIN SURF nu este întâmplător. BYD, compania care a renunțat la producția de vehicule cu motor termic pentru a se dedica exclusiv celor electrice și hibride plug-in, investește masiv în cercetare și dezvoltare. Vicepreședintele executiv Stella Li subliniază rolul celor 120.000 de ingineri implicați în inovație: „Este deosebit de dificil să obții cinci stele Euro NCAP pentru un vehicul compact, dar rezultatul demonstrează că nu există compromisuri nici la siguranță.”

Mașina vine echipată cu tehnologii de ultimă generație: baterii Blade recunoscute pentru siguranță sporită, sisteme avansate de asistență la condus și soluții software menite să prevină accidentele. Această abordare face ca DOLPHIN SURF să fie o opțiune atractivă nu doar pentru șoferii orientați spre ecologie, ci și pentru cei care pun pe primul loc protecția familiei.

Un pas înainte pentru BYD pe piața europeană

Rezultatul obținut de DOLPHIN SURF marchează al optulea rating de cinci stele Euro NCAP pentru BYD de la intrarea pe piața europeană în 2022. Alte modele ale companiei, precum ATTO 3, SEAL sau TANG, au primit de asemenea punctaje maxime, consolidând reputația BYD ca lider în siguranța vehiculelor electrice.

În Europa, BYD continuă să câștige teren printr-o strategie ce combină prețul competitiv cu standardele ridicate de calitate și protecție. DOLPHIN SURF, lansat în primăvara acestui an, devine un reper pentru clasa compactă, arătând că mașinile electrice pot fi în același timp accesibile, performante și extrem de sigure.

Prin performanța de la Euro NCAP, BYD demonstrează că viitorul mobilității electrice nu înseamnă doar autonomie și emisii reduse, ci și siguranță la cel mai înalt nivel. DOLPHIN SURF se impune astfel ca un model de referință pentru clienții europeni care caută o mașină urbană prietenoasă cu mediul, dar care nu face niciun compromis atunci când vine vorba de protecția pasagerilor și a participanților la trafic.