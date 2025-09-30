S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau

Veste bună pentru cei care vor să-și schimbe mașinile: Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea sesiunii de înscriere pentru Programul Rabla Auto 2025, disponibil pentru persoane fizice începând cu 30 septembrie, ora 10:00.

Concret, perioada de înscriere este valabilă până pe 25 noiembrie 2025, la ora 23:59, însă procedura se poate închide mai devreme dacă fondurile alocate se consumă integral.

Programul RABLA trebuia să debuteze în iunie, dar a fost amânat odată cu schimbarea guvernului, care a analizat oportunitatea finanțării achiziției de mașini termice și electrice.

Într-un final, ministerul a decis continuarea schemei, dar cu un buget mult redus și fără componenta destinată instituțiilor publice sau companiilor.

Buget redus și tichete modificate pentru persoane fizice

Pentru această ediție, sumele disponibile sunt de 200 milioane lei, mult mai mici decât cele 600 milioane lei prevăzute anterior.

Din total, 80 milioane lei sunt direcționate către achiziția de autovehicule cu motor clasic (benzină, motorină, GPL sau GNC), motociclete ori mașini hibride simple, iar 120 milioane lei pentru mașini electrice, hibride plug-in, motociclete electrice și mașini cu pilă de combustie pe hidrogen.

O noutate importantă este reprezentată de faptul că persoanele fizice nu mai depind de dealeri pentru înscriere, putând aplica direct pe site-ul AFM. După obținerea tichetului, beneficiarii își vor alege mașina dorită de la producătorii validați.

Valoarea ecotichetelor a fost ajustată astfel:

18.500 lei pentru mașini electrice sau cu pilă de hidrogen;

15.000 lei pentru hibride plug-in și motociclete electrice;

12.000 lei pentru hibride convenționale;

10.000 lei pentru mașini cu motor termic sau motociclete clasice.

Cum te înscrii în programul RABLA

Programul Rabla 2025 vine cu o schimbare majoră: persoanele fizice nu se mai înscriu prin intermediul dealerilor auto, ci direct în platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

AFM a pus la dispoziție chiar și o versiune demo a aplicației, pentru ca solicitanții să se familiarizeze din timp cu procedura.

Pentru depunerea cererii, fiecare solicitant trebuie să încarce în aplicație: cererea de finanțare completată și semnată electronic, copia actului de identitate, certificatul fiscal de la primărie (emis cu cel mult 30 de zile înainte) și certificatul fiscal de la ANAF (emis cu cel mult 90 de zile înainte). Dacă aceste documente au fost obținute în format electronic, ele trebuie încărcate în varianta originală.

După finalizarea înscrierii, aplicația generează un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului, în limita bugetului disponibil.

În maximum 10 zile, trebuie completate informațiile despre mașina uzată, inclusiv seria de șasiu, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului. Dacă rabla aparține altei persoane, se adaugă și o declarație de cesiune, alături de certificatele fiscale ale cedentului.

Odată acceptat în program, beneficiarul are obligația să selecteze un dealer auto din lista AFM în termen de 10 zile. Dealerul va verifica dosarul și, dacă toate documentele sunt în regulă, îl transmite către AFM pentru validarea finală.

După aprobarea dosarului, încep etapele obligatorii:

casarea rablei – în maximum 60 de zile, la un centru autorizat, de unde se obține certificatul de distrugere;

radierea mașinii – la DRPCIV și la primărie, cu prezentarea certificatului de distrugere;

încărcarea documentelor în aplicația AFM – certificatele de radiere și distrugere trebuie scanate și transmise online.

Dealerul actualizează apoi statusul dosarului, iar AFM validează informațiile. În final, beneficiarul are la dispoziție 90 de zile pentru achiziția noului autoturism, fie prin Rabla Clasic, fie prin Rabla Plus. Factura emisă de dealer va evidenția separat prima de la stat, iar diferența de preț se achită de către cumpărător.